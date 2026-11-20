El sentido común suele asimilar la figura del padre a una instancia interdictora. Se piensa al padre como aquel que prohíbe, como el portador de un “no” que separa. Sin embargo, la clínica y la literatura –como ocurre en El viento que arrasa de Selva Almada– nos revelan una complejidad mayor.

Un hombre no es padre porque le prohíbe algo a su hijo. Un hombre es padre de un hijo porque se objeta a sí mismo en su prohibición. Hay una dimensión de la paternidad donde alguien objeta su propio goce en nombre de la ley. Esto es algo que corrobora mejor a partir del vínculo entre padre e hija.

En la novela de Almada nos encontramos con una estructura especular. Hay dos líneas de desarrollo filiales: el reverendo Pearson y su hija Leni y, por el otro lado, el Gringo Brauer y su hijo Tapioca. En ambos casos, el lazo materno está marcado por el desvío o la ausencia. Pero es en la mirada de Leni donde la figura paterna se duplica de manera sintomática.

Leni tiene noticias de una diferencia radical. Por un lado, admira profundamente al reverendo Pearson en su rol simbólico; por el otro, reprueba casi todo lo que hace su padre como hombre. Hay momentos en que el reverendo habla ante su público y ella, desde el lugar del espectador, se emociona. Logra ver al reverendo olvidándose del hombre. Pero cuando tiene que vérselas con el hombre ordinario, se encierra en su propio mutismo.

Esta división es fundamental. Para que el hombre pueda llegar a ser un sustituto del padre, tiene que haberse resuelto primero el lazo con la madre. La literatura nos permite plantear este conflicto: la perversión de un padre no es la del padre que hace cosas malas; la verdadera perversión de la función paterna es la del padre que, por tu propio bien, te hace el mal.

A lo largo del relato, a medida que el reverendo descubre al joven Tapioca, la novela se desplaza hacia la lógica de la cooptación. El reverendo ve en el joven algo propio, una fascinación que busca suturar su propia historia. El lazo aquí se construye desde la sugestión. Pearson se presenta como una figura ideal, un purista. Pero detrás de todo ideal siempre debemos preguntarnos qué goce se esconde. En nombre del ideal, muchas veces se avanza sobre los cuerpos.

Tapioca pasa a ocupar entonces el lugar de una víctima sacrificial. Es un hijo adoptado por la palabra, pero al mismo tiempo es un hijo cuya filiación real es negada. El Gringo lo crió, se ocupó de él, pero no lo nombró como propio. Esta vacilación tiene consecuencias devastadoras. Lo que se escenifica en la disputa final entre el Gringo y el reverendo es el conflicto entre el padre y la misión. Cuando no se cuenta con el recurso de la equivalencia fálica, que es la que permite hacer intercambios sabiendo lo que no entra en el comercio, los sujetos quedan expuestos a una desmesura sin bordes.

Hacia el final, la tormenta funciona como el catalizador de este desorden. El diluvio suspende las coordenadas de lo cotidiano y deja a los personajes a merced de sus pasiones. Es allí donde se produce un viraje clínico decisivo. Esos dos jóvenes, Leni y Tapioca, que hasta entonces habitaban una minoría de edad tutelada, toman la palabra por primera vez. Tapioca afirma su destino; Leni decide su propio tiempo.

El viento que arrasa no es la destrucción sin sentido; es la palabra que, en su crudeza, introduce la diferencia. Crecer implica siempre el dolor de un desencuentro, la aceptación de una separación que a veces es impuesta o arrojada, pero que resulta indispensable para que un sujeto no quede capturado en el goce del Otro. El drama de la filiación es, en última instancia, el intento de pasar del lazo que asfixia a la palabra que aloja.

LL/MF