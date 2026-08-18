Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales: ¿por qué se celebra cada 18 de agosto?

Cada 18 de agosto se conmemora el Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales, una fecha destinada a promover el cuidado de los bosques y concientizar sobre las medidas necesarias para evitar estos siniestros.

El objetivo es informar sobre el uso responsable del fuego y reducir las acciones que pueden desencadenar incendios de rápida propagación.

Una vez que comienzan, los incendios pueden avanzar rápidamente y resultar difíciles de controlar. El viento puede provocar cambios bruscos en la dirección del fuego y las llamas pueden atravesar obstáculos como rutas o cursos de agua.

Cómo prevenirlos

Una de las principales formas de evitar incendios forestales es hacer un uso responsable del fuego. Entre las recomendaciones oficiales se encuentran no encender fogatas debajo de los árboles y hacerlo únicamente en lugares habilitados.

También se aconseja no arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos al suelo y retirar los residuos inflamables antes de abandonar un espacio natural. Vidrios, latas y otros elementos pueden favorecer el inicio de un incendio bajo determinadas condiciones.

Las actividades recreativas, como los campamentos y fogones, están entre las situaciones que pueden generar incendios. También pueden producirse durante prácticas deportivas y de aventura, como la caza, la pesca, el montañismo, el motociclismo y el automovilismo.

Las principales causas

El fuego también puede utilizarse para quemar residuos, rastrojos o desechos forestales, limpiar terrenos o preparar espacios destinados a actividades agrícolas, ganaderas, forestales o urbanas.

A estas situaciones se suman los incendios provocados de manera intencional, como los vinculados al vandalismo, y aquellos originados por fallas o deficiencias en instalaciones eléctricas, transformadores y otras infraestructuras.

También pueden producirse incendios de manera accidental durante trabajos con maquinaria o accidentes terrestres y aéreos.

La prevención resulta clave porque una acción aparentemente pequeña puede desencadenar un incendio de grandes dimensiones. Por eso, el uso responsable del fuego y el cuidado de los espacios naturales son las principales herramientas para reducir el riesgo.