Detuvieron en Bolivia a Fernando Cerimedo, ex asesor de campaña de Milei: lo investigan por un ataque a balazos contra su expareja

Fernando Cerimedo, consultor político argentino que asesoró la campaña presidencial de Javier Milei en 2023 y que desde este año ocupa un cargo clave junto al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, fue detenido en la madrugada de este martes en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra, cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Buenos Aires. Fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) boliviana para prestar declaración.

La policía lo investiga por su presunta relación con el ataque armado sufrido la noche del lunes por Nadia Beller, abogada y activista política señalada como su expareja. Beller recibió tres disparos a la salida de un hotel en la zona del canal Isuto, en Santa Cruz de la Sierra, cuando dos atacantes que se movilizaban en moto y estaban vestidos como repartidores de delivery abrieron fuego y escaparon. Fue operada de urgencia y permanece internada, con estado de salud reservado.

Por el momento no se conocieron cargos formales contra Cerimedo ni declaraciones de su defensa. El consultor, fundador del sitio La Derecha Diario, había sido señalado en los últimos meses por distintas controversias en Bolivia, entre ellas cuestionamientos de sectores oficialistas y de la oposición por su injerencia en la política interna del país.

El rol de Cerimedo junto a Paz venía generando fricciones dentro y fuera del oficialismo boliviano. La Central Obrera Boliviana (COB) había reclamado su expulsión del país, y el propio vicepresidente, Edmand Lara, lo cuestionó públicamente por “intromisión” en asuntos internos, al considerar que “nadie que desprecie a los sectores populares, indígenas y trabajadores puede influir en las decisiones de un Gobierno elegido democráticamente”. Antes de asesorar a Paz, Cerimedo había trabajado en las campañas de Javier Milei en Argentina, Jair Bolsonaro en Brasil y Nasry Asfura en Honduras, y también fue mencionado en la causa judicial que investiga al expresidente brasileño.

Nadia Beller, por su parte, es abogada, analista política y excandidata a diputada por el Movimiento al Socialismo (MAS) en 2019. Durante la crisis política de ese año había cumplido un rol de mediación entre el gobierno y la oposición, y llegó a mostrarse públicamente junto a dirigentes como Luis Fernando Camacho y Marco Pumari. El ataque generó repudio entre distintos referentes políticos bolivianos: el senador José Manuel Ormachea lo calificó de “terrible noticia”.