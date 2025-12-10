Libros de diciembre: Martín Kohan, las memorias de Margaret Atwood, Juan Forn y una novela premiada

El último mes de 2025 trae, en el cada vez más inmenso mundo editorial, lanzamientos de libros muy diversos. Entre otros nombres de autoras y autores, a lo largo de diciembre llegarán a las librerías locales títulos nuevos o reediciones de notables obras de Martín Kohan, Margaret Atwood, Pablo Maurette, María Sonia Cristoff, Juan Forn, Beatriz Sarlo, Osvaldo Bayer, Diana Bellessi y Ursula K. Le Guin.

A continuación, un repaso por algunas novedades editoriales destacadas del mes.

1. Argentinos, ¡a las cosas!, de Martín Kohan. “Siguiendo las huellas de una serie de palabras provisto de un método paranoico-crítico emparentado con el de Salvador Dalí, Martín Kohan se pregunta, en este ensayo en el que brillan su pluma y su capacidad para establecer conexiones impensadas, sobre lo argentino. ¿Qué somos, qué nos define? Con ojo agudo y pensamiento audaz, Kohan nos propone veinticinco postales significativas en la construcción de lo que consideramos la argentinidad; y al hacerlo, nos ofrece un viaje por la historia y el territorio nacional desprejuiciado y gozoso”, informó en un comunicado la editorial Seix Barral sobre este nuevo libro de ensayos del escritor argentino.

Argentinos, ¡a las cosas!, de Martín Kohan, salió por Seix Barral.

2. Las gemelas, El sueño/The Twins, The Dream, de Diana Bellessi y Ursula K. Le Guin. “Antes de cerrar el 2025, lanzamos en todo el país un libro bellísimo que reúne poemas, pequeños ensayos y traducciones de la amistad entre Diana Bellessi y Ursula K. Le Guin: Las Gemelas, El sueño / The Twins, The Dream. La gran poeta argentina y la autora de ciencia ficción estadounidense tuvieron una cálida amistad poco conocida. Su vínculo se fundó en la admiración, la empatía y el cariño entre dos escritoras que durante muchos años se acompañaron a través de cartas y poemas. De la traducción de una y la otra como acto de amor. De la poesía y la literatura como formas de comunicación que atraviesan lenguas y culturas”, informó en un comunicado la editorial argentina Rara Avis sobre este gran lanzamiento.

“El libro había sido publicado en Estados Unidos en 1996, y luego en Argentina en 1998. Sin embargo, su circulación limitada lo volvió de culto y casi un mito. Rara Avis vuelve a publicar este título en una nueva edición revisada y ampliada con nuevos materiales que salen a la luz.

Las gemelas, El sueño / The Twins, The Dream incluye los poemarios Crucero ecuatorial y Tributo del mudo de Diana Bellessi, traducidos al inglés por Ursula K. Le Guin; y Días de seda, poemario de Ursula traducido al español por Diana. Como en la primera edición, hay dos prólogos escritos por las autoras que describen con belleza el vínculo y el trabajo de traducción que realizaron ambas. A la nueva edición se agregan unas palabras de Diana Bellessi a casi 30 años de la primera edición y una entrevista de Bellessi a Le Guin, analizando la obra de esta en profundidad“, agregaron desde la editorial.

Las gemelas, El sueño/The Twins, The Dream, de Diana Bellessi y Ursula K. Le Guin, salió por Rara Avis.

3. El contrabando ejemplar, de Pablo Maurette. Por este libro, el escritor argentino Pablo Maurette acaba de ganar recientemente el Premio Anagrama de Novela. “Pablo, un aspirante a escritor sin muchos escrúpulos, viaja a Madrid para recuperar el manuscrito que Eduardo, su amigo y mentor, dejó al morir. Un libro que nunca culminó pero que pretendía explicar lo inexplicable: el infortunado destino de la Argentina, que durante el siglo XVII configuró su economía con un sistema de comercio clandestino que se conocía como ‘contrabando ejemplar’. Decidido a apropiarse de la novela imposible de Eduardo (empresa literaria que es a la vez un homenaje y una expiación, un saqueo y una elegía), Pablo se enfrentará a un proceso que le llevará a reconstruir su propia biografía, y también la de Eduardo: peronista, excesivo y sentimental, una figura desbordante, marcada por las contradicciones y la melancolía”, se lee en la contratapa de la publicación.

