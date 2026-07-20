Scaloni, tras perder la final del Mundial: “Tengo un agradecimiento eterno a estos chicos”

La derrota por 1 a 0 frente a España en la final del Mundial 2026 dejó a la Selección argentina sin la posibilidad de defender el título obtenido cuatro años atrás. En ese contexto, Lionel Scaloni eligió un mensaje de respaldo a sus futbolistas y puso el foco en el esfuerzo realizado durante todo el torneo.

Apenas terminado el encuentro, el entrenador reconoció la tristeza por el desenlace, pero destacó el camino recorrido por un plantel que volvió a disputar una final del mundo.

“Tristeza siento ahora; pero principalmente tengo un agradecimiento eterno a estos chicos, porque llegar hasta acá cuesta un montón”, expresó Scaloni al término del encuentro.

“Dimos todo”

Lejos de buscar explicaciones en la derrota, Scaloni reivindicó la entrega de sus jugadores y llamó a asumir el resultado con la misma actitud con la que el equipo atravesó los momentos de éxito durante su ciclo.

“Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota, y nos acordamos de lo hecho. Dimos todo”, afirmó el entrenador.

Las declaraciones del técnico llegaron minutos después de que España se consagrara campeona del mundo gracias al gol de Ferrán Torres en el inicio del segundo tiempo suplementario. Con el subcampeonato consumado, Scaloni optó por cerrar el torneo con un mensaje de gratitud hacia un grupo que volvió a ubicar a la Argentina entre las mejores selecciones del mundo y ratificó la competitividad del ciclo iniciado en 2018.