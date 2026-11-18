Hasta en la reciente visita del papa León XIV a Argentina se coló la memoria de la última dictadura militar (1976-1983). En Córdoba, el pontífice se reunió con una hija de desaparecidos. En esa provincia, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó el mes pasado los cuerpos de ocho víctimas del régimen, entre ellas Juan Pablo Soulier y María Luisa Salto.

En la guarnición militar La Calera, la dictadura enterró a desaparecidos y luego removió los cuerpos ante una inspección internacional. Quedaron dientes, falanges y pequeños huesos que los peritos recuperan tras excavar y tamizar la tierra.

La Justicia avanza pese a que el Gobierno de Milei ha oficializado una postura negacionista del terrorismo de Estado: habla de “memoria completa” y equipara la violencia de la guerrilla de los años 70 con la represión ilegal contra cualquier opositor. Además, desfinanció las políticas de memoria.

Ese revisionismo influye en una parte de la juventud, pero no en toda. “Hay que ver los dos lados y escuchar siempre las dos historias”, dice uno de los jóvenes consultados en Córdoba. Una joven admite: “No estoy tan metida. Es muy importante tener memoria, saber lo que pasó y escuchar todas las versiones”. Otro es tajante: “Por supuesto que es importante mantener la memoria. Es un hecho que pasó en nuestro país”.

Sebastián Soulier, hijo de una de las víctimas identificadas, fue secuestrado junto a sus padres guerrilleros cuando era un bebé y torturado para que ellos declararan. “Estuve en Villa del Totoral, en una escuela charlando con chicos de 4.º, 5.º y 6.º año y ayer me mandaron una foto con la cara de mi papá. Los discursos que reivindican la dictadura de algún modo no permean”, cuenta.

Mariella Fumagalli, directora del programa Argentina del EAAF, advierte que “para los chicos de 15, 20 o 25 años es algo que pasó como en otro siglo”. Por eso subraya la importancia de que “la prueba del terrorismo de Estado está”, en un país “alimentado por discursos de odio”.

El senador oficialista Luis Juez, de La Libertad Avanza, tiene matices respecto de la estrategia del Gobierno, pero critica a gobiernos anteriores. “Estaba bueno que hiciéramos un ejercicio de memoria y que los represores (...) estuvieran presos. Pero cuando sobreactuaste esa cuestión, entonces te da derecho a los otros decir ‘nosotros también fuimos víctimas inocentes’ (...)”, sostiene.

Sin embargo, la Justicia argentina distingue entre el terrorismo ejercido por el Estado, que no prescribe, y los crímenes de la guerrilla, que ya prescribieron. Mientras siguen las búsquedas, se abren nuevos juicios contra presuntos criminales de la dictadura, entre ellos un exgerente de Mercedes-Benz acusado de complicidad.

AR