España: Granada vuelve a temblar con un nuevo terremoto de magnitud 4.8 con varias réplicas

Granada registró un terremoto de 4.8, según los cálculos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), con epicentro en Gójar y a ras del suelo después de que se registrara un primer movimiento de 4.6 en Alhendín. El primer seísmo se produjo a las 10.37 horas de este martes (hora local) y duró apenas unos segundos, habiendo en los minutos consecutivos varias réplicas. El temblor se sintió en localidades de Granada, Málaga, Jaén, Almería y Córdoba.

El fuerte sismo se dejó sentir con especial intensidad en la capital y en el cinturón metropolitano, donde la ciudadanía vio el temblor de las paredes y techos de los inmuebles. Además, los vecinos salieron de sus viviendas y se concentraron en las calles, atemorizados por el suceso. Por seguridad, se ha procedido al cierre de algunas instalaciones de la Alhambra, como la Alcazaba y los Palacios Nazaríes, al igual que los edificios públicos del Ayuntamiento.

El terremoto registrado a las 10.37 horas de magnitud 4.6 ha sido el primero de una larga lista que, por el momento, abarca hasta nueve. Se dieron en Armilla (4.0), seguido de Las Gabias (3.7), así como el de Gójar, que por ahora es el más violento de la serie con una magnitud de 4.8. A su vez, los temblores han afectado al término de Padul (2.9), Las Gabias (2.6), y, nuevamente, otro en Alhendín, esta vez de 2.8 de magnitud. A este, le siguió uno de 4.0 en Churriana de la Vega.

Tras una breve pausa, hubo una nueva réplica a las 11.36 horas que se ha dado, nuevamente, en Alhendín, con un 4.2 de magnitud a nivel de suelo y el último registrado ha sido en la misma localidad a las 12.41 horas, esta vez de 4.0 y con una profundidad de cinco kilómetros.

Emergencia

La Junta de Andalucía mantiene activado en fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan de Emergencia de Andalucía ante el riesgo sísmico en Granada desde el seísmo del pasado viernes de magnitud 4.8 con epicentro en la localidad granadina de Alhendín.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado que se va a trasladar a Granada y que se va a desarrollar una reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencia. “Vamos a visitar diferentes zonas y vamos a evaluar daños, en este caso en determinadas calles, tanto de zonas de Granada capital como de municipios del área metropolitana”, ha expuesto. Por el momento, hay tres heridos, uno de ellos hospitalizados, y una docena de casos atendidos por los sanitarios, aparte de unas 500 llamadas atendidas en el servicio de emergencias 112.

Córdoba y Málaga

Según la actualización del IGN, el movimiento sísmico ha alcanzado una intensidad máxima de V en la escala macrosísmica europea (EMS) en varios puntos de la provincia de Granada. La mayor intensidad, V EMS, se ha registrado en Anzola (Pinos Puente), Armilla, Barrio de la Vega (Monachil), Churriana de la Vega, El Lance (Rubite) y Santa Juliana (Armilla). En otros municipios del área metropolitana granadina, como Cájar, Cúllar Vega, Gójar, La Zubia, Pinos Puente o Las Gabias, la intensidad se sitúa entre IV y V EMS.

En Córdoba capital, el IGN sitúa la intensidad en II EMS. También se ha registrado intensidad II en Cabra. En la provincia de Jaén, el movimiento ha sido percibido en localidades como Jaén capital, Linares, Úbeda, Andújar, Bailén, Jódar, Quesada, Sabiote, Mengíbar o Alcalá la Real, entre otras.

Por su parte, en la provincia de Málaga, el terremoto se ha sentido, entre otros puntos, en Málaga capital, Fuengirola, Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Nerja, Torrox y Cártama. En Almería, el listado incluye la capital y municipios como Roquetas de Mar, El Ejido, Adra, Alcolea, Canjáyar o Vícar.

La serie sísmica que afecta a Granada y su área metropolitana tuvo su máximo impacto el sábado 15 con un terremoto que se sintió en la superficie con una magnitud de 4.8 durante la madrugada. Desde entonces, el IGN ha contabilizado 348 eventos, la mayoría de baja magnitud (menos de 2) y todos ellos a profundidades muy superficiales (menos de 10 kilómetros), tal y como dio a conocer ayer en un informe, de los que 37 fueron sentidos por la población.