Organizaciones políticas, sindicales y sociales marcharán a Tribunales contra el fallo sobre la Ley de Tierras

Organizaciones políticas, sindicales, sociales y ambientalistas se movilizarán este martes hacia los Tribunales para expresar su rechazo al fallo de la Corte Suprema que, según plantean, habilita la extranjerización de tierras. La convocatoria comenzará a las 16 y tendrá como eje el reclamo contra el DNU 70/2023.

Las centrales sindicales y dirigentes de la izquierda cuestionaron la decisión del máximo tribunal y sostuvieron que el decreto debe ser derogado. El planteo se suma a otra movilización anunciada para el 15 de octubre, que tendrá como destino el Congreso y reunirá reclamos vinculados con discapacidad, endeudamiento, educación universitaria y el DNU firmado en diciembre de 2023.

El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, calificó de grave el fallo de la Corte. Según sostuvo, la resolución no solo permite la venta de tierras a extranjeros sino que también dejó sin efecto la posibilidad de que excombatientes de Malvinas cuestionaran judicialmente la constitucionalidad del decreto.

Godoy afirmó que la decisión afecta el derecho de los excombatientes a recurrir a la Justicia y convocó a participar de la movilización frente a Tribunales.

Por su parte, el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, confirmó que esa central también participará de la movilización del 15 de octubre. El dirigente vinculó esa jornada con el intento de la oposición de reunir quórum en el Congreso para discutir la continuidad de la ley de financiamiento de la discapacidad, el endeudamiento de las familias y la derogación del DNU 70/23.

El reclamo del FIT

La diputada nacional Myriam Bregman también cuestionó el fallo y sostuvo que la Corte Suprema no debería avanzar sobre una cuestión que, según planteó, recibió un rechazo social amplio.

Bregman puso el foco en la decisión judicial sobre la Ley de Tierras y cuestionó que el tema haya sido resuelto por la Corte después de que, según su interpretación, no pudiera avanzar por la vía parlamentaria.

La diputada y su compañero de bancada, Nicolás del Caño, participarán además de la movilización prevista para el 15 de octubre hacia el Congreso. Esa jornada incluirá un reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Del Caño planteó la necesidad de unificar las demandas de las universidades, las organizaciones vinculadas con discapacidad y los sectores afectados por el endeudamiento y la pérdida de ingresos. También reclamó a las centrales sindicales la convocatoria a un paro nacional con movilización.

La jornada de este martes será la primera de las dos movilizaciones anunciadas por las organizaciones en rechazo al fallo y al DNU 70/2023.