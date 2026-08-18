Trump insulta a una periodista de CNN en un acto en la Casa Blanca: “Callate, sos una vergüenza humillante”

Trump atacó este lunes a la periodista de la cadena CNN Kristen Holmes durante un acto en la Casa Blanca. “Callate. Callate. Callate. Sos muy irrespetuosa” dijo mientras la señalaba con el dedo. Tras preguntarlo para quién trabajaba, el presidente agregó: “Noticias falsas. Sos una persona ruidosa y bulliciosa. Callate. Sos una reportera falsa y hacés noticias falsas”.

Poco antes, la periodista había preguntado al presidente sobre un comentario del senador demócrata Jon Ossof en el que acusaba a Trump de “no querer trabajar” y solo construir su salón de baile y “viajar con Natalie en su aparente palacio volador sin defensas regalado por Qatar”. La declaración del senador hace referencia a Natalie Harp, asesora del presidente.

“Algún día, tus hijos se cruzarán con tu pregunta asquerosa e inhumana. Les repugnará y les avergonzará tener una madre tan insensible y rencorosa. Es bastante preocupante”, respondió la cuenta de las Casa Blanca en X a la pregunta de Holmes. “Kristen Holmes es una vergüenza humillante para su supuesta profesión”, añadió.

La CNN emitió un comunicado defendiendo a su empleada, calificándola como “una de las periodistas más respetads cubriendo la Casa Blanca”.

La cadena señala que Holmes le había planteado a Trump una “pregunta difícil, pertinente y de interés periodístico en nombre del pueblo estadounidense”. “Los cargos públicos son libres de cuestionar las informaciones con las que no estén de acuerdo, pero los ataques personales contra los periodistas por formular preguntas son indignos de su cargo e incompatibles con los principios de la libertad de prensa”.

Anteriormente, el director de comunicación de la Casa Blanca también publicó una serie de insultos dirigidos a Ossoff en respuesta al discurso del senador: “Tiene que ser el mayor perdedor y cornudo de la política”.

elDiario.es