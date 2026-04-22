Escuelas sin mochila: crece en el país una medida de seguridad ante amenazas de tiroteos

Cada vez más escuelas argentinas comienzan a modificar su dinámica cotidiana con una consigna que, hasta hace poco, resultaba impensada: asistir a clases sin mochila. La medida, que se replica en distintas provincias, surge como respuesta a una seguidilla de amenazas de tiroteos en establecimientos educativos y ya forma parte de protocolos preventivos que buscan reforzar los controles en los ingresos.

En la práctica, el cambio implica que los estudiantes concurran únicamente con lo indispensable -cuadernos, carpetas o cartucheras-, muchas veces en bolsas transparentes o directamente en la mano. El objetivo es claro: permitir una inspección visual rápida y reducir la posibilidad de ingreso de elementos peligrosos.

El fenómeno cobró fuerza tras un hecho reciente en San Cristóbal, Santa Fe, donde un estudiante ingresó armado a una escuela, asesinó a un compañero e hirió a otros. A partir de ese episodio, comenzaron a multiplicarse pintadas y mensajes intimidatorios en distintos puntos del país. Según relevamientos recientes, ya se registraron más de 200 amenazas de este tipo, en muchos casos difundidas o amplificadas a través de redes sociales.

Frente a ese escenario, provincias como Mendoza avanzaron con medidas concretas: más de 100 escuelas adoptaron la restricción de mochilas, acompañada por controles policiales en los accesos. Allí, la disposición alcanza tanto a alumnos del último ciclo de primaria como del nivel secundario. El impacto no es menor: se registraron niveles de ausentismo cercanos al 60%, en un contexto atravesado por el miedo.

Otras jurisdicciones ensayan respuestas similares. En Buenos Aires, tanto en la provincia como en la ciudad, se distribuyeron guías de actuación para directivos con instrucciones sobre cómo proceder ante amenazas o la eventual presencia de armas. En Salta se revisaron mochilas en forma masiva, mientras que en Corrientes directamente se solicitó a los alumnos que no las lleven. Tucumán y Córdoba también registran casos de escuelas que adoptaron restricciones parciales o totales.

Más allá de las diferencias, el denominador común es la falta de un criterio unificado: cada institución aplica las medidas según su propio diagnóstico y nivel de riesgo. En algunos casos, incluso, las decisiones fueron cuestionadas por familias que advierten sobre la falta de claridad en los protocolos y su efectividad real.

La preocupación, sin embargo, atraviesa a toda la comunidad educativa. Muchos padres coinciden en que se trata de una respuesta necesaria frente a situaciones que, hasta hace poco, parecían lejanas. “

También entre los estudiantes se percibe el impacto. La adaptación a nuevas rutinas -sin mochilas, con controles y, en algunos casos, presencia policial- convive con una sensación de inquietud que altera la experiencia escolar.

En paralelo, la Justicia investiga si detrás de varias de las amenazas existe un “efecto contagio” impulsado por desafíos virales en redes sociales, particularmente en plataformas como TikTok, orientados a generar alarma en la comunidad educativa.

En ese marco, especialistas y autoridades coinciden en la necesidad de reforzar no solo los controles, sino también las estrategias de prevención, detección temprana y trabajo con las familias. Algunas provincias, como Misiones, ya comenzaron a implementar programas específicos para abordar la convivencia escolar y anticipar situaciones de riesgo.

CRM