“Entre sus páginas irrumpen personajes que laten con intensidad: la tía Chiquita y la enigmática Teruca, Pietro Malaspina, primer italiano en pisar el Río de la Plata, Zebulão Mendes, médico judío converso, o el monstruo querandí, grotesca figura folclórica cuya maldición parece pesar sobre Argentina… Neuróticos, tiernos, violentos, humorísticos, todos se entrelazan en un mosaico donde la historia, la imaginación y la crónica sentimental de la identidad argentina se confunden. Ni oda nostálgica a la memoria ni reconstrucción histórica, El contrabando ejemplar es una novela que se pregunta por el sentido de lo perdido y lo inventado”, informaron desde la editorial.

El contrabando ejemplar, de Pablo Maurette, salió por Anagrama. Más sobre el libro, en este enlace.

4. Gestos mínimos, de María Sonia Cristoff. “Publicados durante los últimos veinte años, los textos reunidos en este volumen trazan el recorrido literario y los campos de interés de María Sonia Cristoff, una de las voces más singulares de la narrativa argentina contemporánea. En sus páginas, lo biográfico se mezcla con documentos, crónicas y recursos de la ficción, ampliando su trabajo hacia lo que ella misma define como «ensayo narrativo». Aparecen aquí animales domesticados de la Patagonia –perros y mulas–; un cerdo arrojado a la piscina de un balneario exclusivo; recuerdos de infancia y juventud; episodios de la vida universitaria; las huellas de «sus afinidades electivas» –que van de J.-K. Huysmans y Flora Tristan a Sylvia Molloy, Hebe Uhart o Luis Chitarroni–; y las caminatas constantes que, a modo de hilo conductor, sostienen un conjunto tan coherente como necesario”, informaron desde Ediciones Universidad Diego Portales sobre esta publicación.

“Los «gestos mínimos», como los llamó la propia autora, son prácticas ínfimas de resistencia en los territorios que habita. Ella los plasma en una escritura fronteriza y porosa, que interroga los géneros y las clasificaciones a la vez que reafirma la potencia de la literatura. Muchos de ellos circularon primero en revistas de distintas latitudes; no surgieron de la urgencia periodística ni de la coyuntura inmediata, sino de un tono deliberadamente reposado, fiel a un proyecto hecho de digresiones, desvíos y exploraciones. Leídos en conjunto, ofrecen un mapa atractivo de obsesiones, gustos y sensibilidades que confirman a Cristoff como una narradora imprescindible en el panorama hispanoamericano actual”, agregaron.

Gestos mínimos, de María Sonia Cristoff, salió por el sello Ediciones Universidad Diego Portales.

5. Libro de mis vidas, de Margaret Atwood. “Criada por padres de mentalidad científica y espíritu independiente, Margaret Atwood pasó gran parte de su infancia en los bosques remotos del norte de Quebec, lejos de las convenciones sociales. Aquella niñez nómada y sin ataduras marcó el inicio de un camino fuera de lo común, que ella misma narra con lucidez, ironía e ingenio, entrelazando los momentos decisivos de su vida con las obras que han transformado la narrativa contemporánea, como Ojo de gato y El cuento de la criada. Desfilan poetas, actores, osos, figuras bohemias y personajes casi sobrenaturales, que parecen salidos de sus ficciones. Con su mordacidad característica y aguda lucidez, Atwood revela los delicados lazos entre experiencia y creación, y entre realidad y palabra escrita. Y abre también una ventana íntima a su relación con el carismático escritor Graeme Gibson y a los paisajes emocionales que nutrieron su escritura”, informó el sello Salamandra sobre este esperado libro de la escritora canadiense.

“Luminosa, reveladora y profundamente humana, Libro de mis vidas no es sólo la crónica de una trayectoria única, sino también una aguda reflexión sobre lo que significa escribir, recordar y transformar la experiencia en literatura”, agregaron desde la editorial.

Libro de mis vidas, de Margaret Atwood, salió por Salamandra.

