Lucrecia Martel cierra el ciclo “Destellos en la oscuridad”

Con Lucrecia Martel se cierra “Destellos en la oscuridad”, el ciclo conducido por Ana Cacopardo y auspiciado por elDiarioAR que culminó en un videopodcast disponible en YouTube y Spotify.

“Destellos en la oscuridad” inauguró una nueva forma de pensar el cruce entre pensamiento, cultura y periodismo: cada semana se publicará un episodio que combina conversación, reflexión y registro audiovisual en torno a temas centrales de nuestro presente histórico.

Martel presentó en La Paz Arriba, el centro cultural donde se realizaron todos los encuentros, su última producción, “Nuestra Tierra”. Allí, diseccionó el proceso de realización de este último trabajo y reflexionó sobre el racismo y el rol del cine para desandar “la ficción de la historia argentina”. “No voy a esperar que mi vida pase quejándome. No elegí el cine para hacerlo cuando me favorezca un gobierno. Elegí el cine porque creo que puede transformar el mundo”, dijo.

Y en otro tramo de la charla, agregó: “Nosotros crecimos pensando que ”al enemigo ni justicia“ Fachos corran, zurdos corran. Todas esas afirmaciones donde vos te ubicas en el lugar del bien y el otro está en el lugar del mal, no sirven. La batalla cultural es una idea estúpida porque la cultura puede ser justamente lo contrario”.

Hacen Destellos:

Producción y contenidos: @curiadolores @lulubarsky@cacopardoll

Audiovisual: @andres_pacifico_irigoyen y Lucía Lubarsky

Realización: Casa productora Pacífico

Diseño gráfico: @denuma

Maquillaje: @nati.skincare