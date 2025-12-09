Mendoza aprobó la megaminería de cobre pese a las advertencias por la contaminación del agua

El Senado de Mendoza aprobó este martes el proyecto de megaminería PSJ Cobre Mendocino —conocido históricamente como San Jorge— en una sesión marcada por protestas sociales, cortes de ruta y un fuerte rechazo de organizaciones ambientales que advirtieron por el impacto del emprendimiento sobre las reservas de agua de la provincia.

La iniciativa obtuvo sanción definitiva luego de que la Cámara Alta aprobara la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), último paso legislativo que habilita a la empresa a avanzar con la explotación de cobre en la zona de Uspallata. El oficialismo de Alfredo Cornejo, una alianza forjada entre radicales, libertarios y macristas, logró los votos necesarios tras semanas de tensión política interna y presión social en las calles.

Mientras el Senado debatía, afuera de la sede legislativa se desarrollaron fuertes protestas. Luego de una caravana de más de 100 kilómetros que unió este lunes Uspallata con la capital mendocina, asambleas socioambientales, vecinos y organizaciones territoriales se movilizaron contra el proyecto, denunciando que su puesta en marcha amenaza la disponibilidad y calidad del agua en una provincia estructuralmente atravesada por la escasez hídrica.

Los manifestantes sostuvieron carteles con consignas en defensa del agua y recordaron antecedentes de rechazo social a este tipo de proyectos en Mendoza, incluyendo la resistencia masiva que en 2019 frenó una modificación de la Ley 7722.

La discusión en el Senado se dio con el recinto rodeado de seguridad y entre cuestionamientos de legisladores opositores sobre la solidez del Estudio de Impacto Ambiental que avala el emprendimiento. Aunque la discusión técnica había comenzado semanas atrás en comisiones, la sesión de este martes confirmó el respaldo a la minería metalífera en la provincia, en un marco político que el oficialismo definió como “una oportunidad para diversificar la matriz productiva y generar inversiones”.

Además del proyecto PSJ Cobre Mendocino, se aprobó la DIA del Malargüe Distrito Minero Occidental II (MDMO II), que incluye 27 iniciativas mineras. También se votaron la creación del Fondo de Compensación Ambiental y la regulación de las Regalías Mineras.

La sanción definitiva no modificó el clima en las calles. Tal como reflejó elDiarioAR, los manifestantes consideraron que la aprobación se dio “de espaldas a la sociedad” y alertaron sobre el riesgo de contaminación de ríos y glaciares, además de los efectos sobre la actividad agrícola local.

MC