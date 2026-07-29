El Gobierno desestimó la denuncia internacional de Cristina Kirchner: “Quieren volver al poder para indultarla”

El canciller Pablo Quirno respondió este miércoles a la presentación que Cristina Fernández de Kirchner realizó ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para denunciar lo que la expresidenta calificó como una “proscripción perpetua”. El funcionario relativizó el reclamo de la exmandataria y deslizó que detrás de la ofensiva judicial internacional hay un objetivo político concreto: “Quieren volver al poder para indultarla”.

“Cristina hará todas las presentaciones que quiera realizar”, sostuvo Quirno en diálogo con radio Mitre, y agregó que todos “somos libres de hacer lo que la señora Kirchner pretende hacer”. El canciller remarcó que la expresidenta “ha sido juzgada y condenada”, en referencia a la sentencia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua que la Corte Suprema le confirmó en la causa Vialidad. Con esa frase, el funcionario buscó despojar de sustento jurídico al planteo que CFK elevó horas antes ante el organismo internacional.

La respuesta oficial llegó apenas conocida la estrategia de Cristina Kirchner, quien este miércoles presentó un escrito ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para que se revise la actuación de los tribunales argentinos que la juzgaron, bajo el argumento de que no se respetaron las garantías del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La expresidenta acompañó esa presentación con una carta abierta difundida en sus redes sociales y con columnas publicadas en los diarios El País de España, Folha de S.Paulo de Brasil y Libération de Francia, en las que denunció que el Gobierno y un sector de la Justicia “quieren impedir que una parte del pueblo argentino pueda volver a elegir libremente el proyecto que representa sus esperanzas”.

Quirno sobre Brasil e Inglaterra

Quirno abordó la entrevista con radio Mitre en un contexto que excedió la disputa por la situación judicial de Cristina Kirchner. El canciller también se refirió a la tensión con Brasil, luego de que el Partido de los Trabajadores pidiera a la Justicia que investigue con qué fondos viajó Javier Milei a San Pablo el sábado pasado donde insultó a Lula da Silva. Sobre ese frente, el funcionario buscó bajarle el tono al conflicto: “No hay ninguna chance de que de nuestro lado las relaciones rompan las relaciones con Brasil”, afirmó, y diferenció los planos de la disputa: “Separamos lo que es el carril político y el carril ideológico del carril institucional”.

Consultado además por la polémica que generó en Londres la exhibición de una bandera de las Islas Malvinas con la leyenda de la soberanía argentina, Quirno restó gravedad institucional al episodio y lo llevó al terreno de lo espontáneo: “La bandera dice una verdad. Lo que pudo haberle molestado al Reino Unido es la amplificación que le dio el lugar y el momento donde se dio ese tema. Fue una cuestión espontánea. ¿Cómo vamos a ver con malos ojos una verdad?”, planteó el canciller.