Un informe revela que 17 diputados no hablaron en todo el año en el recinto

Un total de 17 diputados no pronunciaron ninguna palabra durante todo 2025 en el recinto, ni siquiera para aclarar el sentido de su voto. El dato surge de un relevamiento elaborado a partir de las versiones taquigráficas del Congreso, utilizado para el Índice de Calidad Legislativa que analiza cada año la actividad parlamentaria.

Entre quienes cerraron el año sin intervenciones aparecen legisladores de distintos bloques. Por el oficialismo figuran Pablo Ansaloni, Rocío Bonacci, Facundo Correa Llano, Nicolás Emma, Florencia Klipauka Lewtak, Lorena Macyszyn, Guillermo Montenegro y Carolina Píparo.

También aparecen diputados de Unión por la Patria: Tanya Bertoldi, Celia Campitelli, Gabriela Estévez, José Gómez, Magalí Mastaler, Marcela Passo, Julio Pereyra y Brenda Vargas Matyi. Completa el grupo Nancy Ballejos, del PRO.

En algunos casos el silencio se extendió durante todo el mandato. El informe señala que Julio Pereyra terminó sus cuatro años como diputado sin intervenir nunca en el recinto. También se destaca el caso de Rocío Bonacci, que completó su segundo año en la Cámara sin tomar la palabra.

Silencio en un año de alta actividad

El contraste se vuelve más evidente si se observa el volumen de actividad parlamentaria. Durante 2025 el recinto acumuló 1.149.895 palabras pronunciadas, una cifra elevada para un año electoral, cuando la actividad legislativa suele reducirse.

El segundo año de gestión de Javier Milei estuvo marcado por una agenda intensa en la Cámara baja. A lo largo del año se realizaron una decena de sesiones especiales, dos sesiones en minoría, tres reuniones informativas, una sesión de homenaje y una preparatoria, además de sesiones extraordinarias en febrero y diciembre.

Dentro de ese volumen de intervenciones también se contabilizan las presentaciones del entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El funcionario expuso tres veces ante los diputados y pronunció 41.556 palabras, una de esas ocasiones durante la interpelación vinculada al caso $LIBRA.

Diputados con intervenciones mínimas

Debajo del grupo que quedó en cero aparece otro conjunto de legisladores con una participación oral muy baja. Son quienes no alcanzaron las 100 palabras pronunciadas durante todo el año.

Entre ellos figuran María Sotolano, del PRO, con 62 palabras; Daniel Vancsik y Yamila Ruiz, de Innovación Federal, con 25 y 24 respectivamente; y Jorge Ávila, de Encuentro Federal, con 22.

Otros registros responden a intervenciones puntuales. La diputada tucumana Elia Marina Fernández, por ejemplo, registró 13 palabras al prestar juramento en diciembre. En el mismo grupo aparece Ricardo Daives, de Unión por la Patria, también con 13 palabras.

Más abajo figuran Gabriel Chumpitaz, con 11 palabras; Ignacio García Aresca, con 10; y Marcela Antola, Emilio Monzó y Juan Carlos Polini, con 9 cada uno. Con 8 palabras aparecen Gabriela Besana y Sofía Brambilla.

Otros legisladores quedaron aún más abajo en el registro: Jorge Antonio Romero y Aníbal Tortoriello, con 7 palabras; Romina Diez y Estela Mary Neder, con 6; y Luis Basterra, Luciano Laspina, Florencio Randazzo y María Luisa Montoto, con 4.

En el nivel más bajo del registro aparecen intervenciones casi simbólicas. Hilda Aguirre y Ramiro Fernández Patri dijeron apenas dos palabras en todo el año. Y Héctor Baldassi, Emmanuel Bianchetti, Jorge Chica, Dante López Rodríguez, Gisela Marziotta, María Graciela Parola, José Federico Tournier y Martín Yeza quedaron anotados con una sola palabra durante 2025.

Hablar solo para votar

En varios de esos casos las intervenciones registradas no correspondieron a discursos. Se trató simplemente de respuestas obligadas para informar el sentido del voto cuando el sistema electrónico no había computado la votación.

Por esa razón otros 43 diputados no pronunciaron discursos durante el año, aunque figuran con una o algunas palabras en las versiones taquigráficas.

La diferencia es técnica: algunos legisladores no hablaron en absoluto; otros solo dijeron “afirmativo” o “negativo” al momento de votar.

El contraste con los más activos

En el extremo opuesto del ranking aparecen los legisladores con mayor presencia en los debates. El listado lo encabezó el presidente de la Cámara, Martín Menem, con 84.977 palabras pronunciadas durante el año.

Su posición se explica en parte por su rol institucional al dirigir las sesiones y conceder la palabra a los legisladores. Entre quienes más intervinieron también se ubicaron el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, con 33.991 palabras, y el diputado del Frente de Izquierda Christian Castillo, con 33.932.

Detrás aparecen otros legisladores con alta participación, como Nicolás Massot, Silvana Giudici, Juan Manuel López, Pablo Juliano, Nicolás del Caño, Miguel Ángel Pichetto y Victoria Tolosa Paz.

El informe refleja así un contraste marcado dentro del mismo cuerpo legislativo. Mientras algunos diputados concentraron miles de intervenciones en el recinto, otros atravesaron todo el año sin participar de los debates o con intervenciones tan breves que apenas quedaron registradas en las versiones taquigráficas.