6. Los pasos prohibidos, de Rodolfo Omar Serio. “Un DJ llamado Ruido Indecente, chongos, leaders, gays, parejas pegoteadas. También Malena, esa amiga que ‘cocina la teka como ninguna y en cada gramo pone su corazón’. Ávidos de experiencias, pero también rebosantes de ideas, conexiones y desconexiones, los personajes de Los pasos prohibidos se escabullen de la cuarentena para ingresar en el mundo sonoro y psicodélico de los afters, ese espacio-no tiempo arrebatado a la noche en diálogos fragmentados, departamentos como refugios, sustancias que prometen el ahogo en el agujero dulce de la anestesia. No es una novela sobre el amor después del amor, sino una (des)memoria de la fiesta después del apocalipsis. La radiografía del after como espacio de exploración y camaradería, donde un abanico de personajes se congregan para mantener encendida la pista de una noche interminable. Referencias literarias, palabras transgénicas, alusiones al tango, al baile, a ”la jodita“, y observaciones en torno a los usos y costumbres de la música electrónica, confluyen en este track multisensorial de Rodolfo Omar Serio, una disección del flash compartido, una celebración de las amistades químicas, pero también un culto a la teka como portal hacia ese mundo en donde ninguna pandemia podrá robarnos el deseo de morir por un rato para sentirnos vivos”, escribió Enzo Maqueira en la contratapa de esta nueva publicación del escritor argentino Rodolfo Omar Serio.

La novela Los pasos prohibidos, de Rodolfo Omar Serio, fue publicada por la editorial Omnívora.

7. Poesía completa, de Silvina Ocampo. “La obra poética de Silvina Ocampo es un continente poco explorado en la geografía de la literatura argentina. Estimulante y delicada, combina los temas sencillos y la riqueza expresiva en una asociación felizmente innovadora. Este volumen reúne los libros de poesía de Ocampo aparecidos entre 1942 y 1984, un conjunto de traducciones para la revista Sur de 1947, más un puñado de poemas no recogidos antes en libros, la poesía dispersa seleccionada por Noemí Ulla en 2001 y una serie de traducciones ejemplares. Se completa con un conjunto de poemas inéditos aparecidos en revistas”, informó el sello Emecé sobre esta flamante publicación.

Poesía completa, de Silvina Ocampo, salió por Emecé.

8. Severino Di Giovanni, el idealista de la violencia, de Osvaldo Bayer. Como parte de la recuperación de la obra completa de Osvaldo Bayer, la editorial Siglo XXI Editores publica este mes Severino Di Giovanni, el idealista de la violencia.

“¿Severino Di Giovanni fue un héroe con mala suerte, un terrorista despiadado o un gánster codicioso que tuvo en vilo a la Argentina a inicios del siglo XX? Osvaldo Bayer reconstruye la vida intensa y contradictoria de este anarquista italiano que, tras perder su trabajo como maestro en la Italia fascista, emigró a Buenos Aires en 1923 junto a su esposa e hija. Trabajó como obrero gráfico, fundó una editorial y una revista, y se comprometió con la causa antifascista mientras se convertía en el enemigo número uno de la prensa y la policía por sus audaces atentados y asaltos. Su figura, tan polémica como fascinante, sigue desafiando las nociones de justicia, rebeldía y moral social”, informó la editorial sobre este lanzamiento.

Severino Di Giovanni, el idealista de la violencia, de Osvaldo Bayer, salió por Siglo XXI Editores.

9. Cómo me hice viernes, de Juan Forn. “Cada viernes, como quien deposita una piedra pulida en la repisa, Juan Forn escribe para que no se pierda. Son fragmentos de una vida que leyó el mundo con ojos atentos. Cómo me hice viernes recoge esas piezas e incorpora otras, pero es mucho más que una recopilación de columnas. Es un relato de formación, una autobiografía intelectual y, por momentos, un altar íntimo a la literatura y a quienes la encarnaron. En estas páginas conviven poetas rusos y escritores japoneses, escenas familiares y confesiones discretas, caminatas frente al mar y el arte de encontrar sentido en lo mínimo. Y, en el gesto de narrarlo, se despide sin retirarse. Este libro es la huella de ese gesto: una piedra recogida de la orilla”, informó la editorial independiente Godot sobre este lanzamiento, que llega como parte de la colección Íntima del sello.

