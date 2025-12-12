Los demócratas en el Congreso difunden nuevas fotos de Trump rodeado de mujeres en fiestas de Epstein

Nuevas fotos de Donald Trump rodeado de mujeres en fiestas organizadas por el depredador sexual Jeffrey Epstein. Las imágenes están siendo difundidas por los demócratas en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, y en ellas aparece el actual presidente de EE.UU. con supuestas víctimas del financiero que se suicidó en 2019.

Estas nuevas imágenes llegan después de la difusión de correos electrónicos comprometedores del ahora presidente de EE.UU., así como de fotos de la isla donde Epstein cometió buena parte de los delitos sexuales.

En total, Donald Trump aparece en tres de las 19 fotos difundidas este viernes, además de la foto que muestra una ilustración del presidente de EE.UU. en envoltorios de “Condones Trump”, a 4,50 dólares la unidad.

Las fotos de Trump incluyen una en la que aparece flanqueado por varias mujeres cuyos rostros fueron tapados, otra en la que aparece junto a Epstein mientras habla con una mujer en un evento, y otra en la que aparece junto a una mujer cuyo rostro también fue ocultado.

Epstein se relacionó con muchos famosos del momento, y el hecho de aparecer en los archivos del financiero no supone necesariamente haber cometido o encubierto ningún delito.

Trump fue amigo de Epstein durante años, pero el presidente dijo que se distanciaron alrededor de 2004, varios años antes de que Epstein fuera arrestado por primera vez.

Otras fotos distribuidas este viernes muestran a Steve Bannon y Epstein haciéndose una foto en un espejo; a Bill Clinton con Epstein, Maxwell y otra pareja; y al multimillonario tecnológico Bill Gates con el príncipe Andrés.

El expresidente de Harvard Larry Summers y el abogado Alan Dershowitz también aparecen en fotos en una casa, así como Woody Allen.

No está claro cuándo o dónde fueron tomadas las fotos, ni quién las tomó.

El comité de la Cámara de Representantes, presidido por los republicanos, obtuvo las imágenes del patrimonio de Epstein como parte de su investigación. Hasta ahora, la comisión publicó decenas de miles de documentos, correos electrónicos y comunicaciones que recibió del patrimonio de Epstein y que siguen abriendo nuevas líneas de investigación.

Este jueves, los abogados escribieron una carta al comité indicando que podían revisar los videos y fotografías que habían solicitado “tomados en cualquier propiedad que Epstein poseyera, alquilara, explotara o utilizara entre el 1 de enero de 1990 y el 10 de agosto de 2019”, informa CNN.

El representante Robert García, el principal demócrata del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, dijo en un comunicado que la última entrega del patrimonio de Epstein contenía “más de 95 000 fotos, incluidas imágenes de los hombres ricos y poderosos que pasaron tiempo con Jeffrey Epstein” y “miles de fotografías de mujeres y propiedades de Epstein”.

“Es hora de poner fin al encubrimiento de la Casa Blanca y hacer justicia a las víctimas de Jeffrey Epstein y sus poderosos amigos”, afirma en un comunicado: “Estas inquietantes fotos plantean aún más preguntas sobre Epstein y sus relaciones con algunos de los hombres más poderosos del mundo. No descansaremos hasta que el pueblo estadounidense conozca la verdad. El Departamento de Justicia debe hacer públicos todos los archivos ahora”.