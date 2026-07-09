Una foto de un preso palestino atado a un palo y con los ojos vendados reaviva las denuncias de tortura por parte de Israel

“Buenos días”. El mensaje en hebreo en un post de Instagram iba acompañado de una foto de un preso palestino de Gaza torturado. El hombre, engrilletado y en ropa interior, está atado a un palo tumbado boca abajo sobre una hamaca. La cuenta de Instagram que subió la imagen desapareció.

El Ejército de Israel confirmó que la foto es real y que abrió una investigación. “El incidente no se ajusta a los valores ni a las normas de las Fuerzas de Defensa de Israel”, señaló un portavoz. Sin embargo, Israel diseñó un patrón de impunidad, tal y como denuncian las ONG, y casi 9 de cada 10 de estas investigaciones se quedan sin resolver o se cierran sin culpables.

“El ejército confirma que las imágenes publicadas en las redes palestinas durante las últimas 24 horas, en las que se ve a un hombre de Gaza esposado, atado a una cama, con los ojos vendados y con una barra atada a la espalda, son imágenes reales de lo ocurrido en la Franja de Gaza”, señaló otro portavoz militar en declaraciones a la radio militar recogidas por la agencia turca Anadolu.

La imagen es una prueba más que confirma las acusaciones de torturas y malos tratos por parte de Israel, denuncian los activistas. “Corrobora los numerosos informes sobre las torturas infligidas por Israel a los palestinos detenidos y puede constituir en sí misma un crimen de guerra”, denunciaba Kenneth Roth, exdirector de Human Rights Watch y profesor en la Universidad de Princeton.

“No existe ninguna justificación de seguridad para retener a un detenido en ropa interior”, denunció Sari Bashi, directora del Comité Público contra la Tortura en Israel, en declaraciones recogidas por The Guardian. “La desnudez forzada, seguida de la captura y difusión de imágenes sexualizadas en las redes sociales, es una forma de violencia sexual y también un crimen de guerra”.

Israel no reveló la identidad del preso torturado, pero dos madres han dicho que se trata de su hijo, según ha informado la agencia Reuters, lo que muestra la angustia de miles de personas en busca de sus familiares en Gaza.

Alrededor de 1.200 palestinos de Gaza se encuentran detenidos en Israel en virtud de la Ley de Internamiento de Combatientes Ilegales, que permite la detención por un período ilimitado.