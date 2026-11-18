El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires condenó este miércoles a prisión perpetua a Justo Fernando Barrientos, de 69 años, por la masacre de Barracas, el ataque perpetrado el 5 de mayo de 2024 contra cuatro mujeres, tres de las cuales murieron como consecuencia de las graves quemaduras sufridas.

La Justicia declaró culpable a Barrientos por el crimen, cometido contra las víctimas por odio a su orientación sexual, en un caso que generó una fuerte conmoción y se convirtió en un símbolo de la violencia contra las mujeres lesbianas.

El fallo se conoció este miércoles, luego del proceso judicial en el que se investigó la responsabilidad del acusado por el triple asesinato y las lesiones graves provocadas a la única sobreviviente.

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