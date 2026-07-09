El insólito regalo de Erdogan a los líderes de la OTAN: revólveres personalizados con municiones

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, regaló a los líderes que asistieron a la cumbre de la OTAN, que concluyó el miércoles en Ankara, un revólver con el nombre de cada uno de ellos grabado en el cañón del arma y también incluyó munición.

Entre los que recibieron el singular obsequio del anfitrión del encuentro están los jefes de Gobierno, como el presidente español, Pedro Sánchez, así como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Si bien es muy común que los jefes de Estado intercambien obsequios durante reuniones o cumbres, este, al parecer, desconcertó a varias delegaciones y generó complicaciones relacionadas con el protocolo y la seguridad: dependiendo de las leyes, el transporte de armas de fuego suele ser complejo, especialmente cuando están en perfecto estado de funcionamiento.

Los líderes se enfrentaron al dilema de qué hacer con la pistola. La portavoz del Ejecutivo europeo, Paula Pinho, declaró a EFE que “el arma se transportará y almacenará de forma segura. Una vez retirada del servicio, la presidenta tiene la intención de donarla a un museo militar”. Fuentes comunitarias aseguraron también que Costa y su equipo están “siguiendo los procedimientos belgas para llevarla de regreso a Bélgica” y que “el arma se retirará del servicio y se almacenará de acuerdo con los requisitos de seguridad de la Secretaría General del Consejo”.

El primer ministro belga, Bart De Wever, “se enteró de la naturaleza exacta del regalo” después de aterrizar en su país. “El primer ministro se sorprendió y lo entregó inmediatamente a la policía del aeropuerto para que lo guardara en una caja fuerte y el asunto se gestionara de acuerdo con los procedimientos pertinentes”, declaró una fuente a la agencia AFP.

En el caso de Pedro Sánchez, fuentes de Moncloa explicaron que el revólver que recibió el presidente se encuentra custodiado por el Ministerio del Interior, “que será el encargado de inutilizarlo para luego inventariarlo y almacenarlo”.

En concreto, el revólver quedó bajo custodia de la Guardia Civil, que es la fuerza de seguridad competente en materia de control de armas, según indicaron fuentes del ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska a Europa Press. Las fuentes de Moncloa señalaron además que, al tratarse de un regalo institucional, la entrega se realizó entre los departamentos de protocolo de ambos países.

Según informó la BBC, el primer ministro Keir Starmer optó por dejar el arma en Ankara en manos de funcionarios de su país, que la inutilizarán para que no pueda disparar antes de enviarla al Reino Unido.

Las imágenes compartidas por el húngaro Peter Magyar y la oficina del presidente lituano Gitanas Nauseda muestran lo que parece ser el Gumusay .357 Magnum, un revólver producido por el fabricante de armas turco MKE en la década de 1990. Está colocado en una caja de exhibición de madera forrada en negro con varios cajones, una nota con la bandera de Turquía y una placa con la inscripción: “Gumusay, la primera pistola tipo revólver producida en nuestro país”. Según varios medios, también incluye un permiso que autoriza su exportación.

“Lo que es seguro es que nadie va a disparar”

“Un regalo insólito del presidente Erdogan en la cumbre de la OTAN: un revólver Magnum con munición, en el que está grabado mi nombre”, ha dicho el primer ministro húngaro, Peter Magyar, en X.

Un asesor del presidente polaco Karol Nawrocki declaró a la radio RMF FM que su revólver está a la espera de pasar el control aduanero y que será guardado en un lugar apropiado “para que, en primer lugar, esté seguro y, en segundo lugar, se lo trate con respeto como regalo”. “Efectivamente, el presidente de Turquía obsequió a cada uno de sus invitados con un regalo de este tipo. No sé con exactitud si se trata de una réplica o de un original. Lo que es seguro es que nadie va a disparar con él”, dijo, al confirmar las versiones.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, entregó el arma a la Policía. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá señaló en un comunicado que el obsequio “está siendo transferido a la Policía Montada para su desactivación”. Las autoridades canadienses agregaron que la munición “quedó en Turquía”. Ahora, el Gobierno canadiense estudia encontrar un lugar adecuado para exhibir el regalo, incluido un museo.

Las oficinas de los primeros ministros de los Países Bajos y Suecia informaron también que sus armas fueron trasladadas a las respectivas embajadas en Ankara, mientras que la de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, está guardada en la sede del Gobierno, el Palazzo Chigi, junto con otros regalos de Estado, según la agencia Reuters.

Con ese obsequio, Erdogan buscó exhibir la industria de defensa de Turquía, que se convirtió en una herramienta clave para las exportaciones y la política exterior, según Reuters.

Esta semana, los líderes de la OTAN se reunieron en la ciudad neerlandesa de La Haya, donde anunciaron nuevos contratos con la industria de defensa por más de 50.000 millones de dólares, en una cumbre marcada por las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a sus aliados.

Con información de EFE.