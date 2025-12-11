El Gobierno colocó bonos en el mercado local por US$1.000 millones a una tasa del 9,2%

El Ministerio de Economía informó el resultado de la licitación del título Bonar 2029N, mediante la cual obtuvo US$1.000 millones a una tasa anual del 9,26% en el mercado local. En la subasta ingresaron ofertas por un total de US$1.420 millones, aunque finalmente se adjudicaron US$1.000 millones.

Con una tasa del 9,26% anual, el costo financiero para el Estado rondaría los US$92,6 millones por año.

Desde Economía destacaron que el desempeño de la colocación “refleja el valor asignado a la estructura de mercado, con amortización íntegra al vencimiento y una confianza renovada de los inversores en la mejora de los fundamentals económicos”.

“El rendimiento al precio de corte resultó en una tasa anual de 9,26%, equivalente con un diferencial de 550 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro Americano de igual duración, o unos 100 puntos básicos por debajo del rendimiento de los bonos existentes con duración similar. Esto refleja el valor asignado a la estructura de mercado, con amortización íntegra al vencimiento y una demostrada confianza de los inversores en las mejoras de fundamentals económicos”, destacaron desde el Ministerio de Economía.

El Gobierno destinará los recursos obtenidos a cancelar, el 9 de enero, las obligaciones correspondientes a los Bonares 2029 y 2030. Para el arranque del próximo año, el cronograma financiero acumula compromisos por unos US$4.200 millones.

La intención oficial es cumplir con esos pagos sin recurrir a las reservas netas del Banco Central y, al mismo tiempo, avanzar en la baja del riesgo país por debajo de los 500 puntos, un paso clave para recuperar el acceso al financiamiento internacional.