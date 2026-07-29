Cataratas del Iguazú: todos los circuitos permanecen abiertos tras la muerte de un turista neerlandés

Las autoridades del Parque Nacional Iguazú informaron que este miércoles todos los circuitos permanecen habilitados y funcionan con normalidad, luego del trágico accidente ocurrido el martes en el lado brasileño de las Cataratas, donde un turista neerlandés de 26 años murió tras el vuelco de una embarcación durante una excursión.

Desde la administración del parque aclararon además que los videos que comenzaron a circular en redes sociales mostrando un caudal extraordinario del río no corresponden a la situación actual. “Todos nuestros circuitos están abiertos normalmente, sujeto a las condiciones meteorológicas”, señalaron desde el área protegida.

El accidente se produjo alrededor de las 12.20 en el extremo oeste del estado brasileño de Paraná, cuando una lancha de la empresa Macuco Safari, concesionaria que realiza excursiones náuticas en las Cataratas del Iguazú, perdió estabilidad y volcó mientras navegaba por el río Iguazú.

En la embarcación viajaban ocho personas: seis turistas neerlandeses y dos integrantes de la tripulación, el piloto y su copiloto. El grupo estaba integrado por el joven fallecido, su pareja, los padres de ella, una hermana y un cuñado. Todos habían llegado a la región el lunes y tenían previsto regresar el jueves.

Tras el vuelco se desplegó un importante operativo de rescate en el que participaron brigadistas y bomberos de Foz do Iguaçu. Aunque todas las personas fueron retiradas del agua, el joven sufrió un paro cardiorrespiratorio. Personal del Parque Nacional intentó reanimarlo en el lugar y luego fue trasladado por vía fluvial hasta el puerto seco de Kattamaram, desde donde una ambulancia lo llevó al Hospital Municipal Padre Germano Lauck. Sin embargo, los médicos confirmaron su fallecimiento al ingresar al centro de salud.

Además, otro integrante del grupo familiar, un hombre de 49 años, debió ser hospitalizado. Si bien llegó consciente y respirando por sus propios medios, permaneció internado en observación junto con otra de las personas afectadas por el accidente.

Tras la tragedia, la Capitanía Fluvial del Río Paraná, dependiente de la Marina de Brasil, inició una investigación para determinar las causas del vuelco. En paralelo, la empresa Macuco Safari suspendió de manera preventiva todas sus excursiones por un plazo inicial de tres días para facilitar las pericias.

Si bien la investigación deberá establecer qué originó el accidente, el hecho ocurrió en un contexto de fuertes crecidas del río Iguazú como consecuencia de las intensas lluvias que afectan desde hace varios días al noreste argentino y al sur de Brasil. En los últimos días, el caudal llegó a rozar los 10 millones de litros de agua por segundo, casi siete veces por encima de su promedio habitual, estimado en 1,5 millones de litros por segundo.

Ese incremento del caudal ya había obligado la semana pasada a cerrar temporalmente la pasarela de la Garganta del Diablo y a suspender las excursiones náuticas por razones de seguridad. Las impactantes imágenes del río desbordado se viralizaron rápidamente y, tras el accidente, volvieron a circular en redes sociales, aunque desde el Parque Nacional aclararon que no reflejan las condiciones actuales.

El panorama meteorológico continúa siendo inestable. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene para este miércoles una alerta amarilla por tormentas en Misiones, con mejoras previstas hacia la tarde, mientras que para el jueves se esperan tormentas aisladas. Del lado brasileño, el temporal también provocó severos daños: en las últimas horas se registró un tornado en el estado de Río Grande do Sul, que dejó personas heridas y viviendas destruidas en varios municipios.

A pesar de este escenario, las autoridades del Parque Nacional Iguazú remarcaron que las actividades turísticas continúan desarrollándose con normalidad y que la apertura de los circuitos seguirá sujeta a la evolución de las condiciones climáticas y a las medidas de seguridad que se adopten.

Con información de la agencia NA