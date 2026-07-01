El patrimonio de Santilli: un departamento de US$800 mil, un auto y una empresa a la que ya renunció

Diego Santilli asumió este martes como jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei, convirtiéndose en el hombre que reemplaza a Manuel Adorni, cuya salida fue precipitada por una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Es el cuarto jefe de Gabinete de la administración libertaria, luego de Nicolás Posse, Guillermo Francos y el propio Adorni.

elDiarioAR revisó las 16 declaraciones juradas que Santilli presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) entre 2012 y 2025, cuando ocupó cargos porteños y nacionales: antes de asumir como ministro de Milei fue diputado, senador y vicejefe de Horacio Rodríguez Larreta, aunque su trayectoria en el Estado arrancó en 1993. Lo que muestran los documentos oficiales es un patrimonio concentrado principalmente en pocos inmuebles —hoy solo tiene un departamento sobre avenida Figueroa Alcorta que compró vía hipoteca en 2015— y un vehículo, además de participación en una sociedad familiar a la que renunció a principios de este año.

Patrimonio declarado de Diego Santilli (2012–2025) — en dólares al tipo de cambio oficial BNA de cada período Año TC BNA Activos US$ Pasivos US$ Pat. neto US$ Deudas declaradas 2012 $4,92 ~US$ 288.000 — ~US$ 288.000 Sin deudas 2013 $6,52 ~US$ 295.000 — ~US$ 295.000 Sin deudas 2014 $8,55 ~US$ 271.000 — ~US$ 271.000 Sin deudas 2015 $12,93 † ~US$ 812.000 ~US$ 579.000 ~US$ 233.000 Hipotecario Podestá US$ 550.000 + Sanfor $375.000 ARS 2020 $84,15 ~US$ 213.000 ~US$ 48 ~US$ 213.000 Banco Ciudad $4.000 ARS 2021 $102,75 ~US$ 554.000 ~US$ 1.255 ~US$ 553.000 Banco Ciudad $129.000 ARS 2022 $177,16 ~US$ 616.000 ~US$ 4.713 ~US$ 612.000 Banco Ciudad $835.000 ARS 2023 $808,45 ‡ ~US$ 389.000 ~US$ 1.414 ~US$ 388.000 Banco Ciudad $1.143.000 ARS 2024 $1.030 ~US$ 671.000 ~US$ 448 ~US$ 671.000 Banco Ciudad $461.000 ARS 2025 $1.130 ~US$ 857.000 ~US$ 5.231 ~US$ 857.000 Banco Ciudad $2,9M + VW Financial $3M ARS (auto) † TC post-devaluación Macri (17/12/2015). La compra de Figueroa Alcorta fue el 2/12, cuando el dólar BNA cotizaba ~$9,78.

‡ TC post-devaluación Milei (13/12/2023).



Nota metodológica: valores en dólares al tipo de cambio oficial BNA (tipo vendedor) al cierre de cada período. En años de cepo cambiario —2013/2015 y 2019/2023— existió una brecha significativa con el dólar paralelo (blue), que en 2023 llegó a triplicar al oficial: las valuaciones a TC oficial sobreestiman el patrimonio en divisas en esos períodos. En contrapartida, los inmuebles se declaran a valuación fiscal, sistemáticamente inferior al precio de mercado. Ambos efectos tienden a compensarse. No existen DDJJ ante la OA para 2016–2019: en ese período Santilli declaró ante el GCBA, donde los totales no constan de forma discriminada.



Fuentes: declaraciones juradas de Diego Santilli ante la Oficina Anticorrupción (OA) y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), períodos 2012–2025. Tipos de cambio: historial BNA oficial.

Lo que dicen los papeles en dólares: activos, pasivos y patrimonio neto

El patrimonio del “Colo” creció en pesos nominales de 2012 a 2025 pero el crecimiento se diluye se diluye dada la inflación acumulada del período. Para entender la evolución real, este medio analizó los activos totales, las deudas declaradas y el patrimonio neto resultante convertido al tipo de cambio oficial de cada época.

En dólares al tipo oficial, el patrimonio neto casi se triplicó: pasó de US$288.000 en 2012 a US$857.000 en 2025. Ese salto se explica sobre todo por el recambio patrimonial de 2015-2016 —vendió tres propiedades más chicas para comprar el departamento de Figueroa Alcorta, financiado con una hipoteca de un contratista del Estado— y, en los últimos años, por la fuerte revalorización nominal de su participación en Sanfor Investments.

El único pasivo relevante en toda la serie es una deuda en 2015, que fue la hipoteca que tomó para adquirir ese inmueble, cancelada al año siguiente, según confirmaron desde el entorno del ahora ministro ante la consulta de elDiarioAR. Desde 2020, las únicas deudas son una cuenta en el Banco Ciudad que no supera el millón de pesos en ningún año, y en 2025 el crédito prendario de un auto nuevo.

Hasta 2014 Santilli declara tres propiedades: un departamento en calle Cerviño (172 m², al 100%), el 30% de un inmueble en el country de Pilar La Lomada y el 20% de un departamento en la calle Posadas, más ahorros en pesos y dólares. En 2014 suma su primer auto: un VW Vento 2006.

