En plena carrera global por la inteligencia artificial, con oportunidades de negocio en sectores que, hasta hace pocos años, parecían ajenos a la economía digital, como la energía, Pampa Energía anunció su nueva apuesta: la compañía que preside Marcelo Mindlin decidió avanzar en el desarrollo de data centers y servicios asociados al procesamiento masivo de datos.

El movimiento tomó forma con la creación de Pampa AI, una sociedad íntegramente controlada por Pampa Energía que tendrá como objetivo desarrollar, construir y operar centros de datos, además de ofrecer infraestructura tecnológica vinculada a inteligencia artificial. La constitución de la empresa quedó registrada en el Boletín Oficial y formaliza una estrategia que Mindlin venía anticipando desde hace varios meses.

La decisión refleja un cambio significativo para una empresa cuyo negocio principal está históricamente vinculado a la producción de gas, la generación eléctrica y la infraestructura energética. Pero también muestra cómo el auge de la inteligencia artificial empezó a modificar los límites entre sectores que hasta ahora parecían separados.

De vender energía a vender capacidad de cómputo

La expansión mundial de la inteligencia artificial disparó una demanda inédita de centros de datos. Los modelos de IA necesitan enormes cantidades de procesamiento, almacenamiento y conectividad para entrenarse y funcionar, lo que exige instalaciones con miles de servidores operando de manera permanente.

Detrás de ese fenómeno aparece una variable que se volvió crítica: la energía.

Los grandes operadores tecnológicos, desde las compañías de nube hasta las desarrolladoras de inteligencia artificial, enfrentan cada vez más dificultades para conseguir suficiente suministro eléctrico para sus centros de datos. En algunos mercados desarrollados, la disponibilidad energética comenzó a convertirse en un cuello de botella para nuevas inversiones.

Pampa entiende que Argentina, y especialmente Vaca Muerta, puede ofrecer algo que es escaso a escala global: gas natural abundante y capacidad para generar electricidad competitiva destinada a infraestructuras digitales de alta demanda energética.

El proyecto detrás de Pampa AI

Según el objeto social de la nueva compañía, Pampa AI podrá diseñar, construir, administrar y explotar centros de datos de alto rendimiento, además de comercializar servicios de infraestructura tecnológica y capacidad de procesamiento. También quedó habilitada para operar servicios bajo modelos utilizados por la industria global, como la infraestructura como servicio (IaaS) y provisión de capacidad de cómputo para inteligencia artificial.

El estatuto, incluso, contempla actividades vinculadas con servidores, aceleradores de procesamiento, sistemas de refrigeración, fibra óptica y plataformas de software especializadas para IA.

La nueva sociedad también quedó facultada para generar y comercializar electricidad, adquirir combustible y participar del mercado eléctrico mayorista. En otras palabras: el plan consiste en controlar simultáneamente la producción energética y la infraestructura tecnológica necesaria para procesarla.

La apuesta por Vaca Muerta

El corazón de la estrategia está en Neuquén.

Durante el Argentina Week realizado en París, Mindlin sostuvo que Pampa dispone de alrededor de 800 megavatios de capacidad eléctrica que podrían destinarse a abastecer centros de datos vinculados con inteligencia artificial. Allí planteó la posibilidad de atraer a los grandes operadores tecnológicos internacionales, conocidos como “hyperscalers”, para que instalen infraestructura en la región.

La lógica detrás de esa propuesta es convertir parte del gas extraído en Vaca Muerta en electricidad destinada al procesamiento digital.

El razonamiento no es nuevo dentro de la compañía. Pampa viene impulsando proyectos para agregar valor industrial al gas mediante actividades como el procesamiento de líquidos o la producción de fertilizantes. Ahora pretende sumar un nuevo eslabón: transformar energía en servicios digitales de alto valor agregado.

Además, la empresa cuenta con activos energéticos en la región y disponibilidad de terrenos, factores que le permitirían desarrollar proyectos de gran escala cerca de la fuente de abastecimiento energético.

Un negocio que crece en todo el mundo

La apuesta de Pampa se produce en un contexto de expansión acelerada del mercado de data centers.

La explosión de las aplicaciones de inteligencia artificial está impulsando inversiones multimillonarias en infraestructura tecnológica. Los centros de datos dejaron de ser únicamente edificios que almacenan información para transformarse en piezas estratégicas de la economía digital global.

