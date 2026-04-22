“¡Hermoso departamento!”: Adorni apura la venta de Parque Chacabuco y está dispuesto a rebajarlo US$10.000

En medio de la tormenta que atraviesa desde hace un mes y medio por las dudas sobre su patrimonio, Manuel Adorni cambió de estrategia para intentar vender su departamento del segundo piso de Asamblea 1132, en el barrio porteño de Parque Chacabuco. Removió como oferente de esa propiedad a su amigo Pablo Martín Feijoo -hijo de una de las jubiladas que le vendió su actual casa en Caballito- y lo puso a disposición de una inmobiliaria, según pudo saber elDiarioAR.

Justo este miércoles Feijoo se presentó en Comodoro Py para declarar como testigo ante el fiscal Gerardo Pollicita en la causa que investiga al ministro coordinador.

La excasa de la familia Adorni se comenzó a ofrecer el lunes pasado a través de Zona Activa a un valor de US$285.000, pero el funcionario podría estar dispuesto a aceptar una oferta de entre US$279.000 y US$275.000 por parte de un potencial comprador para concretar la operación.

Hasta días atrás quien ofrecía el inmueble era Feijoo, cuyos hijos van al mismo colegio que los hijos de Adorni. Tiene una constructora y además es hijo de Beatriz Viegas, quien declaró bajo juramento la semana pasada ante la Justicia que la compra-venta del departamento de Caballito a Adorni la llevó adelante su hijo, de 36 años.

Hace dos semanas Feijoo aseguró a elDiarioAR que que las operaciones con Adorni “están en regla” y que “no hay nada raro”. Este medio también reveló que el desarrollador inmobiliario visitó a Adorni en octubre de 2025, un mes antes de la operación de la calle Miró 550, en Caballito.

La venta del departamento de Parque Chacabuco es clave para las cuentas de Adorni porque tiene dos deudas encima: el inmueble fue hipotecado a dos mujeres por US$100.000, quienes aseguraron ante la Justicia que el funcionario aún les debe US$70.000 a pagar hacia fin de año. Adorni, además, tiene que cancelar los US$200.000 que le prestaron las dos jubiladas que le vendieron el inmueble de Caballito.

Según el aviso de la inmobiliaria, el departamento tiene “4 ambientes con dependencia, con una superficie cubierta de 140 m² y total de 200 m², incluyendo un cerramiento tipo quincho de 25 m² y una terraza propia de 40 m², con toldo y aberturas de aluminio con DVH”.

“El departamento se encuentra en muy buen estado general, reciclado con materiales de calidad y pensado para el confort”, señala la oferta. “Tiene aberturas DVH en todos los ambientes, pisos de porcelanato y flotantes, puertas blindadas Pentágono principal y de servicio, y una distribución funcional”, amplía.

Según los detalles del aviso, el inmueble cuenta con:

Living comedor amplio con salida directa al quincho, que se integra con la terraza y genera un espacio ideal para reuniones y asados.

Tres dormitorios bien ventilados y luminosos, todos con aire acondicionado, pisos flotantes, placards y carpinterías DVH.

Dos baños completos en el distribuidor de habitaciones y toilette de servicio junto a la cocina.

Cocina independiente con lavadero separado.

Calefacción y agua caliente central, seguridad 24 hs y servicio de plomería permanente del edificio, lo que suma valor y tranquilidad a la vida cotidiana.

“El edificio es de buena categoría, con mantenimiento constante y expensas acordes a los servicios que ofrece. Posee disponibilidad de cocheras en alquiler”, cierra el aviso. Las expensas cuestan $500.000.

MC