Israel intercepta 22 barcos de la Flotilla rumbo a Gaza y detiene a 175 personas

La Flotilla que navega rumbo a la Franja de Gaza con 58 embarcaciones reportó este jueves que fueron interceptados 22 barcos en aguas internacionales cerca de las costas de Grecia, según su rastreador, después de haber denunciado horas antes que estaban siendo rodeados por embarcaciones israelíes. Israel confirmó la operación e indicó que detuvo a 175 personas. La organización señala que hay alrededor de una treintena de personas “secuestradas” con pasaporte español.

“Esta noche, en aguas internacionales, en zona de responsabilidad europea, la flotilla humanitaria ha sido interceptada por medios militares israelíes”, denunció Òscar Camps, fundador de la ONG Open Arms. “Esto no es seguridad. Esto es poner vidas en peligro y estamos ante una violación grave del derecho internacional y, sobre todo, el abandono de las obligaciones de rescate por parte de la UE, en este caso de la Guardia Costera de Grecia”.

La operación de la oficialmente llamada Global Sumud Flotilla se desarrolló de forma escalonada durante toda la madrugada y se produjo a más de 1.000 kilómetros de territorio israelí y en aguas internacionales. Algunas interceptaciones tuvieron lugar cerca de territorio griego y muchos barcos recalcularon su ruta en consecuencia.

El ministerio de Asuntos Exteriores de Israel confirmó en X la operación contra lo que denomina la “flotilla de los condones”, y el enviado de Israel ante la ONU, Danny Danon, afirmó en X que “otra flotilla provocadora fue interceptada antes de llegar” a su área. El diario israelí Haaretz informa asimismo que oficiales de Defensa israelíes han confirmado la “continua interceptación” de barcos de la flotilla.

En cuanto al destino de los activistas, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, aseguró que Israel enviará a los detenidos a Grecia. En un primer momento, las autoridades del país hebreo informaron de que serían treasladados a Israel, pero finalmente, por un “acuerdo” con el gobierno griego, se cambiará su destino. Saar ha informado igualmente que los participantes en la Flotilla eran unos “provocadores” que fueron desalojados de sus barcos “sin sufrir daños”. “Agradecemos al gobierno griego su disposición”, ha dicho el ministro.

Por su parte, la misión humanitaria aseguró en un comunicado esta madrugada que “embarcaciones militares israelíes han rodeado ilegalmente a la Flotilla en aguas internacionales y han amenazado con secuestros y violencia”.

Con respecto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, felicitó durante la tarde del jueves a la Armada por haber interceptado a los activistas, sobre los que dijo que “continuarán viendo Gaza por YouTube”. En un mensaje enviado por su oficina, dice que la misión que él mismo ordenó contra los integrantes de la Flotilla “se llevó a cabo con total éxito”.

“¡Felicitaciones a nuestra Armada! Les ordené impedir que la flotilla que apoya a Hamas llegara a las costas de Gaza. La misión se llevó a cabo con total éxito”, indica sobre dichos activistas, a los que acusa de simpatizar con el grupo islamista palestino. “Fueron interceptados y regresarán a sus países de origen. Continuarán viendo Gaza por YouTube”, concluye.

En un comunicado el jueves al mediodía, la organización ha dado más detalles sobre el suceso. “Más de 180 civiles de todo el mundo han sido atacados directamente. Tras detener a los participantes, destruir un motor e interferir las comunicaciones, Las fuerzas de ocupación israelíes se retiraron tras secuestrar a los participantes o abandonar deliberadamente a los civiles a la deriva en embarcaciones averiadas y sin motor, directamente en la trayectoria de una tormenta masiva que se aproximaba”, denuncia en un comunicado.

La flotilla indica que los “buques saboteados” llevaban bandera de Polonia, Italia, España, Eslovenia y Francia, países que según el derecho internacional están obligados a garantizar la seguridad y ha emplazado a los guardacostas de Grecia, Malta, Italia, y Chipre a poner en marcha inmediatamente misiones de búsqueda y rescate.

España convoca de urgencia a la representante diplomática israelí

Las reacciones no se hicieron esperar. Desde España, el ministerio de Exteriores convocó de urgencia a la encargada de negocios de la embajada de Israel en España para trasladarle “la más enérgica condena” por la interceptación de la Flotilla.

La cartera dirigida por José Manuel Albares informó que la embajada y el consulado de España en Israel, así como los de la zona y la Unidad de Emergencia Consular están plenamente operativos y en contacto con los organizadores de la Flotilla. Por su parte, el ministro se encuentra actualmente hablando con sus homólogos de otros países que también tenían nacionales participando en la Flotilla.

A su vez, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, condenó este jueves la intervención de Israel contra la flotilla y exigió la liberación inmediata de todos los italianos detenidos ilegalmente.

Las interceptaciones sucedieron en las aguas que separan la península griega del Peloponeso y la isla de Creta, según el rastreador de la propia Flotilla, que denunció “incidentes” con “drones y barcos militares sospechosos”.

Si en otras tentativas el objetivo era la entrega de ayuda humanitaria, en esta ocasión el proyecto es más ambicioso: en los barcos van médicos, enfermeras y otros profesionales sanitarios, además de ingenieros civiles —con el propósito declarado de construir una escuela de primaria— e investigadores de crímenes de guerra.

Esta flotilla ha salido siete meses después de la anterior expedición, que fue interceptada por Israel cerca de las costas de Gaza. Sus integrantes fueron detenidos y retenidos por las fuerzas de seguridad y algunos activistas denunciaron malos tratos físicos y psicológicos.

El fundador de la ONG española Open Arms, Òscar Camps, denunció el “abandono de las obligaciones de rescate” por parte de la Unión Europea ante esta interceptación.“Esto es poner vidas en peligro. Estamos ante violaciones graves del derecho internacional, ante el uso de la fuerza contra civiles en alta mar, el bloqueo de la ayuda humanitaria, el riesgo deliberado para tripulaciones y, sobre todo, el abandono de las obligaciones de rescate por parte de la Unión Europea”, denunció Camps en un vídeo tras confirmarse el abordaje.

El activista señaló directamente a la Guardia Costera de Grecia y a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Frontex, de la que aseguró que “vio y fue testigo” de la operación militar sin intervenir.

La presente expedición zarpó el pasado domingo desde el puerto italiano de Augusta, en el sur del país, tras haber salido originalmente de Barcelona el 15 de abril.

Con información de EFE