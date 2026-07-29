La FIFA investiga a la AFA y a jugadores de Argentina y España por incidentes ocurridos durante el Mundial 2026

La FIFA abrió un procedimiento disciplinario contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y varios integrantes de la Selección por distintos episodios registrados durante el Mundial 2026, entre ellos la exhibición de una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” tras la victoria frente a Inglaterra en las semifinales y los incidentes ocurridos al finalizar la final ante España.

Según informó el máximo organismo del fútbol mundial, la Comisión Disciplinaria decidió avanzar con la investigación luego de recibir el informe elaborado por el procurador designado para analizar los hechos. A partir de esa recomendación, se iniciaron distintos expedientes tanto contra la AFA como contra futbolistas de las selecciones argentina y española.

Uno de los ejes de la investigación es la bandera sobre las Islas Malvinas que los jugadores argentinos exhibieron durante los festejos posteriores al triunfo frente a Inglaterra en Atlanta. Para la FIFA, ese gesto podría constituir una manifestación política, una práctica que sus reglamentos prohíben al impedir que las competencias oficiales sean utilizadas para expresar mensajes ajenos al ámbito deportivo.

Pero ese no es el único episodio bajo análisis. El organismo también investiga los incidentes que se produjeron inmediatamente después de la final del Mundial entre Argentina y España, cuando se registró una confrontación entre varios futbolistas argentinos, un integrante del cuerpo técnico y el mediocampista español Pablo Martín Páez Gavira, conocido como Gavi.

En ese marco, la FIFA abrió un procedimiento por presuntas infracciones vinculadas con el artículo del Código Disciplinario referido a agresiones contra los argentinos Nahuel Molina y Leandro Paredes, además del integrante del cuerpo técnico Roberto Ayala.

Asimismo, el organismo inició otros expedientes por presunta conducta antideportiva contra Nahuel Molina, Thiago Almada y el propio Gavi. Todos los involucrados tendrán la posibilidad de presentar sus descargos antes de que la Comisión Disciplinaria adopte una resolución.

En paralelo, la AFA también quedó bajo investigación por una serie de presuntas infracciones al Código Disciplinario. Además del episodio de la bandera de Malvinas, la FIFA analizará posibles incumplimientos relacionados con cánticos y gestos discriminatorios, retrasos en el inicio de los partidos, incumplimiento de los protocolos de juego y de seguridad, exhibición de mensajes considerados inapropiados por parte del equipo y de los hinchas, y lanzamiento de objetos desde las tribunas durante distintos encuentros del seleccionado argentino a lo largo del torneo.

Por el momento, la FIFA no informó posibles sanciones ni plazos para resolver los expedientes. Una vez recibidos los descargos de los imputados, la Comisión Disciplinaria evaluará las pruebas y emitirá una resolución sobre cada uno de los casos.

Con información de la agencia NA y elDiario.es