Tras haber quedado relegada en licitaciones anteriores frente a competidores internacionales, Tenaris producirá los tubos de 24 pulgadas para el proyecto de exportación de gas y líquidos “Argentina LNG”, impulsado por YPF, Eni y XRG.

El anuncio de la adjudicación a la companía del Grupo Techint, fue realizado por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, durante una entrevista en el programa de Alejandro Fantino en Neura, antes de la comunicación oficial a las firmas.

El proceso de contratación se definió mediante una subasta inversa “a la japonesa”, modalidad competitiva en la que las partes oferentes parten de un valor máximo y disminuyen el precio en tiempo real bajo condiciones idénticas.

En este marco, Tenaris resultó ganadora para la provisión del ducto de 24 pulgadas destinado al transporte de líquidos, el cual requerirá cerca de 100.000 toneladas de acero elaboradas en la planta que la empresa posee en Valentín Alsina.

La iniciativa contempla la instalación de dos trazados paralelos de unos 526 kilómetros que conectarán la formación de Vaca Muerta, desde Meseta Buena Esperanza en Neuquén, con Sierra Grande en la provincia de Río Negro.

La adquisición global de cañerías alcanza un valor de US$2.000 millones, inserta en una inversión inicial estimada en US$29.000 millones cuya decisión final de inversión (FID) está prevista para fin de mes.

De esta manera, la firma dirigida por Paolo Rocca vuelve a imponerse en una licitación oficial tras haber quedado al margen de compulsas clave vinculadas a Vaca Muerta, entre ellas la provisión de tubos por US$203 y diversas licitaciones de obras civiles donde sus ofertas cayeron frente a cotizaciones más económicas de la competencia.

Por su parte, el tendido de 48 pulgadas para gas fue adjudicado a compañías extranjeras: dos quintos del trayecto (200 km) quedaron para la española Grupo Cuñado con acero indio y los tres quintos restantes (300 km) para la griega CPW, tramo en el cual la empresa del Grupo Techint no presentó oferta por carecer de capacidad de fabricación local para ese tamaño.

Respecto a la construcción e ingeniería del gasoducto, valuada en US$1.200 millones, las obras estarán a cargo del consorcio conformado por la estadounidense Pumpco (subsidiaria de MasTec), la italiana Bonatti y la argentina Contreras Hermanos.

El trazado abastecerá a dos unidades flotantes de licuefacción instaladas en la costa rionegrina con una capacidad combinada de 54 millones de metros cúbicos diarios, cifra equivalente al 38% de la producción gasífera actual del país.