¿A quién le interesaba financiar 'El Padrino'? De cómo la mafia se infiltró en Hollywood

“Desde los inicios de Hollywood, el crimen organizado ha estado presente”. Así lo afirma Tom Patterson, productor y director de la nueva miniserie documental de tres partes, Hollywood Crime Story: The Mob Takes Over the Movies (Prime Video en EEUU). La conexión del crimen organizado con la industria cinematográfica es anterior a Hollywood, ya que estuvo presente desde los inicios del medio, cuando el inventor Thomas Edison envió a sus matones a sueldo contra la competencia en un intento por mantener el control total sobre la tecnología cinematográfica incipiente. Como se muestra en Hollywood Crime Story, esto provocó que dichos competidores —en su mayoría empresarios judíos de la costa este— huyeran hacia el oeste y establecieran la ciudad y el sistema de estudios que se convertirían en sinónimo del cine tal como lo conocemos.

Ese mismo período también dio origen al auge de los sindicatos del crimen organizado en el otro extremo del país —The Outfit en Chicago, la mafia en Nueva York— como resultado de la economía criminal creada por la Ley Seca. No pasó mucho tiempo antes de que ambos mundos chocaran. Combinando imágenes de archivo con entrevistas, Hollywood Crime Story narra la relación interdependiente entre la mafia y el cine desde los inicios del séptimo arte hasta 1990, año en que los estrenos simultáneos de El Padrino III y Uno de los nuestros, según Patterson, “pusieron un broche de oro a esa era de Hollywood”.

El primer episodio abarca desde los albores del cine hasta la década de 1960, periodo que vio el ascenso al poder del capo de Chicago Al Capone, quien envía a uno de sus subordinados, Johnny Roselli, al oeste para explorar nuevas oportunidades de negocio. Roselli encuentra un Hollywood propicio para la explotación, estableciéndose rápidamente entre sus principales estrellas y magnates, incluyendo, y sobre todo, a Harry Cohn, el despiadado cofundador y presidente de Columbia Pictures. Gracias a un préstamo de medio millón de dólares de Roselli, Cohn pudo comprar la participación de sus socios en Columbia, otorgando así a la mafia su primera participación real en uno de los grandes estudios.

Nos enteramos del breve pero animado viaje de Capone a Hollywood y de la recepción inicialmente hostil, pero finalmente positiva, que recibió la película biográfica libre sobre él realizada en 1932, Scarface. Conocemos al elegante pero volátil gánster Benjamin “Bugsy” Siegel, que se muda a la ciudad e inmediatamente empieza a codearse con la élite de la industria; a su subordinado y futuro sucesor como jefe del vicio en Los Ángeles, el brutal Mickey Cohen, que se inició en el crimen a los nueve años cuando asaltó un cine; al matón abusivo de Cohen, Johnny Stompanato, que salió con la estrella de cine Lana Turner y que finalmente fue apuñalado hasta la muerte por su hija adolescente; y a los corruptos dirigentes sindicales que la mafia colocó como líderes de la Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales (IATSE) y de los Teamsters. Nos encontramos con la impactante historia de los jefes que ordenaron el asesinato del presidente del Sindicato de Actores, James Cagney, cuando este se negó a entregarles su sindicato (su vida se salvó gracias a que Paul Muni, protagonista de El precio del poder (Scarface), le pidió personalmente a Capone que interviniera). También nos cuentan una divertida anécdota sobre Cohen robando a la actriz Betty Grable, quien, años después, se lo tomó a broma al reencontrarse con ella.

'El Padrino' fue financiada en parte por Michele Sindona, banquero de la mafia y del Vaticano, y con la aprobación extraoficial del jefe del crimen y activista italiano por los derechos civiles Joe Colombo, quien sería asesinado a tiros durante un discurso público mientras la película estaba en producción

La mayoría de estos personajes violentos tienen finales violentos, pero la naturaleza aborrece el vacío, así que no pasa mucho tiempo antes de que nuevas figuras turbias tomen las riendas. El segundo episodio de Hollywood Crime Story se sitúa entre finales de los 60 y principios de los 80. “En lugar de desaparecer tras la caída del sistema de estudios”, explica Patterson, “el crimen organizado se entrelaza con Hollywood más que nunca, pero de maneras más aceptadas por el público general”.

En uno de los mejores momentos de la serie, Tom Mount, expresidente de Universal Studios, relata su asistencia a una reunión presidida por el director Alfred Hitchcock, el superagente Lew Wasserman (cuya poderosa agencia MCA alcanzó la fama gracias al apoyo directo de Capone), el exmafioso y magnate de Las Vegas Mo Dalitz, y el abogado Sidney Korshak, uno de los hombres más poderosos de Hollywood, si no el más poderoso, gracias en gran parte a su extensa clientela mafiosa. Mount recuerda haber escuchado a estos hombres “apropiarse” de partes de Hollywood para sí mismos.

