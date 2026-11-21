Leer a Andrés Barba (Madrid, 1975) fue recordar algunos momentos en los que el dolor, convertido en sufrimiento, me hizo desear la muerte. ¿Les pasó? Y ¿creer que dejaban de sentir? Suspender la sensación. Vaya si lo deseé unas cuantas veces.

Claro que no es lo mismo el dolor que el sufrimiento. El primero es la reacción física o emocional ante un determinado hecho que nos provocó algún grado de disgusto; el sufrimiento, el edificio que erigimos como efecto, la monumental construcción en la que empeñamos nuestra energía psíquica cuando no podemos sanar y el malestar queda adherido, apegado, rumiante, como si fuera algo constitutivo de nuestro ser.

Para los budistas y para el psicoanálisis es posible correrse del sufrir, soltarlo, dejarlo ir. ¿Será así, señoras y señores del hombre panzón y/o de Segismundo y de Jacobo?

Aunque, a primera vista, alguien podría celebrar la condición de Edward H. Gibson, (Praga, 1878) la imposibilidad de sentir aparece y permanece como un tremendo problema. El cuerpo no advierte la existencia de heridas ni de accidentes, la analgesia lo convierte en un freak.

Su médico, el doctor George Van Ness Dearborn, de barbilla retraída y lentes redondos, le cuenta a la sociedad médica de la pujante Nueva York que nada parecido al dolor ocurrió en los 54 años de su paciente.

Es el 9 de febrero de 1932 y Van Ness Dearborn da una conferencia. Quiere compartir en vivo y en directo el diagnóstico de Edward. Sus colegas lo escuchan con atención. Y observan. Son mirones.

El paciente con su analgesia total congénita se encuentra allí, de cuerpo presente, algo muy frecuente en esos tiempos en que reina la Ciencia y en su nombre, ay, en su nombre, suceden cosas muy tremendas.

Cuenta Barba en su libro de la colección Cuadernos de Anagrama, un ensayo narrativo y una reflexión filosófica, que la anomalía biológica está encarnada en alguien con identidad… que “se sublima en un gesto desesperado o irónico frente a la multitud: se crucifica”. Atención, no es espoiler, está dicho en la tapa del volumen.

Gibson no llora. Carece de lágrimas porque nada le duele. ¿El caso es monstruoso? Gibson tampoco posee el sentido de alerta. No hay en su proceso cognitivo una conexión entre el estímulo y esas respuestas tan habituales en la mayoría de nosotros: “la atención, la anticipación, la desviación”.

El doctor Van Ness presenta ante sus colegas a alguien que se ríe, que trasunta cierta bonhomía, que a partir de los siete padece una serie de accidentes de los que no acusa recibo. Ni en el momento en que ocurren ni durante la curación de las heridas. Pero que sufre shocks nerviosos que lo despiertan y llevan a Barba a preguntarse ¿ha sentido o no ha sentido?

Es interesante pensar cuántas veces nosotres, mayormente neuróticos, atravesamos situaciones objetivamente dolorosas con una coraza negadora, con un sentimiento no sentido. Cuántas, al menos a mí me ha pasado, hemos envidiado (no sanamente, porque la envidia sana es un bluf) a un narcisista, un apático, un insensible, porque nos parece que carece del sentir.

Barba imagina a su protagonista observando y acariciando por la noche, en soledad, las heridas que podrían haber terminado con su vida. Lo fantasea mirando las huellas de su cuerpo porque no hay modo de eludirlas.

Gibson sufrirá un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal. Desconocerá lo que es un dolor de panza, por lo que “podría comer piedras”. Y también se le ocurre que la criatura tendrá relatos. Su madre le narrará el clásico Juan sin miedo, el cuento de hadas sobre uno que salió del hogar e hizo un viaje para saber lo que es temblar frente a alguna amenaza aterradora.

El miedo a los efectos de no tener miedo, el miedo a hacerse daño por ausencia de miedo se confunde con el deseo de hacerse daño. Gibson quiere aprender.

Dearborn no se hace preguntas. Expone, enumera: un diente ulcerado, una rotura del peroné izquierdo, una neumonía tifoidea, la carne quemada al apoyarse en una estufa. “La piel como mapa secreto, como superficie consciente. Puede que la piel de Edward H. Gibson no sienta nada, pero desde luego recuerda. Así amaba el capitán Ahab la superficie cubierta de arpones y cicatrices de su ballena blanca. Su piel-memoria”, como en Moby Dick.

Los médicos que asisten a la conferencia miran las cicatrices, tal como otros colegas lo han hecho a lo largo de la vida del paciente/protagonista. ¿Cómo hace ese ser para no volverse rencoroso? Encuentra algo que le da sentido a su vida: la música, por ejemplo. Una navidad le regalan un clarinete con el que aprende a tocar klezmer, los sonidos alegres de los casamientos y las fiestas judías, que colaboran en darle una sensación comunitaria al encuentro. Mediante la música, Gibson evoca el dolor, de ese modo que Freud llama la transferencia, que es la sustitución o desplazamiento inconsciente de sentimientos no resueltos hacia nuevas relaciones.

Barba apela a la noción de contraste: pensamos en el frío porque termina el calor, o la tristeza porque termina la alegría.

Gibson se alista en la Armada, integra la banda militar, luego se va, realiza distintos oficios. ¿Fingirá dolor para ser como los otros? Se sabe que se abre un agujero, con una navaja detrás de una uña. Lo hace en público y a un empresario del entretenimiento se le ocurre incorporarlo a su compañía. Especulando, Barba calcula que sus compañeros serán payasos y animales degradados, “un hermafrodita auténtico que sale a escena junto al falso hombre elefante”. El mismo protagonista se convertirá en un raro, un freak, como la mujer barbuda y otros “proscriptos de la ortodoxia con sus jorobas falsas o verdaderas…”

Como un patito feo, huye de sus divergentes para acercarse a sus semejantes. El show consiste en pedirle al público que le clave alfileres que, previamente, esteriliza. “Nos lo ha enseñado siempre el vaudeville: es necesario que el episodio ocurra dos veces, la primera en el relato maravilloso, la segunda en el decepcionante mundo real”. Primero lo hace él, luego lo de-muestra eligiendo a un asistente a que lo haga. Y entonces, es él quien observa la reacción de los demás. Deja de ser exclusivamente el objeto y descubre la necesariedad del dolor “para poblar la tierra, para conocer y desconocer el amor”, para la guerra y así. Andrés Barba entrelaza personajes como el príncipe Myshkin, Grünewald o Jesús, con la vida de su personaje elegido, para encontrar un sentido al sinsentido de la crucifixión, del aislamiento, o de la aceptación en apariencia resignada.

“Sólo exigen que hagamos las piruetas”, cantaba Moris en “El oso”.

En el propio viaje vital, en el periplo del (anti)héroe individual o colectivo, el tiempo, nuestro tiempo, jugará un papel clave en el hallazgo de sentido.

Nadie es para siempre es una verdad.

Nada es para siempre también lo es.

Destino: el anagrama de sentido.

LH/MF