“Uno va a contar su historia para saber si su historia vivirá. De eso se trata, en el fondo, todo este asunto: de lograr que cuando uno muera la historia que haya contado siga viviendo”, señala Juan Forn en las páginas de este libro.

Cómo me hice viernes, de Juan Forn, salió por Ediciones Godot.

10. El sueño de Úrsula, de María Negroni. “El sueño de Úrsula retoma una fascinante leyenda medieval: para no casarse, la hija y heredera de un rey, en el pico de sus ambiciones vitales, conduce a otras once vírgenes desde Cornwallis hasta Roma. Aetherius, su pretendiente, la sigue. En cada una de estas mujeres extraordinarias aparecen los conflictos de las mujeres de hoy –la permanente ambivalencia: el odio y el miedo a desear amar–. En una época en que el mundo, tal como ahora, era un catálogo de hambrunas, pestes y guerras, María Negroni ha construido una épica femenina deslumbrante. Sus personajes son trágicos, vulnerables y valerosos; su lenguaje y estilo, un tour de force. El ‘viaje hacia la luz’ que Úrsula emprende es la búsqueda de la identidad y de la liberación moral”, se lee en la contratapa de esta publicación, que ahora llega a las librerías locales a través del sello Random House.

El sueño de Úrsula, de María Negroni, salió por Random House.

11. Polar Noise. Diario de una gira ártica, de Alan Courtis. Alan Courtis es músico, compositor, Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y uno de los fundadores del mítico grupo musical Reynolds. Ha realizado música para películas y composiciones para ensambles de Nueva York, Liverpool, Ginebra, Gales, Basel, Uden, Lausanne, Bangkok y Buenos Aires. En 2009 realizó una gira que lo llevó hasta Svalbard, un archipiélago noruego dentro del Círculo Polar Ártico, muy cerca del Polo Norte. De esa experiencia nació esta publicación que acaba de lanzar el sello Mansalva.

“Toma al menos un día entero llegar hasta Svalbard. En mi caso, eso supone tomar tres aviones diferentes: uno de Bruselas a Oslo, uno de Oslo a Tromsø y uno de Tromsø a Longyearbyen. Hay que hacer las conexiones en todos los aeropuertos y en algunos casos es necesario esperar ahí varias horas. Con tantos cambios, me encomiendo a la suerte para que no haya problemas con la valija. En un sillón aprovecho para ordenar un poco lo que llevo en la mochila de mano. Me estoy durmiendo antes de salir y la mayor parte del viaje va a ser de noche. Si fuera por su tamaño, debería sacarle un pasaje extra a mi cansancio”, escribió el artista en las páginas de su flamante libro.

Polar Noise. Diario de una gira ártica, de Alan Courtis, salió por la editorial Mansalva.

12. La era de Hitler, de Alec Ryrie. “Durante casi dos mil años, la figura de Jesucristo marcó el norte de nuestra conciencia ética: su legado sellaba, sin matices, la diferencia entre el bien y el mal. Pero el siglo XX trajo consigo una nueva referencia moral absoluta. Con el nazismo, Hitler se convirtió en el símbolo del mal con mayúsculas, el enemigo perfecto. Ocho décadas después del fin de la Segunda Guerra Mundial, seguimos recurriendo a su figura. Da igual el tema —desde debates políticos hasta películas de ciencia ficción—: Hitler y los nazis siempre están ahí, moldeando cómo pensamos, cómo discutimos y hasta cómo juzgamos el presente. En este ensayo original y provocador, el historiador Alec Ryrie explora por qué Hitler ha sobrevivido como emblema universal del mal y qué consecuencias empieza a tener esta obsesión. ¿Qué ocurre cuando ese marco moral se resquebraja? ¿Y qué vendrá después, cuando tanto la derecha como la izquierda empiecen a dejar atrás el tabú nazi? Ryrie analiza el rastro de esta fijación colectiva en la historia, los debates políticos del presente y la cultura pop (de Star Wars a Harry Potter) para mostrar cómo el nazismo ha reemplazado, en muchos casos, el papel que antes tenía la religión. Pero también nos advierte: aferrarnos a esta visión puede impedirnos afrontar los dilemas éticos del presente. Con un enfoque libre de tópicos, La era de Hitler es una reflexión urgente sobre el fin de un consenso moral y la necesidad de encontrar una nueva brújula para orientarnos en el siglo XXI”, se lee en la contratapa de esta publicación del historiador británico, que llega a la Argentina a través del sello Gatopardo Ediciones.

