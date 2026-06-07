De Miami a Lima: la sorpresiva aparición de Scatturice en el círculo íntimo de De Paul y Tini

Rodrigo De Paul canta cada canción. Sonríe, se mueve al ritmo de la música y disfruta el recital de Tini Stoessel, su novia, desde uno de los laterales del escenario del Estadio Nacional de Lima. La escena quedó registrada en una serie de videos que comenzaron a circular en las últimas horas desde la presentación que la artista brindó en Perú. Las imágenes tuvieron amplia repercusión porque muestran al campeón del mundo disfrutando del espectáculo a pocas semanas del inicio del Mundial y porque en algunos pasajes también se lo observa fumando un cigarrillo electrónico. Pero detrás de esa discusión apareció otro dato que pasó relativamente inadvertido.

En los videos —difundidos por distintos usuarios en redes sociales— se puede ver junto a De Paul a una figura inconfundible: Leonardo Scatturice, uno de los empresarios predilectos de la era Milei, compartiendo el VIP del recital prácticamente hombro con hombro con el 7 de la Selección Argentina. Tiene un vaso en la mano, canta, baila y celebra cada tema como uno más del círculo íntimo. Ambos están vestidos exactamente con el mismo modelo de buzo negro con la leyenda FUTTURA, una de las prendas oficiales de la gira.

Para quienes siguen desde hace tiempo los movimientos de Scatturice, la postal resulta tan inesperada como inverosimil. El expolicía bonaerense radicado en Miami —misma ciudad en la que De Paul se desempeña como futbolista— se convirtió en el último tiempo en un personaje recurrente alrededor del poder político argentino, los negocios aeronáuticos y los círculos republicanos vinculados a Donald Trump. Sin embargo, nadie imaginó llegar a verlo expuesto de esa manera en ámbitos asociados al mundo del espectáculo masivo.

elDiarioAR pudo confirmar a través de distintas fuentes que efectivamente se trataba de Leonardo Scatturice. No sólo estuvo presente en el backstage del recital sino que además habría compartido con De Paul y el entorno de Tini algunos de los momentos previos y posteriores al show.

La primera en llamar la atención sobre su presencia en ese contexto fue la periodista Luciana Geuna. El domingo pasado por la noche, durante su programa en TN, mostró parte de las imágenes grabadas en Perú y señaló la aparición del empresario junto a De Paul. Este sábado, Rodis Recalt hizo lo propio en Noticias, donde confirmó que fue Surjet, la empresa de Scatturice, la que trasladó al mediocampista desde Miami hasta Lima.

A lo largo de la semana, el dato no dejó de generar dudas en el ámbito periodístico. Circularon versiones contradictorias, como que el hombre que aparecía junto al futbolista no era Scatturice sino Fabricio Pérez, considerado uno de los mejores amigos de De Paul y habitual integrante de su círculo más cercano. La confusión no era menor. La baja calidad de algunas tomas, la iluminación del recital y la distancia desde la que fueron grabadas dificultaban una identificación concluyente. La comparación física con Peréz permitió terminar de descartar esa hipótesis.

Licencia para volar

La secuencia con De Paul ofrece una confirmación relevante sobre los movimientos recientes del empresario. La presencia de Scatturice en Perú vuelve a mostrarlo fuera de Estados Unidos, algo que hasta hace pocos meses parecía improbable. Durante el último año circuló entre funcionarios y operadores políticos una versión insistente: que el dueño de Tactic Global —compañía que firmó un contrato de lobby con la SIDE en febrero de 2025— evitaba abandonar territorio estadounidense porque su situación migratoria no estaba completamente regularizada y corría el riesgo de no poder reingresar al país en caso de salir. Esa situación quedó atrás. De hecho, Scatturice estuvo en la Argentina durante abril pasado, como reveló en primera instancia el periodista Camilo Cagnacci, en lo que habría sido su primera visita al país en más de dos años.

La actual aparición pública del empresario ocurre, además, en un momento particularmente delicado para uno de sus principales activos en Argentina. Flybondi, la aerolínea low cost controlada por el fondo COC Global Enterprise, propiedad de Scatturice, atraviesa una crisis operativa que volvió a quedar expuesta esta semana cuando llegó a operar con un solo avión. La compañía acumula desde hace meses cancelaciones, reprogramaciones y dificultades para sostener su esquema de vuelos, una situación que generó preocupación entre pasajeros y organismos del sector.

El nombre de Scatturice comenzó a sonar con fuerza en Argentina a partir del desembarco de Javier Milei en la Casa Rosada. Primero por sus vínculos con la CPAC, la organización conservadora que acercó al universo libertario argentino con el trumpismo norteamericano. Después por su relación con figuras centrales del oficialismo, especialmente con el asesor Santiago Caputo. Y finalmente por la expansión de un conglomerado de negocios que incluyó no solo la compra de Flybondi sino también de OCA y de Flecha Bus.

Su figura quedó además asociada a uno de los episodios más incómodos para el Gobierno. En febrero de 2025, un avión ejecutivo Bombardier Global 5000 de color negro, propiedad de Scatturice, aterrizó en Aeroparque procedente de Miami. La aeronave transportaba a un reducido grupo de pasajeros, entre ellos la ejecutiva Laura Belén Arrieta, quien quedó envuelta en una polémica luego de que trascendieran denuncias sobre presuntas irregularidades en los controles aduaneros aplicados al equipaje transportado. Arrieta realizó el llamado que habría facilitado el ingreso de sus valijas. El interlocutor de esa comunicación nunca fue descubierto.

PL/MG