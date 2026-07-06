Espert declara por primera vez sobre la mancha que lo dejó sin candidatura: los US$200.000 que le pagó Fred Machado

José Luis Espert declarará este martes 7 de julio ante el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, en la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero por su vínculo con Federico “Fred” Machado, el empresario argentino detenido en Estados Unidos que admitió ese mismo delito pero recibió un perdón en la acusación por narcotráfico. Fuentes de la fiscalía a cargo de Fernando Domínguez confirmaron a elDiarioAR que la indagatoria se realizará este martes, tal como había quedado pautada después de que hace siete días la defensa del exdiputado libertario consiguiera correrla una semana, cuando originalmente debía presentarse.

El caso investiga una transferencia de US$200.000 que Espert recibió el 22 de enero de 2020 en una cuenta del banco Morgan Stanley en Estados Unidos, no declarada ante el fisco argentino. El dinero provino de la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc., a través de una cuenta del Bank of America, y el registro de esa transacción —incorporado como prueba en el juicio que en Estados Unidos condenó a la exsocia de Machado, Debra Lynn Mercer-Erwin, a 16 años de prisión— identifica al destinatario como “José Luis Espert N28FM”.

Según el dictamen fiscal, Wright Brothers formaba parte de una organización criminal transnacional liderada por el empresario aeronáutico Fred Machado, extraditado a Estados Unidos y procesado por posesión y distribución de más de cinco kilogramos de cocaína, lavado de dinero y fraude electrónico. Fue precisamente la revelación de esa transferencia, publicada por Sebastián Lacunza en elDiarioAR, la que eyectó a Espert como primer candidato a diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires.

Para justificar el origen del dinero, Espert había presentado un contrato firmado en junio de 2019 en Guatemala con la empresa Minas del Pueblo SA, representada por el propio Machado, por el que se comprometía a asesorar a la firma a cambio de un millón de dólares en cuotas. El dictamen fiscal desarma ese argumento: Espert nunca viajó a Guatemala, las minas no estaban operativas y no registraba antecedentes en el sector minero.

La fiscalía también reconstruyó qué hizo Espert con esos fondos: transferencias parciales a una cuenta del BBVA en Argentina que sirvieron para comprar un auto BMW en 2020, y retiros en efectivo. El contador Mariano Cosentino —también citado a indagatoria— llevaba un registro paralelo de esos movimientos en un archivo hallado en su computadora, y participó según la fiscalía de reuniones en las que se evaluó “mostrar todo” el ingreso ante la AFIP o directamente “no mostrar nada”. Se optó por la segunda vía: las declaraciones juradas de 2021 omitieron tanto la cuenta en Estados Unidos como su saldo.

El fiscal Domínguez encuadró la conducta en los artículos 45 y 303 inciso 1° del Código Penal, que prevén penas de entre tres y diez años de prisión por lavado de activos. La indagatoria de mañana será la primera oportunidad en que Espert deberá responder directamente ante el juez por una acusación que ya le costó su lugar en la boleta libertaria y que ahora avanza a paso firme sobre su situación judicial.

MC