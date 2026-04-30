La CGT se movilizó a Plaza de Mayo contra Milei: “No se soporta más el ajuste al pueblo”

La Confederación General del Trabajo (CGT), que nuclea a los principales gremios del país, se movilizó este jueves frente a la Casa Rosada en rechazo al programa económico del presidente Javier Milei, en la antesala de una nueva conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores. La central obrera llamó a “ponerle limites a este modelo que excluye”. La protesta tuvo la adhesión de movimientos sociales y políticos, con distintos referentes del peronismo en el lugar.

Desde las primeras horas de la jornada, columnas de trabajadores comenzaron a concentrarse en la Plaza de Mayo, donde se montó el escenario para el acto central. Allí tomaron la palabra los integrantes del triunvirato que conduce la central obrera: Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello.

La convocatoria, bajo la consigna “el trabajo es con derechos o es esclavo”, se desarrolló sin incidentes y reunió a trabajadores de distintos sectores, provenientes tanto del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como del interior del país.

Hablaron Argüello, Jerónimo y Sola

En el acto sobre el escenario montado frente a la Casa Rosada, los oradores fueron los tres secretarios generales de la central obrera: Argüello (Camioneros), Jerónimo (Vidrio) y Sola (Seguros). Pero antes habló un destacado cura villero, el Padre Lorenzo “Toto” de Vedia, el párroco de la Parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé en la Villa 21-24 de Barracas. Se trata de un referente del Equipo de Sacerdotes para las villas quien no ahorró críticas contra el Gobierno y recordó a su referente, Jorge Bergoglio.

El siguiente orador fue Argüello, quien dio el discurso con el tono más duro contra el Ejecutivo: “Le decimos a este gobierno que no se soporta más que siga ajustando al pueblo, quitando derechos. Basta a este gobierno corrupto y explotador, lo tenemos que hacer en una unidad, es la única forma de terminar con este flagelo”, disparó el ladero de Hugo Moyano.

Luego fue el turno de Jerónimo, quien reivindicó el comportamiento de la central obrera ante las críticas de otros sectores : “A quienes nos critican, esta CGT siempre estuvo al frente de esta lucha, a los 15 dias de este gobierno hizo el primer paro general. No venimos a confrontar por confrontar, venimos a marcar un limite a este gobierno”, agregó.

Por último, Sola dio el último mensaje y dijo: “Nos oponemos a un gobierno que es de derecha , que tiene conciencia de derecha”. Además, cuestionó la baja de la pobreza que informó el INDEC: “Dónde están los pibes que dicen que ya no están en la pobreza”, se preguntó.

Entre los presentes, se destacaron miembros de las distintas vertientes del peronismo, desde integrantes de La Cámpora como la diputada nacional Paula Penacca, o Raquel Olmos, cercana a Juan Manuel Olmos. Hasta dirigentes de la izquierda combativa, como Alejandro Crespo del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA).

¿Se viene un paro?

Esta protesta, que la CGT calificó como “masiva e ”histórica“, puede ser la antesala de un nuevo paro general, el quinto en la era libertaria. Dependerá del consenso interno pero, tal como admiten fuentes sindicales, de un clima social que los líderes cegetistas ven en plena ebullición.

La central obrera leyó un documento con duras críticas a la gestión nacional, en el que advirtió sobre un “retroceso” en las condiciones de vida y cuestionó el rumbo económico. El texto planteó que las políticas oficiales profundizan la desigualdad, favorecen a sectores concentrados y debilitan el empleo, al tiempo que alerta sobre el deterioro del poder adquisitivo, el endeudamiento de los hogares y la crisis en áreas sensibles como la salud.

También cuestionó la orientación de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo, actualmente bajo discusión judicial, al considerar que implica un recorte de derechos individuales y colectivos. En esa línea, la CGT ratificó que continuará las acciones legales para frenar su aplicación y sostuvo que las conquistas laborales “costaron organización y lucha”.

Entre otros puntos, el documento advirtió sobre la caída de la actividad económica en sectores como la industria, la construcción y el comercio, el freno a la obra pública y el crecimiento de la informalidad. Además, planteó que el modelo económico “divide al pueblo” y promueve la confrontación, en detrimento de la cohesión social.

En paralelo, la CGT mantiene abierta una disputa judicial contra la reforma laboral aprobada en febrero. Entre otros aspectos, la norma introduce restricciones al derecho a huelga, contempla sanciones a prácticas sindicales y habilita la posibilidad de retirar la personería jurídica a los gremios.

Según datos oficiales de la Secretaría de Trabajo, desde el inicio de la gestión de Milei, en diciembre de 2023, cerraron más de 24.000 empresas. Solo en 2025 se perdieron 88.800 puestos de trabajo registrados en el sector privado y otros 18.600 en el ámbito público.

En ese contexto, también se registró un aumento del trabajo independiente, con 104.900 personas más bajo esa modalidad, mientras que la informalidad laboral alcanzó el 43 %.

Con información de las agencias NA y EFE