Esa transformación también está modificando los criterios de localización. Mientras durante años los proyectos se instalaron principalmente cerca de grandes centros urbanos o nodos de telecomunicaciones, hoy la disponibilidad de energía se volvió un factor decisivo.

Para empresas energéticas como Pampa, ese cambio abre un espacio de negocios que hasta hace poco estaba reservado a operadores tecnológicos.

Los objetos de Pampa AI, según el Boletín Oficial

La sociedad tiene por objeto llevar a cabo por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros, por cuenta propia o de terceros, en la República Argentina o en el extranjero:

Infraestructura digital: desarrollar, diseñar, construir, adquirir, instalar, poner en marcha, arrendar, administrar, operar, mantener, equipar, explotar y enajenar centros de datos, centros de cómputo de alto rendimiento y demás infraestructura digital y tecnológica destinada a inteligencia artificial, cloud computing, procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos.

Equipamiento, Software y Servicios de Cómputo:

Adquirir, fabricar, ensamblar, importar, exportar, comprar, vender, arrendar, instalar, operar, comercializar, mantener y renovar GPUs, CPUs, aceleradores, servidores, racks, sistemas de refrigeración, equipos y sistemas de networking y storage, fibra óptica, equipos eléctricos y demás hardware e infraestructura tecnológica que sea necesaria o conveniente para el desarrollo de las actividades previstas en el presente objeto.

Desarrollar, adquirir, implementar, integrar, licenciar, sublicenciar, comercializar, operar y mantener software, plataformas, sistemas de orquestación, virtualización, ciberseguridad, ciencia de datos y soluciones de inteligencia artificial.

Prestar y comercializar servicios y capacidad de cómputo, incluyendo infraestructura como servicio (Infrastructure-as-a-Service), GPU-as-a-Service, procesamiento y almacenamiento de datos, entrenamiento e inferencia de modelos de inteligencia artificial y demás servicios tecnológicos asociados necesarios o convenientes para el desarrollo de las actividades previstas en el presente objeto.

Energía e insumos:

Adquirir, importar, contratar, almacenar y utilizar energía eléctrica, gas natural, combustibles líquidos y/o gaseosos de cualquier tipo y demás insumos, productos y subproductos necesarios para el desarrollo de sus actividades.

Generar, autogenerar, cogenerar, transformar y almacenar energía eléctrica y potencia a partir de cualquier fuente de generación y desarrollar, construir, adquirir, instalar, operar, mantener y enajenar instalaciones de generación, cogeneración, transformación, almacenamiento e interconexión de cualquier tipo.

Comercializar energía eléctrica, potencia, gas natural, otros combustibles de cualquier tipo, insumos, productos y subproductos derivados de tales actividades. A tal fin, la Sociedad podrá participar en el Mercado Eléctrico Mayorista en cualquiera de sus categorías de agentes, en el mercado que lo reemplace en el futuro, o en cualquier otro mercado que sea necesario a fin de desarrollar las actividades mencionadas, en los términos de la normativa aplicable y sujeto a la obtención de autorizaciones que sean necesarias en cada momento.

Data centers, en la mira del Gobierno, con Peter Thiel en el centro

El desarrollo de los data centers, megainfraestructuras para el desarrollo de la inteligencia artificial, es uno de los grandes objetivos del Gobierno de Javier Milei. Prueba de ello es la presencia en el país del tecnomagnate y cofundador de PayPal, Peter Thiel, quien desde que aterrizó por primera vez en Buenos Aires, a fines de abril, mantuvo reuniones con el Presidente, con el canciller Pablo Quirno, con los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger y con el titular del Banco Central, Santiago Bausili, mientras su nombre empezó a aparecer asociado a al menos tres iniciativas distintas del Gobierno. Una de ellas es la expansión de centros de datos de inteligencia artificial en la Patagonia, un negocio que necesita, sobre todo, energía barata y abundante: exactamente lo que promete la infraestructura gasífera y eléctrica que se despliega alrededor de Vaca Muerta.

En la provincia de Neuquén, en el departamento Confluencia, avanzan al menos dos proyectos de gran escala: uno de Tesla junto a YPF Luz, y otro impulsado por OpenAI junto a la desarrolladora Sur Energy —fundada por Emiliano Kargieman—, con un desembolso anunciado de hasta US$ 25.000 millones.

