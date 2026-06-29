Espert logró postergar su indagatoria para responder sobre su relación con Fred Machado

José Luis Espert tenía que enfrentar este martes por primera vez la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero por su relación con Federico “Fred” Machado, el empresario argentino detenido en Estados Unidos y que ya confesó haber cometido ese delito para recibir una pena menor. Pero el exdiputado libertario logró patear una semana la indagatoria luego de que su abogada le pidiera más tiempo al juez federal Lino Mirabelli, en San Isidro. La indagatoria ahora será el 7 de julio próximo.

El fiscal Fernando Domínguez reconstruyó con detalle una operatoria que, según la acusación, siguió el esquema clásico del blanqueo de capitales en tres etapas: colocación, estratificación e integración. Por eso también citó a indagatoria al contador Mariano Alejandro Cosentino de la empresa Varianza SA, de la que Espert aparece como presidente.

El punto de partida, según la fiscalía, es una transferencia de US$200.000 que Espert recibió el 22 de enero de 2020 en una cuenta del banco Morgan Stanley radicada en Estados Unidos que no estaba declarada ante el fisco argentino. El dinero provino de la firma WRIGHT BROTHERS AIRCRAFT TITLE INC., a través de una cuenta del Bank of America. El registro de la transacción, incorporado como prueba en el juicio seguido en Estados Unidos contra la coimputada Debra Lynn Mercer-Erwin —condenada a 16 años de prisión—, identifica al destinatario como “JOSE LUIS ESPERT N28FM”.

Esa fue la revelación de Sebastián Lacunza en elDiarioAR que eyectó a Espert como candidato a primer diputado de LLA en la provincia de Buenos Aires.

Wright Brothers no era una empresa común. Según el dictamen fiscal, formaba parte de una organización criminal transnacional (OCT) liderada por el empresario aeronáutico “Fred” Machado, quien fue extraditado a Estados Unidos y procesado por la justicia federal del Distrito Este de Texas por cinco cargos: posesión y distribución de más de cinco kilogramos de cocaína, lavado de dinero y fraude electrónico. La OCT operaba adquiriendo aeronaves de manera ilegal para facilitar el contrabando de drogas y canalizaba las ganancias a través de entidades comerciales y cuentas financieras en distintos países.

Para intentar justificar el origen del dinero, Espert presentó un contrato firmado el 7 de junio de 2019 en Guatemala con la empresa Minas del Pueblo SA, representada por el propio Machado. Según ese documento —secuestrado en el domicilio donde Machado cumplía su detención preventiva y también en los archivos digitales incautados al contador Cosentino—, Espert se obligaba a realizar un análisis de mercado, asesorar en la refinanciación de deuda y confeccionar un plan estratégico de crecimiento de la empresa a tres años, a cambio de un millón de dólares pagaderos en cuotas. El dictamen destruye ese argumento punto por punto: Espert nunca viajó a Guatemala, ni al momento de la firma ni en ningún momento posterior; las minas no estaban operativas; y Espert no registraba antecedente alguno en el sector minero más allá de algunas menciones macroeconómicas generales en sus libros y conferencias.

La secuencia financiera reconstruida por la fiscalía es precisa. Los US$200.000 ingresaron a la cuenta del Morgan Stanley el 22 de enero de 2020. Cuarenta días después, el 4 de marzo, Espert ordenó una transferencia de US$50.000 desde esa cuenta a su cuenta en pesos del BBVA en Argentina. Con ese dinero compró un auto BMW M240i por US$47.800. El 5 de junio de 2020 repitió la operación: otros US$50.000 del Morgan Stanley al BBVA, que luego retiró en efectivo en dos tramos —US$20.000 y US$30.200—.

Ambas operaciones quedaron documentadas en extractos bancarios del BBVA y en archivos de la computadora secuestrada al contador Cosentino, quien los había registrado en una planilla de cálculo denominada “JLE-Revisión impositiva.xlsx” que contenía el estado patrimonial real de Espert, incluyendo la cuenta del exterior y la transferencia de Wright Brothers. Ese archivo fue creado el 1° de mayo de 2021, dos días antes de una reunión entre Cosentino y Espert para decidir qué hacer con el dinero que seguía en la cuenta norteamericana —US$118.271,40 según el extracto del Morgan Stanley a diciembre de 2020—.

La detención de Machado el 16 de abril de 2021 precipitó una serie de reuniones de emergencia entre Espert y su equipo de contadores y abogados. Los chats de WhatsApp secuestrados al contador Fernando Escobar —otro asesor de Espert— revelan el tenor de esas conversaciones. “Uf, que cagada esto. Fijate si conseguís el extracto a ver cómo fue la transferencia. Lei todo y esta todo re vinculado, ya se sabe que la empresa es de ese tipo”, escribió Cosentino el 26 de abril de 2021, horas después de comunicarse con Escobar. En audios del mismo período, el propio Espert le explicaba a Escobar: “Acá sigue siendo el problema es... el ingreso de esos 200 del 2020, no? Que insisto, son ingresos de ese contrato firmado con esa empresa llamada Minas del Pueblo y esa empresa Minas del Pueblo es una empresa de este señor [Machado].”

De los documentos incautados al contador Cosentino surge que en esas reuniones se analizaron cuatro alternativas para tratar los US$200.000 ante el organismo recaudador: “Mostrar todo”, “Prestación de servicio incumplida”, “Liberalidad” y “No mostrar nada”. Las tres primeras fueron descartadas por sus riesgos impositivos y penales. La cuarta —no declarar— fue la elegida, tal como refleja el archivo “Lluvia de ideas.vsd” creado el 7 de mayo de 2021 y el posterior “Resumen situación JLE.ppt”. La decisión se materializó en las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales presentadas el 29 de julio de 2021, que omitieron tanto la cuenta del Morgan Stanley como el saldo de US$118.271,40 que existía en ella.

La maniobra no terminó allí. Según el dictamen, el dinero siguió circulando en los años siguientes. En noviembre de 2024, Espert adquirió un Lexus RX 350 por US$129.999,88. El 18 de febrero de 2025, su esposa adhirió al fideicomiso inmobiliario Costa Dunas por US$55.501 más siete cuotas mensuales. Y el 27 de octubre de 2025, a escasos días de iniciada la presente denuncia, Espert retiró US$80.000 en efectivo de sus cuentas. Tanto el Lexus como el fideicomiso contaron con certificaciones de origen de fondos firmadas por el contador Cosentino, quien —según la fiscalía— incurrió así en participación necesaria del delito de lavado.

La empresa Varianza SA, integrada por Espert y su esposa y constituida el 13 de diciembre de 2019 —semanas antes del depósito de Machado—, aparece en el dictamen como otro instrumento de la maniobra: fue usada para generar asientos contables que ampliasen ficticiamente la base de ingresos de Espert y así justificar el uso de fondos de origen ilícito. Según la contadora Armendrares, en un audio de junio de 2021, Varianza “solo dos meses facturó” en toda su existencia.

El fiscal Domínguez encuadra la conducta en los artículos 45 y 303 inciso 1° del Código Penal —lavado de activos—, que prevé penas de tres a diez años de prisión. Espert no era funcionario público al momento de recibir el depósito, pero el tipo penal se aplica igualmente. La causa tramita bajo el número FSM44311/2025 ante el Juzgado Federal de San Isidro.