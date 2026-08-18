Javier Milei prepara una nueva agenda internacional con viajes a Francia y Estados Unidos

El presidente Javier Milei prepara una nueva agenda de viajes internacionales para los próximos meses, que contempla una visita a Francia a fines de septiembre y un nuevo viaje a Estados Unidos a mediados de octubre.

El mandatario viajará a París el próximo 29 de septiembre para participar de una nueva edición de la Argentina Week, un evento orientado a promover el ingreso de capitales europeos a la Argentina.

La actividad se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre y, al igual que ocurrió durante la edición realizada en marzo en Estados Unidos, Milei tiene previsto brindar un discurso durante una de las jornadas.

Además, en el marco de su visita a la capital francesa, el jefe de Estado recibirá un reconocimiento del Paris Economic Forum junto al Premio Nobel de Economía 2025, Philippe Aghion. El dato fue confirmado por el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, a través de su cuenta en X.

Un gesto hacia Macron por San Martín

En las últimas horas, Sielecki entregó al presidente francés, Emmanuel Macron, un obsequio enviado por Milei con motivo del 176° aniversario de la muerte del general José de San Martín en Francia. Se trata de un cuadro que representa el encuentro entre Napoleón Bonaparte y el prócer argentino, ocurrido en Tolón en 1798.

A partir de la visita prevista para fines de septiembre, fuentes oficiales no descartan que Milei y Macron mantengan una reunión bilateral. Por el momento, el eventual encuentro no fue confirmado oficialmente.

Nueva visita a Estados Unidos

La agenda internacional del Presidente también contempla un nuevo viaje a Estados Unidos para mediados de octubre. Milei tiene previsto participar del Mes de la Herencia Hispana, una actividad organizada por La Derecha Diario en Washington DC.

El evento privado se realizará el 14 de octubre en el Andrew W. Mellon Auditorium y reunirá a dirigentes políticos, empresarios, inversores, diplomáticos y otras figuras vinculadas a la disputa por el denominado “liderazgo hispano”.

Milei asistirá en calidad de “invitado de honor”. De concretarse el viaje, será su visita número 19 a Estados Unidos desde el inicio de su gestión.

Con información de la agencia NA