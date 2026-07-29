Murió el actor y músico Glen Hansard, ganador de un Oscar, a los 56 años

El director John Carney sedujo a los amantes de la música y el cine con su película Once (2007), que valió para que su protagonista y compositor, Glen Hansard, terminara ganando el Oscar a Mejor canción original por “Falling Slowly”, que interpretaba en el film junto a Marketa Irglová. 19 años después de inmortalizar el tema, el artista falleció en un accidente de moto a los 56 años en Dublín.

La Policía irlandesa informó de la muerte de un hombre tras una colisión en la madrugada del martes al miércoles, en la que se vio involucrado un solo vehículo.

La agencia de representación del cantante, ATC Management, emitió un comunicado dando a conocer el deceso. “La familia está profundamente consternada y desconsolada por esta trágica pérdida y solicita respetuosamente privacidad en estos momentos tan difíciles. La familia agradece el apoyo y desea expresar su gratitud a los servicios de emergencia que acudieron al lugar del accidente”, añaden en el texto. También señalan que, dado que “sigue siendo objeto de una investigación policial en curso”, no van a realizar “más comentarios” por el momento.

El irlandés tardó poco en iniciar su carrera en la música, ya que con trece años abandonó la escuela para empezar a tocar en las calles de Dublín. En 1990 formó su propia manda, The Frames, y terminaría alcanzando la fama como el guitarrista Outspan Foster de la película The Commitments que Alan Parker dirigió en 1992.

Glen Hansard dejó el grupo e inició su trayectoria en solitario con The Swell Season, en el que colaboró con la cantante checa Markéta Irglová. Un año después participaron juntos en el film Once, en el que él encarnó a un músico callejero y ella a una vendedora ambulante migrante. El personaje de él trabaja en una tienda familiar y por el día aprovecha para tocar canciones conocidas para ganar algo de dinero, pero por las noches opta por su repertorio personal, con canciones en las que habla de un desengaño amoroso.

Su talento no pasa desapercibido para ella, y terminan conociéndose. Con su dueto “Falling Slowly”, Hansard ganó el Oscar a Mejor canción original. Previamente, en su estreno en Sundance, la película recibió el Premio del Público.

Más allá de sus composiciones propias, participó con sus versiones de temas como “Cry Me a Ryver” de Justin Timberlake y “Everytime” de Britney Spears en los discos de Today FM, Even Better than the Real Thing. También prestó su voz en Los Simpson, interpretando precisamente a un músico callejero irlandés; y compuso cinco discos en solitario: Rhythm and Repose (2012), Didn't He Humble (2015), Between Two Shores (2018), This Wild Willing (2019) y All That Was East is West of Me Now (2023).

En 2012 participó en la banda sonora de Los juegos del hambre con la canción “Take the Heartland”; y en 2015 en la de El profeta con el tema “On Love”, junto a Lisa Hannigan. Por delante tenía prevista una gira a partir de septiembre en la que pasaría por Finlandia, Suiza, Noruega, Dinamarca y Alemania. En una de sus últimas publicaciones en redes sociales, compartida este mismo lunes, recordaba su actuación junto a Bruce Springsteen en 2013, en la que interpretaron juntos “Drive All Night”.