Libertarios celebran la adhesión del gobierno de Milei a la Declaración del Consenso de Ginebra contra el aborto

El Gobierno del presidente de Argentina, el ultraderechista Javier Milei, firmó el pasado jueves la adhesión del país suramericano a la Declaración del Consenso de Ginebra, un documento de una alianza internacional de países que condenan el aborto.

Según informó la Cancillería argentina, “la Declaración reafirma la protección de la vida humana y a la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad”.

En las últimas horas, Agustín Laje, el politólogo aliado a Javier Milei y uno de los principales difusores de las ideas de la libertad que pregona el mandatario, además de fundador de la Fundación Libre, el centro de estudios de orientación conservadora, pilar de la “batalla cultural” de los libertarios, y director de la Fundación Faro, otro organismo clave para la defensa de las ideas del oficialismo, celebró la noticia en sus redes sociales y calificó de “excelente” la decisión del Gobierno de apoyar la declaración que condena el aborto.

“Argentina se suma a la Declaración de Ginebra, por medio de la cual una serie de países se comprometen a defender la vida en todas sus etapas, y la familia contra el embate de la ideología de género. Fundamental: dicha declaración sostiene que no existe un derecho internacional al aborto ni una obligación internacional de que los Estados lo financien o faciliten. Por desgracia, el kirchnerismo, el peronismo, la izquierda y el centrismo bienpensate legalizaron el genocidio prenatal en la Argentina. Precisamente por eso, la adhesión al Consenso de Ginebra es tan importante: mientras seguimos dando la batalla interna para recuperar la protección jurídica de la vida, Argentina deja de utilizar su política exterior para promover el aborto y pasa a integrar una coalición internacional que defiende la vida, la familia y la soberanía de las naciones”, escribió Laje en su cuenta de X.

El repudio de a Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito

Por otra parte, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito expresó su repudio ante la decisión del Gobierno de Javier Milei de formalizar la adhesión del país la alianza internacional que promueve políticas contrarias a la interrupción voluntaria del embarazo.

A través de un pronunciamiento público, la organización advirtió que la medida representa un alineamiento ideológico con sectores internacionales que buscan restringir los derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, señalaron que la adhesión internacional no modifica el marco legal interno, por lo que la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sancionada en diciembre de 2020, continúa plenamente vigente en todo el territorio nacional.

“Repudiamos la adhesión de Argentina al Consenso de Ginebra promovido por la gestión de Trump. Esta medida no modifica la legislación vigente, pero refleja un alineamiento ideológico con una coalición de derecha que busca restringir derechos reproductivos”, comenzó el comunicado que se difundió en redes sociales.

Desde la Campaña rechazaron la adhesión al Consenso de Ginebra, calificándolo como un alineamiento ideológico con sectores conservadores que atentan contra la autonomía corporal y los derechos de las mujeres y disidencias. “No es una defensa de 'la vida y la familia', sino una cruzada internacional contra la autonomía, los derechos de las mujeres y disidencias, y la libertad de decidir sobre nuestros cuerpos”, argumentaron, al tiempo que remarcaron que esta adhesión diplomática no altera la legislación nacional aprobada en 2020, denunciaron un desfinanciamiento del Programa Nacional de Salud Sexual y la desarticulación del Programa Remediar como mecanismos de obstaculización.

Para la Campaña, la decisión del gobierno libertario “plantea un grave problema de inconstitucionalidad. El Ejecutivo debe respetar las leyes del Poder Legislativo. Una decisión política no puede desconocer una ley vigente ni habilitar un retroceso en derechos ya adquiridos. Esta medida viola los principios de no regresión y progresividad en DDHH, que impiden al Estado avanzar deliberadamente hacia la restricción de derechos ya reconocidos y garantizados”, reafirmaron. Y concluyeron: “Exigimos que los derechos de las mujeres y disidencias sexo-genéricas sean respetados y garantizados en Argentina y en todo el mundo”.

Qué votó el Gobierno

El Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia es una declaración contra el aborto firmada en octubre de 2020 por impulso, entre otros, de los entonces presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Brasil, Jair Bolsonaro.

Por su parte, la coalición de carácter conservador sostiene que no existe un derecho internacional al aborto y defiende la soberanía de cada país para fijar sus propias leyes y políticas de salud pública.

Principios y contenidos clave de la declaración

Reconoce que no existe un derecho internacional al aborto y que su regulación es competencia soberana de cada Estado.

y que su regulación es competencia soberana de cada Estado. Afirma que en ningún caso debe promoverse el aborto como método de planificación familiar .

. Subraya la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres, el acceso a educación, recursos económicos y participación política.

de hombres y mujeres, el acceso a educación, recursos económicos y participación política. Defiende que la familia es la base de la sociedad y que las mujeres deben tener acceso seguro al embarazo y parto.

y que las mujeres deben tener acceso seguro al embarazo y parto. Plantea que el niño necesita salvaguardas y cuidados especiales antes y después del nacimiento.

No tiene fuerza legislativa ni de ejecución; funciona como plataforma de coordinación diplomática en foros multilaterales. Su adhesión no obliga a cambiar leyes nacionales, aunque puede influir en políticas y en la proyección internacional de los países signatarios.

“Nos incorporamos a esta coalición para aportar liderazgo, capacidad diplomática y proyección regional a una agenda fundada en la dignidad humana y la soberanía de las naciones”, afirmó el canciller argentino, Pablo Quirno, a través de la red social X.

El embajador de EE.UU. en Argentina estuvo en la firma

En el acto de la firma de adhesión estuvieron presentes el embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Peter Lamelas, y la directora de la Oficina de Asuntos Globales del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Bethany Kozma.

Según informó Lamelas a través de la red social X, en el acto de la firma de la adhesión de Argentina hubo un diálogo con “embajadores de la región sobre la promoción de la salud y el bienestar de mujeres y niñas y el fortalecimiento de la familia”.

“Más de 40 países ya forman parte de esta iniciativa. Esperamos que más naciones de nuestro hemisferio se sumen”, afirmó el diplomático estadounidense.

Milei, que considera a Trump uno de sus principales aliados en materia de política exterior, ha manifestado en reiteradas oportunidades estar en contra del aborto.

La ley de interrupción voluntaria del embarazo está vigente en Argentina desde enero de 2021 y garantiza el acceso al aborto de forma libre y gratuita hasta la semana 14 de gestación, inclusive, en todo el sistema de salud.

Con información de agencias.