Día Nacional del Tango: ¿por qué se celebra el 11 de diciembre?

El Día Nacional del Tango se conmemora cada 11 de diciembre en homenaje al nacimiento de dos figuras fundamentales del género: Carlos Gardel y Julio de Caro. La fecha fue instituida en 1977 y reconoce la riqueza cultural de un género musical que trascendió fronteras y se convirtió en emblema de la Argentina a nivel mundial.

Nacido en los barrios populares del Río de la Plata, el tango es una expresión artística que fusiona música, poesía y baile, cargada de identidad, nostalgia y sensibilidad social. Desde sus orígenes humildes hasta los grandes escenarios internacionales, el tango supo evolucionar sin perder su esencia, adaptándose a nuevas generaciones y corrientes musicales.

Las letras del tango narran historias de amor, desencuentros, barrios, inmigrantes y sueños frustrados, retratando con profundidad la vida urbana de otros tiempos. Su música, inconfundible por el bandoneón, atraviesa décadas y sigue resonando en salones, festivales y milongas de todo el mundo.

Carlos Gardel es, sin dudas, la voz más icónica del tango. Su figura simboliza el alcance internacional del género y su legado continúa vigente a través de interpretaciones que aún hoy emocionan. Julio de Caro, por su parte, fue uno de los grandes renovadores musicales que dotó al tango de sofisticación y jerarquía artística.

Actualmente, el tango sigue vivo y en permanente transformación. Nuevos artistas, orquestas jóvenes y fusiones con otros estilos musicales mantienen al género actualizado, demostrando que no es una expresión del pasado, sino una manifestación cultural dinámica.

El Día Nacional del Tango no solo celebra una música, sino una forma de sentir y de contar la historia argentina. En cada acorde se resume parte de la identidad de un pueblo que, generación tras generación, sigue encontrando en el tango una manera de decir lo que cuesta expresar con palabras.

