El nuevo jefe de la SIDE tiene una empresa en Miami pero no la declaró ante la Oficina Anticorrupción

El nuevo secretario de Inteligencia del Estado (SIDE), el contador Cristian Auguadra, creó en 2021 y mantiene activa hasta ahora una sociedad de responsabilidad limitada (SRL) en el estado de Florida, EE.UU., pero no la incluyó en su declaración jurada patrimonial presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA). La empresa se llama Bizarak LLC, que es la sigla de norteamericana para referirse a las SRL. elDiarioaAR consultó a Auguadra y al subsecretario de Prensa del Gobierno, Javier Lanari, sobre la función de esa compañía y la razón por la que se la omitió de la declaración ante la OA, pero no hubo respuesta.

Bizarak fue fundada hace cuatro años en el Boulevard Biscayne 2275 de Miami bajo el manejo de Auguadra y Héctor Hermida, con quien al mismo tiempo armada una SRL en la Argentina, Cerrito Broker, dedicada a la compraventa de inmuebles. Hermida fue dirigente del club Ferro Carril Oeste y por presuntas irregularidades como tal fue expulsado de esa institución y estuvo involucrado en una causa penal que finalmente prescribió. En 2022, Hermida siguió figurando como socio de Auguadra en Bizarak, pero a partir de 2023 y hasta 2025 fue reemplazado por la esposa del actual jefe de la SIDE; Valeria Fillmore.

Auguadra se graduó de contador en 1993 en la Universidad de Morón, privada, y al año siguiente creó su propio estudio, Global Consultancy Services. En 2024 se incorporó a la SIDE como inspector general de la Division de Asuntos Internos. Su hijo Gonzalo también se sumó a la secretaría y, como tal, viajó este año a una reunión internacional de espías en Azerbaiyán en la que aprovechó para ir a ver el gran premio de Fórmula 1 en el que corrió Franco Colapinto.

Ni en la declaración jurada inicial de gestión en 2024 ni en la que siempre se presenta a fin de ese año aparece Bizarak ni ningún activo en el extranjero. En cambio, declaró una casa en la ciudad autónoma de Buenos Aires de 180 metros cuadrados, otra inversión inmobiliaria acá, un departamento en San Martín de los Andes, un Mercedes-Benz de 2012, una Toyota Hilux, un Volkswagen Golf, un scooter Yamaha, US$30.000 en efectivo, depósitos de menor monto, la financiera Option Securities, la empresa inmobiliaria Elovate y el Grupo del Centro, de servicios de tratamientos médicos como diálisis.

Después del escándalo de aquella noche de principios de noviembre, en el que entonces jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, salió en calzoncillos de su casa a recibir agresiones de su entonces número dos, José Francisco Lago Rodríguez, por perder la confianza del asesor presidencial Santiago Caputo, comenzó el proceso de recambio que derivó en el ascenso de Cristian Auguadra. El nuevo 'señor 5' se mantiene dentro del ala de Caputo, en la rivalidad interna ahora sosegada con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. De hecho, elDiarioAR también consultó a fuentes internas de la SIDE sobre la función de Bizarak y su omisión en la declaración jurada y allí sugirieron consultar a Caputo, que tampoco contestó. No será tampoco el primer caso de un funcionario de este ni de anteriores gobiernos que evitan declarar algunos de sus activos más llamativos ante las autoridades.

AR/MG