En 2015, año en que asumió como vicejefe de Gobierno, compró el departamento de 364 m² ubicado en la avenida Figueroa Alcorta, que versiones periodísticas lo atribuyen ubicado frente al museo MALBA. El valor declarado fue de $7.857.750 pesos, equivalente a unos US$800.000 al tipo de cambio oficial de ese momento. La adquisición se realizó, según la DDJJ del GCBA y el documento de bienes provisto por su entorno, bajo escritura pública con todos los impuestos y retenciones correspondientes, COTI e informado en AFIP. Ese mismo año adquiere el 50% de Sanfor Investments S.A., una sociedad que comparte con sus hermanos dedicada a la actividad financiera e inmobiliaria.

Para financiar el inmueble de Figueroa Alcorta Santilli vendió en 2015 el departamento de Posadas y tomó una hipoteca. El prestamista fue Marcos Podestá, un empresario con contratos en el Estado, tanto porteño como a nacional. Según reconstruyó elDiarioAR, cuando Santilli se separó de Nancy Pazos la pareja ya disuelta puso a la venta los tres inmuebles que tenían en conjunto; en 2015 lograron vender sólo Posadas, y como no alcanzaba para cubrir el precio de Figueroa Alcorta, Santilli tomó la hipoteca. Recién al año siguiente se vendieron Cerviño y La Lomada y con eso se canceló la hipoteca por unos US$500.000 más intereses.

En las DDJJ de 2016 efectivamente desaparecen la deuda y las otras dos propiedades. Podestá era entonces concuñado de Bruno Screnci, de confianza de Santilli, y quien le habría acercado la posibilidad de hacer la compra del inmueble vía hipoteca. Este medio supo que hace al menos tres años que Santilli no tiene relacióon con Screnci, actual ministro de Gobierno de Jorge Macri.

Según el sitio El Disenso, Podestá dirige un conglomerado de empresas proveedoras del Estado –Droguería Varadero S.A., Río Varadero S.A. y Treater Neuquén S.A., entre otras– cuyos contratos con el Gobierno de la Ciudad habrían crecido exponencialmente a partir de diciembre de 2015, precisamente cuando Santilli asumió como vicejefe porteño.

Entre 2016 y 2019, vendidas las tres propiedades anteriores, el patrimonio de Santilli queda concentrado en Figueroa Alcorta, la participación en Sanfor y algo de efectivo, pero sin compras significativas. Ya en los siguientes años solo adquirió un VW Vento 2017 (valuado en $1.322.500 pesos).

En sus últimas DDJJ de 2025 que corresponden a sus cargos como diputado nacional y su desembarco como ministro del Interior aparece la compra un VW Vento GLI 2025 por $45.000.000 de pesos (unos US$40.000 al tipo oficial) como única incorporación de activos. También declaró 15.275 dólares en efectivo.

Según adelantaron a elDiarioAR fuentes confiables, Santilli tiene “ya lista” la DDJJ de este año, aunque el plazo para presentarla es el 31 de julio próximo.

Sanfor Investments: la empresa a la que ya renunció

El otro activo declarado de forma recurrente es su 50% en Sanfor Investments S.A., fundada en 2015 y dedicada al rubro inmobiliario y de la construcción. La participación aparece valuada en $500.000 pesos en la DDJJ de 2015 y llega a $149.891.885 en la declaración de noviembre de 2025. En febrero de 2026, el Boletín Oficial publicó un aviso que da cuenta de la salida de la empresa. Fue una decisión tomada a partir del desembarco en el Ejecutivo nacional, argumentaron a su lado.

El 31 de diciembre de 2025, ante versiones que vinculaban a Sanfor con estructuras offshore y con los Pandora Papers, Santilli salió a aclarar en X que la sociedad “es mi empresa y más que off es ON SHORE (Empresa Argentina)”.

Santilli entró al Estado en 1993 como director de Planeamiento Estratégico en la Municipalidad de Buenos Aires y no salió más. Trabajó bajo Carlos Menem en el Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Migraciones. Presidió el Banco Ciudad durante la crisis de 2001. Se sumó al proyecto de Mauricio Macri en 2003, fue legislador porteño seis años, ministro de Ambiente de la Ciudad entre 2009 y 2013, senador nacional por CABA entre 2013 y 2015 y vicejefe de Gobierno de la Ciudad durante los dos mandatos consecutivos de Larreta (2015-2021), período en el que también asumió la cartera de Seguridad tras los incidentes en la cancha de River en 2018.

En 2021 se convirtió en diputado nacional por la provincia de Buenos Aires —ganándole las PASO a Facundo Manes—, en 2025 se puso al hombro la campaña de La Libertad Avanza tras la caída en desgracia de José Luis Espert pero su candidatura fue testimonial: en noviembre asumió como ministro del Interior.

En 2023, cuando Santilli competía en las PASO de Juntos por el Cambio para la gobernación bonaerense, Milei lo atacó en televisión con estas palabras: “No tengo la culpa si Juntos por el Cargo tiene un pésimo candidato, horrible, como el caso de Santilli, que es un engendro. Estaba en Capital, lo pasaron a provincia. Se mueve por los negocios.” Tres años después, el “Colo” es el cuarto jefe de Gabinete del mileísmo, ungido con la bendición de Karina Milei y Santiago Caputo.

MC