Wasserman y Korshak son dos de las figuras centrales de este capítulo intermedio, ya que formaban parte de un grupo de gánsteres y empresarios judíos conocido como la Supermafia o, también, “la Kosher Nostra”. La Supermafia controlaba todos los aspectos de Hollywood, desde el casting y la financiación hasta la sindicalización, además de realizar negocios turbios, como negociar la liberación del hijo secuestrado de Frank Sinatra. Pero, como resume el narrador de la serie, Jeff Rechner, “donde antes la mafia usaba la violencia para ejercer el control, estas nuevas figuras utilizan la sala de juntas como arma”.

Su historia conduce directamente a la creación de la película sobre la mafia más icónica de todos los tiempos: El Padrino. Impulsada por Robert Evans, protegido de Korshack y presidente inconformista de Paramount Pictures, financiada en parte por Michele Sindona, banquero de la mafia y del Vaticano, y con la aprobación extraoficial del jefe del crimen y activista italiano por los derechos civiles Joe Colombo (quien sería asesinado a tiros durante un discurso público mientras la película estaba en producción), el enorme éxito de El Padrino transformó la forma en que operaban tanto los cineastas como los criminales.

“Cuando se estrenó El Padrino, los mafiosos intentaban pasar desapercibidos”, afirma Patterson. “Entonces ven esta grandiosa y maravillosa representación de la vieja escuela y piensan: ‘Quiero vivir así’. Empiezas a oír historias de gestos cada vez más grandiosos: besar el anillo del capo, las grandes bodas, las reuniones en voz baja, los nombres en clave”.

Al igual que con la galería de villanos del primer episodio, esta renovada atención y mayor notoriedad desembocan en tragedia para la mayoría de estos individuos. Pero incluso cuando esta segunda generación de poderosos personajes turbios sale a la luz o es eliminada definitivamente, logran redefinir el futuro del entretenimiento. Hollywood Crime Story argumenta: “Al exprimir al máximo el cine de prestigio y transformar la economía de los estudios, Korshack y la Supermafia podrían haber preparado, sin saberlo, el terreno para la era de los blockbusters”.

Esa era llegó en la década siguiente, junto con la industria hermana, de dudosa reputación, del cine comercial: la pornografía. El tercer episodio explora cómo figuras vinculadas a la mafia, como Louis “Butchie” Peraino, invirtieron las ganancias de la producción de películas pornográficas en la compra y distribución de películas legítimas (en su caso, títulos como Carne para Frankenstein de Andy Warhol, Operación Dragón, Estrella oscura y La matanza de Texas), creando así un modelo inicial para el cine independiente que despegaría en los años 90.

Además de la pornografía, la otra gran fuente de ingresos para los mafiosos de Hollywood era la cocaína, que se convirtió en la droga de moda entre la élite de la ciudad. Robert Evans y su caída en desgracia son el tema central de gran parte de este episodio, en particular su participación en la desastrosa producción del drama histórico de crimen de 1984, Cotton Club. Tras reunirse con el director de El Padrino, Francis Ford Coppola, con la esperanza de recrear el éxito de esa película, Evans tomó la desesperada decisión de conseguir financiación asociándose con dos miembros del cártel de la cocaína de Florida. La posterior ruptura entre ambos desembocó en un juicio por asesinato muy mediático que destruiría lo que quedaba de la reputación de Evans (al menos hasta su improbable reinvención en el tercer acto, 20 años después).

Estas historias son solo una muestra de las que se abordan en Hollywood Crime Story, que, según admiten sus propios directores, apenas roza la superficie. Inspirado durante el desarrollo de las respectivas docuseries sobre las conexiones de Marilyn Monroe y Elvis Presley con la mafia, Patterson descubrió que “una vez que empiezas a profundizar, surge una historia tras otra. Lo más difícil fue decidir qué incluir en los tres episodios”.

Para ello, Patterson cuenta con la valiosa ayuda del equipo de expertos que reunió, tanto delante como detrás de las cámaras: historiadores de la mafia, como Claire White, directora sénior de educación del Museo de la Mafia de Las Vegas, y el autor Gus Russo, y expertos en cine como Jonathan Kuntz y Christina Newland. El documental no solo ofrece una mirada amena y a la vez rigurosamente documentada al mundo de Hollywood, sino que también constituye un análisis crítico del género de la mafia en sí mismo, su evolución desde la era del cine mudo hasta la última década del siglo XX. Patterson explica su decisión de terminar en 1990 preguntando: “¿Ha habido alguna película de gánsteres verdaderamente genial desde Uno de los nuestros? Suelen mirar al pasado o son adaptaciones televisivas”.

Independientemente de la opinión que se tenga sobre el cine de gánsteres posterior al año 2000, Patterson señala que “el crimen organizado en Hollywood abarca hoy en día desde mafiosos ucranianos que controlan plataformas de streaming hasta bandas africanas que se dedican a la piratería, etc. Ya no vivimos en un mundo de poder concentrado, ni en un Hollywood físico ni psicogeográfico”.

Por muy difuso que sea el impacto del crimen organizado en la industria en la era digital actual, es seguro que la relación sigue siendo simbiótica: las películas influyen en la forma de pensar y actuar de los gánsteres, y viceversa, hasta el infinito.