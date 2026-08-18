Netanyahu puso a Mamdani en un cartel de campaña gigante junto a los líderes de Irán y Hezbollah

El Likud, partido del primero ministro israelí, Benjamin Netanyahu, comparó al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, con los líderes de Irán y Hezbollah en un gran cartel publicitario de precampaña que ha colocado en un edificio en el centro de Tel Aviv.

El cartel muestra al regidor neoyorquino junto al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, y el líder de la milicia chií libanesa Hezbollah, Naim Qassem.

“Quieren que Netanyahu pierda... No les dejes ganar”, dice el póster, que incluye el emblema del partido.

Netanyahu entró en precampaña para que su coalición de gobierno de extrema derecha siga en el poder. El parlamento fue disuelto en julio y las elecciones se celebrarán en octubre. Son las primeras tras los atentados de Hamas del 7 de octubre de 2023 y la posterior represión genocida israelí en la Franja.

Mamdani es absolutamente crítico con la guerra israelí contra Gaza desde que comenzó su campaña por la alcaldía, pero subió el tono contra Netanyahu el mes pasado: le llamó “criminal de guerra” y dijo que “debía estar en La Haya”, en referencia a la sede del Tribunal Penal Internacional.

El alcalde también reclamó que las autoridades estadounidenses ejecuten la orden de arresto internacional emitida por la Corte contra el líder israelí si acude a la reunión de asamblea general de la ONU de septiembre.

Netanyahu se defendió diciendo que Mamdani “fomenta el odio” y enfrenta a los distintos grupos religiosos presentes en Nueva York.

También dijo estar preocupado por que el apoyo de los dos partidos estadounidenses a Israel esté en riesgo a causa de dirigentes progresistas del Partido Demócrata como Mamdani. Las encuestas recientes señalan que Mamdani es más popular entre los judíos estadounidenses que Netanyahu.

El ataque a Mamdani llega después de que el primer ministro israelí describiese al Reino Unido como la “república islámica de Gran Bretaña” en una entrevista en un pódcast la semana pasada.

Tales alusiones, vertidas en un encuentro con la radio del ejército israelí, abundan en el habitual cliché islamófobo al respecto de la población musulmana del país, “la primera república islámica que tiene un arma nuclear”, según dijo Netanyahu en la misma entrevista.

El político israelí, cuya coalición de gobierno va rezagada en las encuestas, publicó el domingo una foto del cartel en sus redes sociales junto con un vídeo en de las declaraciones de Mamdani en las que le llamaba criminal de guerra.

El enfrentamiento entre ambos se produce en un momento de parón en las conversaciones sobre el alto el fuego en Gaza entre EE.UU. e Israel. El yerno y enviado de Donald Trump, Jared Kushner, se reunió el lunes con Netanyahu durante tres horas sin lograr avances, pues Israel se niega a retirar las tropas del enclave si Hamas no se desarma antes.

Mamdani aún no respondió públicamente a la maniobra electoral de Netanyahu.