A ellos se suma la empresa Puzzle, que evalúa instalarse en Añelo o Tratayén con apoyo del laboratorio de inteligencia artificial de la UBA y del MIT, y ahora con más fuerza el proyecto vinculado a Pampa Energía, la empresa de Marcelo Mindlin, para un centro de datos de 500 megavatios que demandaría el equivalente al 21,9% de la generación anual de la represa de Yacyretá. Ninguno de esos desarrollos figura hasta ahora a nombre de Thiel, pero todos encajan con la tesis que el tecnofascista viene difundiendo en distintos foros: que Occidente descuidó los “átomos” —la infraestructura energética— en favor de los “bits”, y que la próxima etapa de la inteligencia artificial dependerá de quién controle la energía.

El impacto ambiental de los data centers

Estas construcciones ya han demostrado en países como Estados Unidos sus impactos ambientales: contaminación sonora, emisión de calor, fragmentación del hábitat para la biodiversidad, excesivo uso del agua -que contrae la escasez de agua para las poblaciones cercanas- y el aumento del precio de la energía eléctrica para los habitantes cercanos.

Esta decisión de Milei tiene un antecedente directo. En agosto de 2024 ya se había implementado por decreto una primera iniciativa similar: el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), enfocado en promover la minería y la exploración de gas y petróleo. Esta medida, según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), genera una fuerte “desprotección ambiental” porque no exige estudios de impacto ecológico y limita la capacidad de las provincias para regular el uso de los recursos naturales.

Ariel Slipak, economista, docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y coordinador del área de Investigación de FARN, explicó a Mongabay Latam que el RIGI es más que un incentivo y esquema de exenciones de tipo fiscal, aduaneros o de tipo cambiario, ya que da un blindaje jurídico a grandes inversiones y extractivas.

Para Slipak, “lo preocupante del Súper RIGI es que parece estar hecho a la medida de proyectos de centros de datos, minado de criptomodenas o cosas que tienen un gran consumo energético y, además, es generadora de más calor en centros urbanos”, dijo.

Este tipo de industrias “incluyen sectores como las energías renovables o actividades que aún no existen en Argentina o se encuentran en etapa experimental, como la biotecnología y la inteligencia artificial, entre otras”, apuntó el experto.

Asimismo, el especialista remarcó que los proyectos del Gobierno no incorporan condiciones ambientales específicas sobre consumo energético, uso del agua, emisiones de carbono ni evaluación de impactos acumulativos. Esta omisión –dijo- resulta preocupante frente a la posibilidad de que el régimen alcance a proyectos de infraestructura digital y centros de datos de gran escala.

“Los centros de datos pueden demandar enormes volúmenes de energía, agua y suelo. Sin reglas claras, su instalación podría tensionar redes eléctricas, profundizar conflictos por el agua y consolidar infraestructura crítica en manos privadas sin control público suficiente”, dijo Slipak.

En los centros de datos que utilizan refrigeración evaporativa, una parte sustancial del agua se pierde localmente por evaporación y deja de estar disponible para otros usos. Como referencia, el centro de datos de Google en Iowa, Estados Unidos, consumió alrededor de 3800 millones de litros de agua 2024, según recogió la organización Global Investigative Journalism Network.

Afectaciones a comunidades indígenas

Silvina Ramírez, doctora en Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), miembro de la Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena (AADI) y experta en Derechos Indígenas, afirmó a Mongabay Latam que estos proyectos responden a un “modelo económico, una matriz productiva y energética, un modelo de desarrollo” que afectará a comunidades indígenas.

“Las comunidades indígenas son uno de los principales sujetos afectados. No sólo por el desconocimiento de sus derechos, sino porque prolijamente se fue desarticulando un andamiaje que, aunque precario, permitía austeramente avanzar hacia la titulación colectiva de tierras”, afirmó Ramírez. Tierras que ahora el Gobierno podría entregar a las empresas que realicen estas grandes inversiones.

Además, la experta afirmó que lo alarmante es que ante cualquier nueva ley local de protección ecológica que afecte intereses de las inversiones extractivas, las empresas pueden llevar al Estado a tribunales internacionales de arbitraje. “Las comunidades indígenas están habituadas al hostigamiento judicial, pero ahora esa situación será más complicada”, dijo Ramírez.

Por su parte, Esteban Paulón, diputado y miembro del Partido Socialista de Argentina, afirmó en agosto a Mongabay Latam que uno de los puntos más controversiales es la instalación de los centros de datos, que son infraestructuras de consumo energético y de agua masivos.

“No se contempla nada vinculado a la protección de pueblos originarios ni de protección ambiental, de sustentabilidad y de derechos humanos”, detalló Paulón.