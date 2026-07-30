EE.UU. reanuda sus ataques contra Irán y golpea objetivos de la Guardia Revolucionaria

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció este miércoles que llevó a cabo una nueva oleada de ataques contra decenas de objetivos militares en Irán, en respuesta a un intento de lanzamiento de misiles contra tropas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio.

Los bombardeos alcanzaron objetivos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), incluidos centros de mando militar, instalaciones de misiles y drones, puestos de vigilancia y defensa costera, así como capacidades navales, detallaron las fuerzas armadas en su cuenta oficial de X.

Según el CENTCOM, los ataques tuvieron como objetivo reducir las amenazas de Irán y sus grupos aliados contra las fuerzas estadounidenses, la navegación comercial y los países vecinos del Golfo.

La ofensiva se produjo un día después de que fuerzas de la IRGC lanzaran varios misiles balísticos contra posiciones estadounidenses en Oriente Medio, aunque todos fueron interceptados, de acuerdo con el mando militar estadounidense. Más de 50.000 soldados de Estados Unidos permanecen desplegados en la región, según el CENTCOM.

Horas antes del ataque, el presidente estadounidense, Donald Trump, había adelantado que responderían con fuerza a los ataques sorpresivos de Irán en Jordania durante la noche del martes.

Los ataques entre Washington y Teherán se reactivaron esta semana, pese a que Trump había adelantado que suspendería el fuego debido a nuevos acercamientos con la República Islámica en busca de alcanzar un nuevo acuerdo de paz, mientras el conflicto se acerca a cumplir cinco meses.

Uno de los países que ha sido golpeado repetidamente en las pasadas tres semanas, desde el colapso del acuerdo entre EE.UU. e Irán, es Kuwait. Una persona murió este jueves en un ataque atribuido a Irán contra una empresa china situada en el norte del país del golfo Pérsico, según informó el Ministerio de Defensa.

“La atroz agresión iraní tuvo como objetivo un edificio perteneciente a una empresa china en el norte del país, causando la muerte de un trabajador y daños materiales significativos al inmueble”, dijo el portavoz de Defensa, Saud al Atwan, en un comunicado. Sin embargo, no precisó si se trata de un ataque con drones o misiles ni tampoco el nombre de la empresa china.

Jordania acusa a Irán de lanzar misiles a su territorio

El Ejército de Jordania anunció este jueves que ha interceptado y derribado cinco misiles lanzados contra su territorio y acusó a Irán de este ataque, por el que, de momento, Teherán no ha reivindicado autoría.

“A primera hora del jueves, cinco misiles provenientes de Irán que atacaron los territorios del Reino fueron detectados, interceptados y derribados según los planes defensivos preparados con este propósito”, apuntaron en un comunicado las Fuerzas Armadas de Jordania. El texto asegura que la ofensiva “fracasó” y no ha provocado víctimas.

Por su parte, medios iraníes como las agencias Fars e IRIB publican en Telegram que se escucharon explosiones cerca de la base aérea jordana de Mawfaq al-Sultan, objetivo en ataques anteriores de Irán por albergar aviones del Ejército estadounidense, sin aportar más detalles.

De momento, ni Teherán ni la Guardia Revolucionaria reivindicaron el ataque, después de que el miércoles reconocieran el lanzamiento de cinco misiles contra objetivos estadounidenses en Jordania, que también fueron interceptados.

EFE