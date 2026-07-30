Vuelve Don Olimpio para celebrar sus diez años con una nueva Olimpeña

Para mí, es una de las noticias del año. ¡Vuelve Don Olimpio! Y lo hace para celebrar sus diez maravillosos años. Los regalos musicales que nos ha hecho este grupo durante este tiempo son difíciles de calibrar. Me atrevo a decir que quienes vivieron en carne propia la experiencia de La Olimpeña saben más exactamente de qué hablo. Porque no se trata solo de los exquisitos arreglos de Andrés Pilar, de la bendecida voz de Nadia Larcher o de las nuevas versiones de lo viejo y las viejas versiones de lo nuevo. Don Olimpio creó una comunidad que incluye baile, encuentros, promesas y celebración. Y eso se siente en el alma y en el cuerpo. Y ahora esa feliz confluencia de todos estos factores vuelve.

Quienes alguna vez estuvieron ahí saben que no se trata simplemente de una peña. Hay una clase de baile antes de que empiece la noche, hay gente que llega sola y termina bailando con desconocidos, hay familias enteras, músicos mezclados con el público, abrazos, brindis y esa sensación, cada vez más escasa, de que todavía existen lugares donde el tiempo parece detenerse. La cita es el domingo 13 de septiembre, en la Sala Alejandro Casona. Allí tendrá lugar una nueva edición de esa fiesta que logró trascender el formato tradicional de la peña folklórica.

Desde su aparición, allá por 2016, Don Olimpio representó una manera distinta de pensar el folklore. En una escena donde abundan las formaciones tradicionales o los proyectos solistas, Pilar imaginó un ensamble que pudiera dialogar con la música académica sin perder de vista la esencia popular. No buscó romper con la tradición sino correr algunos de sus límites. Los arreglos, las dinámicas, la instrumentación y el trabajo colectivo fueron construyendo una sonoridad que rápidamente empezó a distinguirse dentro del panorama argentino con un repertorio capaz de reunir vidalas anónimas recopiladas por Leda Valladares, canciones de Raúl Carnota y composiciones propias dentro de un mismo universo estético.

Además de Andrés Pilar (del que les hablé hace poco acá) y Nadia Larcher (de la que hablé acá), Don Olimpio está integrado por Milagros Caliva en bandoneón, Juampi Di Leone en flauta, Federico Randazzo en clarinete, Juan Manuel Colombo en guitarra, Diego Amerise en contrabajo y Agustín Lumerman en percusión. El grupo lanzó los discos Dueño no tengo (2017), Mi fortuna (2019) y Vengo (2022).

Después de la pandemia, cuando la necesidad de volver a encontrarse era casi física, surgió La Olimpeña. No nació como una estrategia de difusión ni como un formato pensado para multiplicarse. Nació, simplemente, del deseo de compartir la música de otra manera.

Y funcionó desde la primera noche. Lo que ocurría arriba del escenario era tan importante como lo que sucedía abajo. La gente escuchaba con la misma atención con la que, minutos después, se largaba a bailar una chacarera o una zamba. Los músicos bajaban del escenario, conversaban con el público, aparecían invitados inesperados y la sensación era que todos participaban de una misma celebración.

Quizás por eso, cuando en 2024 Don Olimpio anunció un paréntesis, muchos sintieron que se cerraba algo más que un proyecto musical. Aquella aparente despedida llegó acompañada por el lanzamiento de La Olimpeña en vivo, un registro audiovisual (aunque también está el formato solo disco) que inmortalizó una de esas noches inolvidables en el Teatro Margarita Xirgu. El grupo atravesaba cambios importantes: Nadia Larcher ya había anunciado su alejamiento y Milagros Caliva se instalaba en Brasil. Ni siquiera Andrés Pilar podía responder entonces si aquello era un final definitivo o simplemente una pausa. “Hay varias posibilidades que se irán decantando”, decía entonces, sin demasiadas certezas.

