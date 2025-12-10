Nicolás Maduro deportó al equipo periodístico de C5N

El gobierno de Nicolás Maduro deportó de Venezuela al equipo periodístico de C5N, compuesto por los periodistas Adrián Salonia y Nicolás Munafó y el camarógrafo Fabián Solís. El hecho se conoció a partir del relato de Salonia, quien describió el momento como de “mucha tensión”.

En una historia de Instagram, relató cómo ocurrieron los hechos: “Llegamos al aeropuerto internacional Simón Bolívar, de Caracas, ayer a las 2 am (hora local). En Migraciones nos pidieron la documentación correspondiente y allí esperamos durante dos horas, en las que nos sacaron fotos, nos hicieron decenas de preguntas y registraron todo”.

Enseguida comentó que “la Policía de Migraciones nos comunicó que no teníamos admitido el ingreso y nos condujeron a un pasillo y de ahí rápidamente a la manga del avión”.

“Sí, fuimos expulsados sin ninguna explicación. El destino, Bolivia, y acá estamos, esperando el regreso a Buenos Aires”, cerró.

La Expulsión “Sin Explicación”

El equipo fue demorado durante dos horas en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Caracas, donde el personal de Migraciones les retuvo la documentación y les comunicó la expulsión:

Demora y Preguntas: El personal del aeropuerto detectó al grupo y comenzaron a hacerles “muchas preguntas”, a pesar de que el equipo había explicado que querían “mostrar la vida cotidiana de los venezolanos”.

Expulsión: Después de dos horas, la Policía de Migraciones les comunicó que “no teníamos admitido el ingreso” y fueron expulsados “sin ninguna explicación”.

El destino inmediato del equipo fue Bolivia, y se encuentran allí esperando el regreso a Buenos Aires. Por el momento, el equipo no tiene sus pasaportes y les comunicaron que los podrán recuperar recién cuando ingresen a la Argentina.

Con información de la agencia NA