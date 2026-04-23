Daniel Bogiaizian y como apagar el ruido mental

En este episodio de La ventana indiscreta conversamos con el psicólogo Daniel Bogiaizian sobre Preocuparse de más (VR Editoras), un libro sobre lo que muchos llamamos “ruidos mentales”, las preocupaciones excesivas por cosas que pueden llegar a pasar o que ya pasaron. ¿Hay un momento en qué pensar tanto sobre cada todo deja de ser una herramienta útil y pasa a ser paralizante?. ¿Qué respuestas puede ofrecer, por ejemplo, la terapia cognitiva conductual? y la recomendación de siempre consultar a un profesional de la salud mental cuando sentimos que los pensamientos nos superan. Sobre todo esto, en este nuevo episodio de La Ventana indiscreta.

La ventana indiscreta es un podcast para mirar qué hay detrás de un libro, una serie, una historia. Cada episodio tiene un tema y un entrevistado. Así nos metemos con las historias que se cuentan en los libros, en las películas, en las canciones y también con temas actuales como la inteligencia artificial, los trolls, las redes sociales.

Por supuesto que es un homenaje a la película del mismo nombre dirigida por Alfred Hitchock, que advertía que nos estábamos convirtiendo en una sociedad de mirones pero a la vez es una invitación a quedarse un poco quietos y mirar más allá de lo que vemos al pasar.

La Ventana Indiscreta

Conduce Ana Correa

La producción es de Pablo Waimann

En la edición está Jorge de Tezanos

En las redes sociales Malena Valladares