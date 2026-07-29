La agenda de Javier Milei: reforma del Banco Central, reunión con Corea del Sur y un anuncio de inversión de Pampa Energía

El presidente Javier Milei afrontará una intensa agenda oficial entre este jueves y viernes, con actividades centradas en la política económica, la agenda internacional y las inversiones. Tras su participación en un acto junto al candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro y su presencia en la asunción de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, el mandatario encabezará una cadena nacional para presentar la reforma del Banco Central, recibirá al presidente de Corea del Sur y participará del anuncio de un nuevo proyecto energético.

La primera actividad será este jueves a las 20, cuando Milei brinde un mensaje por cadena nacional para presentar el proyecto de ley que modifica la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una de las principales iniciativas económicas impulsadas por el Gobierno.

El Presidente ya había anticipado los lineamientos de la propuesta durante una exposición ante legisladores oficialistas realizada el 13 de julio en la Casa Rosada. Con la presentación pública buscará explicar los alcances de una reforma que apunta, entre otros objetivos, a limitar la asistencia financiera del Banco Central al Tesoro Nacional y reforzar el equilibrio de las cuentas públicas.

La agenda continuará el viernes con un marcado perfil internacional. A las 11, Milei recibirá en la Casa Rosada al presidente de la República de Corea del Sur para mantener una reunión bilateral de alto nivel. Del encuentro también participarán los cancilleres de ambos países, quienes repasarán la agenda diplomática, comercial y de cooperación.

Finalizada la reunión entre los mandatarios, las delegaciones de Argentina y Corea del Sur mantendrán un encuentro ampliado en el Salón Eva Perón con el objetivo de avanzar en los distintos temas de la relación bilateral.

Más tarde, a las 14, el jefe de Estado encabezará en el Salón de la Ciencia Argentina la presentación del proyecto que Pampa Energía desarrollará bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La iniciativa contempla la construcción de una nueva planta de urea destinada a fortalecer la producción de fertilizantes.

El acto contará con la participación del presidente de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, además de integrantes del gabinete nacional, y será el cierre de una agenda de 48 horas en la que el Gobierno buscará poner el foco tanto en las reformas económicas como en la llegada de nuevas inversiones y el fortalecimiento de los vínculos internacionales.

Con información de la agencia NA