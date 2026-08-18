Dengue: científicos argentinos diseñan un test rápido y económico para su detección temprana

Científicos argentinos avanzan en el desarrollo de un nuevo test rápido para detectar el virus del dengue durante sus fases iniciales, frente a la necesidad crítica de contar con herramientas de diagnóstico temprano.

La herramienta se basa en experiencias previas en prototipos diagnósticos para el Virus del Papiloma Humano (VPH) y el Covid 19 (SARS-CoV-2).

“Si bien existen métodos diagnósticos muy sensibles como la PCR, requieren infraestructura especializada y personal capacitado. Nuestro objetivo es generar un test rápido, innovador y económico, que pueda utilizarse en distintos niveles del sistema de salud para fortalecer la capacidad diagnóstica del país”, explica la investigadora Elisa Bolatti, quien lidera este proyecto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR-UNR).

Cómo funciona

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el funcionamiento del test se centra en identificar la “NS1”, una proteína del virus que circula en altas concentraciones en la sangre durante los primeros días de la infección.

Desde el CONICET explican que la idea es que esta herramienta sea utilizada en guardias, centros de atención primaria y operativos territoriales, ya que poder detectar la presencia del virus directamente en el punto de atención, sin necesidad de equipamiento complejo, permitiría mejorar el manejo clínico, prevenir complicaciones y agilizar la vigilancia epidemiológica durante los brotes.

Qué son los aptámeros

A diferencia de los anticuerpos tradicionales utilizados en la mayoría de los tests actuales, lo innovador de este desarrollo radica en el uso de aptámeros como sensores moleculares.

Se trata de moléculas sintéticas que se diseñan y seleccionan en el laboratorio para unirse a su objetivo con altísima precisión.

En ese sentido, esta tecnología tiene ventajas estratégicas: al no depender de sistemas biológicos o animales para su producción, su fabricación es más simple, económica, escalable y altamente estable.

Actualmente, el proyecto se encuentra en la etapa de optimización que busca crear un prototipo funcional que será evaluado con muestras clínicas.