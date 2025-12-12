Scatturice, empresario y ex espía ligado al Gobierno, toma el control estratégico de OCA y busca convertirla en líder logística regional

La adquisición mayoritaria de OCA por parte de COC Global Enterprise lleva la marca directa de su CEO y chairman, Leonardo Scatturice, empresario y ex espía ligado al Gobierno, quien encabezará la reconversión de la mayor empresa de correo privado de la Argentina con un plan de crecimiento regional y fuerte inversión en tecnología.

Según el acuerdo al que accedió Noticias Argentinas, Claudio Espinoza seguirá como accionista y presidente del Directorio, mientras Scaturicce asumirá la conducción estratégica orientada a modernizar el management y llevar a OCA a estándares internacionales de eficiencia y competitividad.

El ejecutivo destacó que la integración con compañías del ecosistema COC será determinante para ese salto: Flybondi aportará capacidad de transporte aéreo internacional y OCP TECH desarrollará soluciones de ingeniería y digitalización para optimizar la logística, especialmente en la última milla.

OCA llega a esta etapa con una estructura robusta —más de 60 años de trayectoria, 760 puntos de atención, más de 100 centros operativos y una flota de 3.500 vehículos con cobertura nacional— que Scatturice busca potenciar a escala regional.

“El objetivo es aprovechar todas las sinergias del holding para convertir a OCA en un referente latinoamericano en carga aérea, logística y distribución”, afirmó.

Espinoza, en tanto, señaló que el acuerdo consolida la recuperación de la compañía y abre una fase de expansión basada en estándares de calidad e innovación.

La operación no altera el funcionamiento diario de OCA ni la situación laboral de sus 9.500 trabajadores. COC Global Enterprise ratificó su compromiso con la modernización del mayor operador postal privado del país.