La era de Hitler y cómo sobrevivir a ella, de Alec Ryrie, salió por Gatopardo Ediciones.

13. Pan de ángeles, de Patti Smith. “‘Dios susurra a través de una arruga en el papel pintado’, escribe Patti Smith en estas extraordinarias memorias en las que, desde su primer recuerdo hasta sus actuales inquietudes, teje un inolvidable relato de una vida consagrada a la belleza, la música, la poesía y el amor”, informó la editorial Lumen sobre esta nueva entrega de memorias de la cantante, autora y artista audiovisual estadounidense.

“Nacida en el seno de una familia de clase trabajadora poco después de la Segunda Guerra Mundial, su infancia dickensiana transcurre entre desahucios y enfermedades, alternados con juegos y libros de cuentos que le abrirán las puertas de un mundo lleno de magia y sueños de libertad. Pronto descubre en Arthur Rimbaud y Bob Dylan los modelos para sus propios poemas y canciones, y en Nueva York, un nuevo territorio artístico donde formar una banda y componer discos tan legendarios como Horses y Because the Night. Amor y familia, pérdida y reconstrucción y, siempre, la escritura serán las constantes de una trayectoria vital impulsada por la libertad artística y el poder de la imaginación para transformar lo cotidiano en sagrado, lo común en mágico y el dolor en esperanza”, agregaron sobre el libro desde la editorial.

Pan de ángeles, de Patti Smith, salió por Lumen.

14. Borges, un escritor en las orillas, de Beatriz Sarlo. “La gloria literaria de Borges ha llegado a un punto en que genera más admiradores que lectores. Este libro trabaja en la dirección contraria, proponiendo claves de lectura que impulsan a recorrer los textos borgeanos sin reverencias. Con su estilo habitual, que resulta accesible aun cuando hable de cuestiones complejas, Beatriz Sarlo cuenta que el punto de partida de su libro es la extrañeza que experimenta al ver las obras de Borges en los anaqueles de las librerías europeas, convertido en un grande entre los grandes, sin nacionalidad, y la sensación de que en ese proceso de triunfal universalización algo se pierde o se diluye”, informó Siglo XXI Editores sobre la nueva edición de esta reconocida publicación de la intelectual argentina que este mes regresa a las librerías.

Borges, un escritor en las orillas, de Beatriz Sarlo, salió por Siglo XXI Editores.

15. Las edades del tango, de Sergio Pujol. “El tango es la invención más notable que la cultura rio|platense le brindó a la Argentina y al mundo entero. Hecha de música, baile y poesía, su historia conforma un relato poblado de figuras emblemáticas y sujetos anónimos; de acontecimientos artísticos y movimientos sociales. Las artes del tango, como las llamó el poeta Horacio Ferrer, encierran las claves históricas de un país hecho de criollos y europeos, de pampa y ciudad, de tradición y modernidad. De Carlos Gardel a Mercedes Simone y de Aníbal Troilo a Astor Piazzolla, el tango avanzó al ritmo del país que lo engendró, en un permanente estado de disputa en torno a su identidad. A la vez sensual y sentimental, su arco temporal se extiende desde finales del siglo XIX hasta los albores del siglo XXI. Y más allá también”, se lee en la contratapa de esta publicación del docente e investigador Sergio Pujol.

Las edades del tango, de 1897 al siglo XXI, de Sergio Pujol, salió por Planeta.

16. Las ratas y Sombras suele vestir, de José Bianco. Fondo de Cultura Económica anunció para este mes la salida en un único ejemplar de estas dos obras notables de José Bianco.

