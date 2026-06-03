Villarruel recibió a Michelli y Bullrich postergó la definición del pliego que rechaza Milei

Victoria Villarruel y Patricia Bullrich desafían, cada una a su modo, al presidente Javier Milei. Mientras la vice recibió personalmente en su despacho a María Verónica Michelli, la jefa del bloque libertario postergó para la próxima semana una definición sobre su pliego como jueza de La Plata, que rechaza el Gobierno. El tema, entonces, seguirá en el aire, como una desautorización de facto al deseo del mandatario.

Villarruel y Bullrich se vieron las caras este miércoles en la reunión de Labor Parlamentario, donde participaron jefes de otros bloques. Allí se acordó la sesión de este jueves desde las 11 y se pateó para más adelante tratar el pedido de retiro del pliego de Michelli, como ordenó Karina Milei. La hermanísima quedó atrapada ahora al deseo de las dos espadas fuertes de la Cámara alta.

En esa reunión de Labor se acordó que el temario de la sesión sea sobre el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que impulsa el ministro Federico Sturzenegger para habilitar sin restricciones la venta de tierras a extranjeros, un acuerdo con holdouts para pagar deuda y unos 50 pliegos judiciales. Entraría ahí el de Emilio Rosatti, hijo de Horacio Rosatti, titular de la Corte Suprema, pero no se discutirá la suerte de Michelli.

Villarruel recibió este martes a Michelli en su despacho en el Palacio Legislativo. La cumbre duró una hora y la vice le transmitió su “profundo respaldo institucional”. Villarruel buscó mojarle la oreja a los Milei con el argumento de que el pliego de Michelli tiene nueve firmas, además de recibir el respaldo público de Bullrich, los diez senadores de la UCR y el puñado del PRO.

Los Milei rechazan a la candidata a jueza en el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata porque es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, que investiga casos de corrupción que salpica a los hermanos en el poder.

La cumbre parlamentaria de este miércoles fue con plantilla completa de todos los bloques. El oficialismo tendría los números para que avancen sin problema los demás pliegos judiciales y también el proyecto de ley de Sturzenegger. Ahí se verá el acuerdo del Gobierno con los gobernadores, que le dan votos clave para alcanzar la mayoría en el Senado.

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada amenaza la seguridad habitacional de los inquilinos más vulnerables. Habilita que, en casos de falta de pago o vencimiento del contrato, el locador (el dueño de la propiedad) pueda exigir la desocupación inmediata del inmueble luego de 10 días del aviso de falta de pago. Por otro lado , elimina el tope del 15% a la venta de tierras a capitales extranjeros.

El proyecto original de Sturzenegger, incluso, reducía a tres días el plazo para el desalojo, pero los senadores aliados del Gobierno exigieron flexibilizarlo. Bullrich, tuvo que negociar con los gobernadores establecer una diferenciación entre inquilinos morosos y “usurpadores”. Los primeros tendrían un plazo de 10 días, los segundos sólo 3. También aceptó quitar el apartado que habilitaba el desalojo en todos los barrios populares inscriptos en RENABAP.

Tras esa negociación, Bullrich avanzó sobre Milei y cuestionó el rechazo al pliego de Michelli. Habría sesión el miércoles que viene, cuando se votaría por aprobar el pliego, en otro desafío a los Milei.

MC