La exnovia de Cerimedo aseguró que él y su esposa filtraron los audios que desataron el escándalo de Andis

Nadia Shirley Beller Delgado, exnovia de Fernando Cerimedo, aseguró que el exasesor de Javier Milei y su esposa, Natalia Basil, fueron quienes filtraron los audios que derivaron en la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La mujer sostuvo además que Cerimedo le contó que la maniobra tuvo como objetivo exponer la presunta corrupción del Gobierno.

“Ellos sí filtraron los audios para que caiga la corrupción de Milei y de la hermana de Milei, eso lo tengo grabado y él sabe que lo tengo grabado”, afirmó Beller Delgado en declaraciones a Radio Rivadavia.

La mujer también acusó a Cerimedo de “lavar dinero” y vinculó el contenido de los audios con conversaciones que, según dijo, mantuvo con el exasesor.

“Él me cuenta muchas cosas, como que ellos sí filtraron los audios, porque yo le dije ‘es una corrupta’ y dice ‘no, qué va a ser ella corrupta si ella fue la que filtró los audios para que caiga la corrupción de Milei y de la hermana de Milei’. Él sabe que yo eso lo tengo grabado”, relató.

Beller Delgado realizó estas declaraciones mientras continúa internada en terapia intensiva tras recibir disparos en la puerta de un hotel en Santa Cruz, Bolivia.

La acusación por el ataque

La mujer señaló directamente a Cerimedo por el ataque que sufrió el lunes por la noche y afirmó que habría enviado sicarios para matarla porque ella tenía previsto denunciarlo por supuestas agresiones.

Al ser consultada sobre por qué consideraba que el exasesor de Milei estaba detrás del ataque, respondió: “Porque él sabe que yo conozco muchas cosas y porque yo le dije que iba a denunciar las agresiones”.

Beller Delgado fue aún más contundente al referirse a la presunta autoría intelectual del ataque: “Yo estoy segura de que ha sido él”.

Según su relato, cuando le comunicó a Cerimedo que tenía previsto denunciarlo, él le pidió tiempo. “Ahora entiendo que era tiempo para organizar y matarme”, afirmó.

La mujer aseguró además que teme por su seguridad y cuestionó la protección que recibió tras el ataque.

“No me siento segura en mi país, estoy con la plena certeza de que va a mandar gente que termine de hacer lo que no hicieron. Me pusieron una sola policía mujer de escolta, no tengo seguridad”, manifestó.

Su relación con Cerimedo

Durante la entrevista, Beller Delgado aseguró que fue amante de Cerimedo y afirmó que está embarazada de cuatro semanas, señalando al exasesor como el padre.

Contó que cuando lo conoció sabía que estaba casado, pero que él le dijo que estaba separado de Natalia Basil. Según su versión, Cerimedo le había contado que su esposa lo había engañado mientras estaba embarazada de su segundo hijo y que el niño no era de él.

“Teníamos una relación buena, él me contaba absolutamente todo. En abril yo le descubro mensajes románticos con la madre de sus hijos”, relató.

La mujer sostuvo que, hasta entonces, Cerimedo le había dicho que no había considerado necesario divorciarse, aunque le aseguró que lo haría a partir de la relación que mantenían.

“Me dijo que nunca la tocó, pero que fingió enamorarla para que ella no viniera a Bolivia”, afirmó.

Beller Delgado señaló que, después de descubrir esos mensajes, comenzó a reclamarle a Cerimedo por “muchas cosas”, entre ellas cuestiones relacionadas con Basil y con el caso Andis.

Tiempo después, según su relato, descubrió otra supuesta infidelidad y afirmó que Cerimedo la golpeó cuando fue a confrontarlo.

Las acusaciones realizadas por Beller Delgado constituyen su versión de los hechos y deberán ser investigadas y corroboradas por las autoridades correspondientes.

Con información de la agencia NA