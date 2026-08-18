La mesa política ordenó la agenda del Congreso y convocó a Pettovello para la próxima reunión

La decisión había sido presentada apenas una semana atrás como el comienzo de una nueva dinámica dentro del Gobierno. Después de convocar a Federico Sturzenegger para discutir algunas de las iniciativas que habían generado cuestionamientos incluso dentro del oficialismo, la mesa política de la Casa Rosada había resuelto comenzar a incorporar a los ministros según los temas que estuvieran bajo análisis. Este martes, sin embargo, el esquema volvió por un momento a su formato original: ningún integrante del Gabinete ajeno al núcleo habitual participó del encuentro.

La reunión, que comenzó cerca de las 13 y se extendió durante casi dos horas, sirvió principalmente para ordenar la agenda legislativa de las próximas semanas y repasar algunos asuntos de gestión, según confirmaron fuentes oficiales a elDiarioAR. Con Karina Milei a la cabeza, la ausencia de ministros no supone, al menos por ahora, una marcha atrás con respecto al mecanismo acordado la semana pasada. De hecho, durante el encuentro se definió que Sandra Pettovello será la próxima funcionaria en incorporarse a la mesa, en una reunión prevista para la semana que viene en la que se discutirán cuestiones vinculadas con educación, trabajo y las diferentes áreas que concentra el Ministerio de Capital Humano.

El antecedente inmediato fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Su participación había tenido un significado particular: llegó después de una serie de cuestionamientos internos por la manera en que algunas de sus reformas avanzaban con el respaldo directo de Javier Milei, pero sin atravesar necesariamente una evaluación política previa. La decisión adoptada entonces fue convertir a la mesa política en una instancia capaz de anticipar conflictos y sumar, cuando fuera necesario, al ministro responsable de cada área.

Este martes, sin embargo, las urgencias fueron otras. Una parte de la conversación estuvo dedicada a la situación salarial de las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Armadas, un asunto sobre el que el Gobierno anticipó que habrá anuncios durante los próximos días. La presencia de Bullrich, que se retiró antes de que finalizara la reunión, aportó una interlocutora con conocimiento directo del universo de las fuerzas de seguridad, aunque actualmente ocupa una banca en el Senado y ya no conduce el ministerio, aunque el desembarco en la cartera de figuras ligadas a su entorno echa un manto de dudas.

El otro capítulo central fue el Congreso. El oficialismo puso la mirada especialmente en la sesión que busca realizar el 26 de agosto en la Cámara de Diputados, donde pretende avanzar con un paquete de cinco iniciativas. La más relevante desde el punto de vista institucional es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, uno de los proyectos que el Gobierno viene preparando desde hace meses.

En el mismo temario aparecen Inocencia Fiscal II, el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur, la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y una iniciativa para reducir del 21% al 10,5% el IVA aplicado a la fécula y la harina de mandioca. Este último proyecto tiene particular impacto en Misiones y forma parte de las negociaciones que el oficialismo mantiene con las provincias para reunir respaldos en el Congreso.

La mirada también estuvo puesta en el Senado. Allí el Gobierno sigue el avance en comisiones de la modificación de la Ley General de Sociedades, mientras intenta administrar una Cámara en la que cada votación obliga a reconstruir acuerdos con gobernadores y bloques dialoguistas.

Martes de rosca

La reunión de la mesa política fue, de todos modos, apenas la primera escala de un martes cargado de encuentros en la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda. Con la plena ausencia del Presidente, la agenda obligó después a sus principales integrantes a repartirse entre otros dos asuntos que el Gobierno considera sensibles: la preparación de una eventual visita papal y la negociación energética con las provincias del Norte Grande.

A las 17, Karina Milei tiene previsto encabezar la primera reunión interdisciplinaria destinada a organizar la visita del papa León XIV a la Argentina. La secretaria general de la Presidencia quedó al frente de una coordinación que involucra a ministros del Gabinete, funcionarios nacionales, representantes de la Iglesia y autoridades del gobierno porteño. Se trata del primer encuentro de una estructura que deberá comenzar a definir aspectos institucionales, protocolares, logísticos y de seguridad de la visita.

En paralelo, otra parte del Gobierno debía concentrarse en una negociación que había quedado abierta apenas seis días antes en Posadas. Después del planteo formulado por los gobernadores durante la 24ª Asamblea del Consejo Regional del Norte Grande, Diego Santilli y el equipo económico y energético vuelven a sentarse con representantes provinciales para discutir la posibilidad de crear algún mecanismo específico para las denominadas “zonas cálidas”.

El reclamo parte de una particularidad que los mandatarios norteños vienen señalando desde hace tiempo: mientras el régimen de Zonas Frías reconoce mediante subsidios el mayor consumo de gas necesario para atravesar las bajas temperaturas, las provincias del norte reclaman que se contemple también el fuerte incremento de la demanda eléctrica provocado por el uso intensivo de sistemas de refrigeración durante el verano.

La discusión adquirió mayor urgencia a partir de la media sanción que Diputados otorgó a la modificación del régimen de Zonas Frías. La semana pasada, en Misiones, los gobernadores habían planteado que cualquier revisión del esquema debía contemplar también las particularidades climáticas del norte del país. El Gobierno aceptó entonces conformar una mesa técnica para estudiar alternativas y este martes comenzó a darle forma.

Del encuentro participarán presencialmente apenas cuatro gobernadores: Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Leandro Zdero (Chaco). Pero también estarán funcionarios y técnicos enviados por las diez provincias que conforman la región. Por el Ejecutivo nacional intervendrán el jefe de Gabinete Santilli y las autoridades del área energética, con el objetivo de determinar qué instrumento podría utilizarse y, sobre todo, cuál sería su impacto fiscal. Será el primer intento concreto por traducir en una propuesta el compromiso que el Gobierno asumió con los gobernadores apenas una semana atrás.

PL/CRM