Por eso este anuncio tiene un peso simbólico especial. No importa tanto si se trata de un regreso permanente o de una celebración puntual. Lo verdaderamente valioso es que vuelve a abrirse ese espacio donde la música deja de ser únicamente un espectáculo para convertirse en una experiencia compartida. En tiempos donde buena parte del consumo musical sucede a través de auriculares, algoritmos y pantallas, Don Olimpio vuelve a proponer exactamente lo contrario: mirarse a los ojos, cantar con otros, bailar, encontrarse.

Madre Canción en el Chaco

Pero no son los únicos. El músico chaqueño Coqui Ortiz viene organizando una movida hermosa en su provincia llamada Madre Canción. Tenemos que prestar más atención a lo que pasa en las provincias porque es un montón y en la “ciudad de la furia” solemos creernos que todo pasa acá.

Del 17 al 26 de julio quedó demostrado en Resistencia que no es para nada así. Una nueva edición de ese encuentro reunió a artistas como Carlos “Negro” Aguirre, Chango Spasiuk, Cecilia Zabala, Julián Venegas, Clara Cantore, Patricia Gómez, Lucho Guedes y muchos más, con docentes y público en torno a conciertos, talleres y espacios de formación.

“En Madre Canción la gente puede escuchar al músico y acceder de primera mano para conocer detalles respecto de la historia de nuestra música”, señaló Ortiz a medios locales. “Madre canción es una escuela musical a cielo abierto”, sentenció.

Agenda de los próximos días

Y acá les dejo algunas de mis fechas favoritas de los próximos días. Este domingo la cantante y bajista cordobesa Clara Cantore, que anduvo un tiempo recorriendo mundo, presentará su nuevo disco, Regreso, grabado en Galicia, en el Café Berlín.

Según la gacetilla, “el disco despliega diez canciones que reconocen la peregrinación como la raíz misma de la cultura que hoy habitamos. Con sonoridades que entretejen la tradición argentina y gallega, invita a observar la conexión profunda entre las culturas de transmisión oral, como un tejido subconsciente de orígenes que conecta memorias colectivas y revela la esencia compartida entre pueblos que reconocen su historia. Regreso es, además, un viaje personal: un retorno de Clara hacia las huellas de su bisabuela, quien emigró desde la aldea lucense de Baleira hace más de cien años”.

El 6 de agosto, o sea el jueves que viene, la cantante y compositora patagónica Camila Warner celebrará sus 15 años de trayectoria con un concierto especial en el Teatro El Alambique. Según anunció, “será una noche atravesada por la memoria, las canciones y el encuentro con artistas y personas que formaron parte de su recorrido en la ciudad”.

Warner, oriunda de Bariloche, recorrerá canciones de sus discos Sureña y Resuena, además de presentar composiciones inéditas que formarán parte de su próximo trabajo. Qué poco hablamos de la música del sur y qué hermosa es. Warner es una sensible representante de esa tradición y una de las voces emergentes más interesantes de la nueva generación.

El viernes 7, en tanto, tendremos el placer de escuchar a la cantora cordobesa Paola Bernal en el Centro Cultural Borges. La entrada es libre y gratuita. La coscoína, referente para las nuevas generaciones e integrante de esa comunidad hermosa de músicos que crean desde esa querida provincia, presenta su nuevo material discográfico La raíz del pecho, el quinto disco de su carrera. Se presenta en formato trío junto a Pampi Torre en guitarra y coros y Joel Costas en guitarra eléctrica y coros, con quienes produjo y arregló esta nueva propuesta. Y miren qué invitadas de lujo tendrá: Sofía Viola, Luciana Jury, Barbarita Palacios y Laura Marín.

Hasta aquí llegamos hoy. Gracias por leer. Que disfruten. ¡Hasta dentro de dos semanas!

(*) “Raíces” fue un programa radial dedicado a la música de raíz de Argentina y Latinoamérica que la periodista entrerriana Blanca Rébori condujo durante más de 30 años en diferentes emisoras. Titulamos esta columna con ese nombre en homenaje a su labor.

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