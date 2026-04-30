Mariana Cahn, cómo volcar un cáncer en una hoja en blanco

En Prohibido pisar los girasoles, de Mandrágora Editora, Mariana Cahn, mezcla ficción y su propia experiencia para narrar la vida cuando llega el diagnóstico de un cáncer de mama.

Maestra, abogada, hincha y socia de San Lorenzo y tiene una amplia trayectoria en temas de género. Esta es su primera novela de autoficción o autoficción novelada, no importa, lo que cuenta es encontrar una forma de contar, en este caso, todo lo que rodea a ese diagnóstico. El acompañamiento, la relación con los médicos, los libros a los que una se aferra, el auténtico POV que cambia en la vida. El fútbol, la música, el desconcierto. Y siempre, en este caso, la literatura.

“Cuando me tocó atravesar el cancer de mama supe que en algun momento iba a escribir, era algo que me estaba atravesando la vida por completo y que algo con eso iba a querer hacer”, cuenta sobre los orígenes de Prohibido pisar los girasoles.

La ventana indiscreta es un podcast para mirar qué hay detrás de un libro, una serie, una historia. Cada episodio tiene un tema y un entrevistado. Así nos metemos con las historias que se cuentan en los libros, en las películas, en las canciones y también con temas actuales como la inteligencia artificial, los trolls, las redes sociales.

Por supuesto que es un homenaje a la película del mismo nombre dirigida por Alfred Hitchock, que advertía que nos estábamos convirtiendo en una sociedad de mirones pero a la vez es una invitación a quedarse un poco quietos y mirar más allá de lo que vemos al pasar.

La Ventana Indiscreta

Conduce Ana Correa

La producción es de Pablo Waimann

En la edición está Jorge de Tezanos

En las redes sociales Malena Valladares