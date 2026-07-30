Dirigentes de LLA y el PRO participaron de un foro en la Legislatura porteña con críticas al aborto y a la ESI

Referentes de La Libertad Avanza (LLA) y del PRO participaron días atrás de un foro realizado en la Legislatura porteña en el que compartieron cuestionamientos a la ley de interrupción voluntaria del embarazo y a la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI).

El encuentro se desarrolló el pasado 23 de julio y lo organizó la Political Network for Values (PNfV), la plataforma que hasta hace poco lideraba el presidente de Chile, José Antonio Kast, y que, de acuerdo a informes internacionales, era financiada por el gobierno del exmandatario húngaro Víktor Orban, según publica el diario Clarín. Su directora ejecutiva, Lola Velarde, que mantiene nexos con el bolsonarismo en Brasil y Vox en España, fue recibida esta semana por el canciller Pablo Quirno en el Palacio San Martín.

Formaron parte del encuentro la vicejefa de Gobierno de la Ciudad, Clara Muzzio; la exvicepresidenta Gabriela Michetti; la senadora nacional Carmen Álvarez Rivero; los diputados nacionales Santiago Santurio y Joaquín Ojeda; además de funcionarios del gobierno porteño y legisladores provinciales.

Durante una de las exposiciones centrales, Muzzio volvió a fijar su postura sobre el aborto y la educación sexual en las escuelas. La vicejefa de Gobierno sostuvo que “muchas de las parejas que conciben un hijo lo sacrifican. Uno de cada tres hijos se aborta” y vinculó la baja de la natalidad con transformaciones culturales registradas en los últimos años.

La funcionaria también cuestionó la aplicación de la Educación Sexual Integral al asegurar que “se permitió que se sexualice a los niños desde jardín de infantes”, una afirmación con la que reforzó su rechazo a los contenidos que contempla ese programa educativo.

Muzzio también hizo referencia a los cambios demográficos registrados en la Ciudad de Buenos Aires y sostuvo que, en la actualidad, muchas personas optan por tener mascotas antes que hijos. En ese sentido, afirmó que la cantidad de perros supera ampliamente a la de niños menores de 10 años, al utilizar ese dato como ejemplo de las transformaciones en la conformación de las familias.

Otra de las expositoras fue la ex vicepresidenta Gabriela Michetti, quien volvió a mostrarse en una actividad pública y reivindicó la agenda impulsada por el foro.

Según planteó, quienes participaron del encuentro trabajaban por “la supervivencia de la especie humana” y aseguró que, tras manifestar su rechazo a la legalización del aborto, fue “cancelada”.

En tanto, el ministro de Desarrollo Humano porteño, Gabriel Mraida, participó con una exposición centrada en la importancia de fortalecer los vínculos familiares.

Horas después, desde sus redes sociales, Amnistía Internacional Argentina le respondió a Muzzio por sus dichos: “No se trata de perros. Se trata de economía, proyectos de vida y una tendencia que data de al menos 100 años. Es un derecho decidir si tener o no hijos, la cantidad, el espaciamiento entre ellos y el tipo de familia que se quiere formar. Tambien es derecho de niñas y niños recibir ESI”, escribieron desde la organización.

El foro reunió a dirigentes y organizaciones que promueven una agenda conservadora y sirvió para expresar coincidencias entre referentes de La Libertad Avanza y el PRO en temas relacionados con el aborto, la familia y la educación, en un contexto de creciente acercamiento político entre ambos espacios.

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