“Las ratas se centra en la muerte enigmática de Julio, un científico que cría ratas en el laboratorio instalado en el piso alto de su casa. Delfín, su medio hermano, reconstruye la historia mientras describe la rutina de una familia de clase media alta, sus conflictos y secretos. Ambientada en la Buenos Aires de comienzos del siglo XX, la novela entrama una atmósfera fantástica y de una tensión perturbadora”, informó la editorial.

“Sombras suele vestir cuenta la historia de Jacinta Vélez, una joven prostituta. Habla de sus desplazamientos por pensiones y habitaciones de alquiler, sus trabajos y sus encuentros con Bernardo Stocker, un corredor de bolsa y cliente habitual. En palabras de César Aira, es 'una historia de fantasmas en el estilo de Henry James, que Bianco simplifica y perfecciona'”, agregaron.

José Bianco (Buenos Aires, 1908-1986) fue un escritor, periodista y traductor clave del siglo XX. Entre 1938 y 1961 fue secretario de redacción de la revista Sur, dirigida por Victoria Ocampo. Luego trabajó como editor en Eudeba y en el Centro Editor de América Latina. Además, entre otros, tradujo a Stendhal, Henry James, Ambrose Bierce, T. S. Eliot, Samuel Beckett, Jean Genet y Witold Gombrowicz.

El libro que reúne Las ratas y Sombras suele vestir, de José Bianco, salió por Fondo de Cultura Económica.

17. El emperador de Alegría, de Ocean Vuong. Luego de su muy celebrada primera novela, En la Tierra somos fugazmente grandiosos, Ocean Vuong regresa con este libro, que en la Argentina publica Anagrama.

“Es verano en Alegría Este, un rincón de Nueva Inglaterra en el que el tiempo parece haberse detenido y los espíritus del pasado se pasean entre coches abandonados. Alegría se alza sobre una costra de tierra a lo largo del río Connecticut; sobre el río se alza un puente de carga que lleva el nombre del jefe wampanoag que lideró una rebelión para recuperar su territorio de manos de los puritanos; y sobre el puente se alza Hai, de diecinueve años, pasando una pierna sobre la barandilla tras haber decidido lanzarse desde treinta metros de altura. Y entonces, de repente, algo interrumpe lo que parecía inevitable: una voz al otro lado del río. Es Grazina, una anciana atrapada en los laberintos de la memoria, con recuerdos de una guerra lejana y de su Lituania natal. En un microcosmos de pérdidas y sueños rotos, entre las calles polvorientas y los paisajes melancólicos de Alegría Este, ambos construirán un refugio efímero contra el desorden del mundo. En ese pasado laberíntico y difuminado de Grazina, Hai se convertirá en el sargento Pepper, personaje de una guerra imaginaria que les permitirá navegar juntos las turbulencias de la extrañeza. Unidos por una existencia vivida en los márgenes de lo social, se forjará entre esa dupla improbable un vínculo basado en la empatía y el reconocimiento; una relación tejida entre confusiones y momentos de lucidez que se convertirá en un viaje inesperado hacia una segunda oportunidad”, señala la sinopsis oficial de este lanzamiento.

El emperador de Alegría, de Ocean Vuong, salió por Anagrama.

18. Audición, de Katie Kitamura. “Una mujer y un hombre se citan en un restaurante del distrito financiero de Manhattan. Ella, una actriz consagrada, está inmersa en los ensayos de su próxima obra de teatro; él, un veinteañero atractivo y algo torpe, está empeñado en causarle una buena impresión a la dama elegante y respetable que se sienta frente a él y que podría ser su madre. Más allá de algunos momentos incómodos y de las miradas reprobatorias de varios comensales, el encuentro, del que resulta difícil averiguar qué espera obtener cada uno, discurre con relativa normalidad hasta que se abre la puerta del restaurante y, desde la mesa del fondo, la mujer distingue a su marido”, señala la sinopsis oficial de esta novela, que llega al país de la mano de Sexto Piso Editorial.

Audición, de Katie Kitamura, salió por Sexto Piso.

19. Parar la oreja, de Gabriel Giorgi. El sello argentino Tenemos las máquinas anunció para este mes la salida de este ensayo, que lleva como subtítulo “Notas para una política de la escucha”.

“¿Y si además de alzar la voz paramos la oreja? ¿Y si corremos la percepción de que la potencia política está en la voz y nos entregamos a la potencia política de la escucha? En medio de esta ola de aturdimiento, provocaciones y aceleración, que se sostiene en nuevos silenciamientos y cristaliza nuevas formas de lo indecible y lo inescuchable, nadie como Gabriel Giorgi para reconocer cómo el ejercicio crítico de la escucha puede alimentar y transformar las luchas del presente. Para desentramar los modos en que trabaja la lengua pública y buscar fugas en los subsuelos de la lengua. Para poner el oído en el día a día de la calle y en el tiempo a tiempo de la literatura. Literatura, no como un lugar donde escribimos lo que escuchamos, sino donde aprendemos a escuchar. Parar la oreja para activar otras resonancias, para batallar por nuestra atención, para reconocer otras temporalidades, para inventar otros tiempos”, escribe Dani Zelko en la contratapa de este libro.

Parar la oreja, de Gabriel Giorgi, salió por el sello Tenemos las máquinas.

20. Herramientas/Yiyi, de Gonzalo Castro. “Una mujer es muchas cosas. ¿De qué está hecha, de qué se compone? Una mujer que hace muchas cosas es muchas cosas también. Esta mujer que nos habla en Herramientas/Yiyi es carpintera, construye muebles. Da clases de diseño gráfico en la Fadu. Cuida a su hijita Yiyi. Sale de noche y tiene amigos y citas. Casi que no sabemos que se llama Laureana porque es ella misma quien nos cuenta su vida, y el 'yo' le basta como referencia. Gonzalo Castro construye otra voz de mujer, como en Hidrografía doméstica, su primera novela. Acá esa niña (Chloé) bien puede haber crecido para convertirse en esta mujer adulta que se ve interpelada por la lógica arbitraria de Yiyi”, apunta la escritora Romina Paula en la contratapa de este libro y agrega: “Gonzalo escribe de modo particular, piensa de modo particular; su sintaxis tiene un cruce de ternura y sofisticación muy distintivo. Sus narradoras son personas curiosas, de inteligencia refinada y humor sutil. Él las observa, las oye, las mira hacer, atento al susurro de una vida en esta ciudad, la Buenos Aires que queda cerca del río, y acaso de este modo nos comparte la pregunta de qué hace a una mujer, una mujer”.

Herramientas/Yiyi, de Gonzalo Castro, salió por Entropía.

21. Abecedario del sueño, de Diego Golombek, con ilustraciones de Juan Dellacha. “Seamos grandes o pequeños, asustadizos o valientes, cada noche nos acostamos, apagamos la luz y dormimos. Pero... ¿cuánto sabemos sobre ese tiempo que pasamos descansando? ¿Por qué necesitamos dormir?¿Siempre soñamos? ¿Qué son las pesadillas? Estas y muchas otras explicaciones nos ofrece Diego Golombek, un experto en el estudio del sueño que comparte en este libro todo lo que sabe: de la A hasta la Zzz”, informó Siglo XXI Editores sobre esta novedad de diciembre.

Abecedario del sueño, de Diego Golombek, salió por Siglo XXI Editores.

22. Un gran pez de oro, de Alfonsina Storni, con ilustraciones de Mariana Viegas Charneca. “Alfonsina evocaba un recuerdo: sentada en el umbral de su casa, con cuatro años y un libro en la mano, mueve los labios como si leyera. De reojo, espía las reacciones de quienes pasan. Unos primos la avergüenzan al gritarle que tenía ‘el libro al revés’. Un gran pez de oro recoge ese gesto: la lectura al revés. De su vasta obra, un puñado de poemas donde ciertos paisajes, sonidos y la sensibilidad de la infancia construyen imágenes imborrables de aquello que no puede explicarse y se atesora como verdad y memoria”, informó Ediciones Bonaerenses sobre esta publicación pensada para el público infantil que forma parte de su colección Espejos y ventanas.

Un gran pez de oro, de Alfonsina Storni, salió por Ediciones Bonaerenses.

AL